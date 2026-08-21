Thu Quỳnh hóa thiếu nữ vùng cao giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến vừa chính thức ra mắt bộ sưu tập "Một chiếc áo mới" tại Mù Cang Chải, Yên Bái, nơi sở hữu hệ thống ruộng bậc thang được xem là một trong những danh thắng độc đáo bậc nhất Việt Nam. Điều khiến buổi trình diễn được chú ý không chỉ nằm ở bối cảnh, mà còn ở dàn nghệ sĩ chấp nhận đi một chặng đường dài để mặc những thiết kế này giữa núi rừng Tây Bắc.

Góp mặt trình diễn có diễn viên Thu Quỳnh, nghệ sĩ Cindy Thái Tài, diễn viên Tú Oanh, diễn viên Minh Cúc, MC Thái Dũng, người mẫu Trần Bảo Châu, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh, Á hậu 1 Trần Mỹ Lan, nhà thiết kế Chế Quyết Tiến, diễn viên Đào Hoàng Yến và con gái, cùng nhiều người mẫu khác. Trong loạt hình ảnh được ê-kíp công bố, các nghệ sĩ xuất hiện với trang sức bạc nặng trĩu cổ, khăn đội đầu chạm bạc, những chiếc áo khoác chần bông đính pom pom len rực rỡ, tất cả nổi bật trên nền xanh ngút mắt của lúa non.

Thời điểm này, Mù Cang Chải đang vào mùa lúa xanh, giai đoạn được nhiều người mê nhiếp ảnh đánh giá là dịu dàng và trong trẻo nhất trong năm. Những thửa ruộng uốn lượn theo sườn núi, tầng tầng lớp lớp như các dải lụa mềm trải dài giữa Tây Bắc, và chính những nếp ruộng ấy trở thành sàn diễn cho "Một chiếc áo mới".

Cách làm này khiến trang phục được nhìn ở một trạng thái khác hẳn sàn runway trong nhà. Không có đèn spotlight, không có nhạc nền dồn dập, các thiết kế phải tự đứng vững giữa nắng, gió và địa hình dốc. Theo ê-kíp, thông điệp mà những nghệ sĩ tham gia muốn chuyển tải cũng nằm ở đó: khi khoác lên mình những thiết kế mang họa tiết thổ cẩm đặc trưng và bước đi giữa chính vùng đất sinh ra chúng, thời trang không còn đứng tách biệt với nơi nó khởi nguồn.

Sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, giữa di sản và tinh thần đương đại, vì thế không dừng lại ở một câu khẩu hiệu mà hiện lên khá rõ trong từng khung hình.

"Một chiếc áo mới" được Cao Minh Tiến lấy cảm hứng trực tiếp từ hình ảnh ruộng bậc thang, với gam xanh chủ đạo đúng như sắc lúa độ xuân thì, xanh mướt dưới nắng. Trên nền màu ấy, anh đặt vào những họa tiết đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa gây ấn tượng thị giác mạnh.

Điểm đáng nói nằm ở cách xử lý chất liệu. Những mảng thổ cẩm, bề mặt vải, họa tiết truyền thống và cả những chất liệu mang dấu vết thời gian được tái cấu trúc bằng tư duy thiết kế đương đại. Chúng không bị coi là vật liệu cũ cần thay thế, cũng không đơn thuần là họa tiết trang trí đắp thêm cho lạ mắt, mà trở thành một thứ ngôn ngữ riêng. Mỗi đường dệt, mỗi gam màu, mỗi mảng hoa văn đều gợi nhắc về bàn tay người làm nghề và những cộng đồng đã gìn giữ kỹ thuật dệt qua nhiều thế hệ.

Khi được đưa vào thời trang đương đại với những phom dáng mới, các giá trị ấy không bị đóng khung trong quá khứ mà tiếp tục được kể lại theo cách dễ đồng hành với đời sống hôm nay. Đó cũng là lý do bộ sưu tập không cố tái hiện nguyên trạng trang phục truyền thống. Cao Minh Tiến chọn cách đối thoại với văn hóa, giữ lại tinh thần nhưng tìm một hình thức biểu đạt khác, để những mảng thổ cẩm bước ra khỏi không gian quen thuộc và "tái sinh" trong cấu trúc của thời trang hiện đại.

"Những thiết kế mà tôi tâm huyết tạo nên trong Một chiếc áo mới không chỉ để ngắm nhìn. Đó là sự trân trọng vẻ đẹp văn hóa, di sản của dân tộc ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai", nhà thiết kế chia sẻ.

Với "Một chiếc áo mới", Cao Minh Tiến muốn nhấn mạnh sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống. Theo anh, điều quan trọng không chỉ là sử dụng lại những chất liệu vốn có của đồng bào dân tộc, mà là thay đổi cách con người nhìn vào những gì mình đang có. Một kỹ thuật thủ công không nhất thiết phải đứng ngoài dòng chảy của thời trang hiện đại, và đó là tinh thần nhân văn mà bộ sưu tập muốn gửi gắm: không có điều gì thật sự cũ nếu chúng ta vẫn còn biết trân trọng giá trị của nó.