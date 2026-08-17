Thu Quỳnh (sinh năm 1988, Hà Nội) là một gương mặt nổi bật với khán giả truyền hình. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Thân,... Thời gian gần đây, Thu Quỳnh còn xuất hiện với vai trò sáng tạo nội dung, chia sẻ về chuyện nhà cửa, gia đình, con cái và quan điểm trong cuộc sống.

Trong đó, gây chú ý nhất gần đây là câu chuyện cô phải bán xe để lấy tiền trả góp cho căn nhà đầu tiên.

Thu Quỳnh (Ảnh: FBNV)

Thu Quỳnh cho biết sau hơn 10 năm làm nghề, từ 2008 - 2019, cô mới dám quyết định mua căn nhà đầu tiên. Được biết đó là một căn chung cư ở Hà Nội và cũng ở gần nhà bố mẹ cô để tiện qua lại thăm nom.

Thời điểm mua nhà, gom cả tiền tích lũy của bản thân và tiền của bố mẹ hỗ trợ nữa mới chỉ được bằng 1/3 giá trị của căn nhà nên cô lựa chọn mua nhà theo cách trả góp theo tiến độ.

“Mọi người cứ nghĩ rằng là nghệ sĩ, là người nổi tiếng thì sẽ giàu có, sẽ kiếm được nhiều tiền và mua nhà dễ dàng hơn. Nhưng không nhá.

Thu Quỳnh cũng có rất nhiều những cái áp lực và cũng phải lao động nhiều. Cứ mỗi đợt trả tiền là Thu Quỳnh lại phải gom góp để làm sao mà mình trả được đúng tiến độ. Và đến cái giai đoạn cuối cùng, Quỳnh đã phải bán cả chiếc xe mà mình đang đi để trả tiền nhà cho đúng tiến độ” - Thu Quỳnh nói.

Từ trải nghiệm này, Thu Quỳnh cho rằng không nên cố gắng vay mượn ngoài khả năng để mua nhà vì có thể mất rất nhiều năm để trả nợ: “Khi mà các bạn quyết định mua một căn nhà vay trả góp thì số tiền vay không quá 50% giá trị của ngôi nhà. Hàng tháng các bạn trả cả gốc cả lãi, không vượt quá 30% thu nhập của cả gia đình”.

Căn nhà của Thu Quỳnh (Ảnh: FBNV)

Cũng trong series chia sẻ quan điểm này, Thu Quỳnh nói thêm về chuyện phụ nữ sở hữu nhà riêng trước hôn nhân cũng như việc ai đứng tên trên sổ đỏ,...

Về chuyện phụ nữ có nên mua nhà trước hôn nhân hay không, Thu Quỳnh cho rằng quan niệm “Mua nhà là chuyện của đàn ông, phụ nữ không cần phải nghĩ đến việc mua nhà trước cưới làm gì cả” không còn phù hợp. Phụ nữ hiện đại có học thức, công việc và khả năng tài chính hoàn toàn có thể chủ động xây dựng tài sản cho mình.

Tuy nhiên, mua nhà là quyết định lớn, cần cân đối với thu nhập và khả năng tài chính. Nếu chưa đủ sức, có thể xem việc sở hữu nhà là một mục tiêu để chuẩn bị từ sớm, thay vì cố vay vượt quá khả năng.

Trước suy nghĩ phụ nữ mua nhà trước cưới là “tính toán” hay chuẩn bị cho ly hôn, Thu Quỳnh không đồng tình vì “ai cũng có quyền để lo cuộc sống của bản thân mình”. Việc mua nhà cũng giống như mua bảo hiểm cho bản thân và gia đình, là một cách chuẩn bị cho tương lai chứ không đồng nghĩa với việc nghĩ đến chuyện đổ vỡ.

(Nguồn: Góc nhỏ của Quỳnh)

Về việc phụ nữ tự kiếm tiền mua nhà có nên để chồng đứng tên, Thu Quỳnh cho rằng việc có để chồng đứng tên chung hay không còn phụ thuộc vào chính mối quan hệ và người đàn ông đồng hành.

Nếu người chồng không đóng góp về kinh tế nhiều bằng vợ nhưng cùng chăm sóc con cái, vun vén gia đình, lo chuyện nội ngoại và luôn đồng hành, thì theo cô, người đó “xứng đáng được đứng tên cùng với bạn trong căn nhà mà bạn có thể tự bỏ tiền ra mua”.

Ngược lại, nếu người đàn ông ăn chơi, phá phách, không hỗ trợ gia đình, người phụ nữ cần cân nhắc để tránh thất thoát tài sản. Đồng thời, cũng không phải cứ đề nghị đứng tên chung là người chồng sẽ đồng ý, bởi nhiều người đàn ông có lòng tự trọng và khả năng tài chính riêng cũng muốn tự đứng tên tài sản của mình.

Cuối cùng, Thu Quỳnh cho rằng chuyện đứng tên nhà không có đáp án đúng - sai tuyệt đối mà do chính người chồng.