Con gái Phó chủ tịch Hội điện ảnh đi xe 9 tỷ, xách túi trăm triệu đi du lịch Hàn Quốc

Mới đây, con gái lớn của nghệ sĩ Quyền Linh - Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam, Lọ Lem, thu hút sự chú ý khi khoe chiếc túi Chanel mới trong chuyến du lịch Hàn Quốc cùng gia đình.

Trong loạt ảnh tại Seoul vào mùa thu, Lọ Lem lựa chọn phong cách retro với áo tanktop, quần jeans ống loe và cardigan khoác ngoài. Cô hoàn thiện trang phục bằng đôi giày da mũi nhọn, tạo vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa nữ tính.

Đáng chú ý, món phụ kiện được Lọ Lem mang theo là chiếc túi Chanel có thiết kế chần trám kinh điển, kết hợp quai xích và tông màu trắng. Đây là mẫu túi mới được cô bổ sung vào bộ sưu tập hàng hiệu cá nhân, có giá trị từ 150 triệu đến gần 300 triệu VNĐ.

Lọ Lem gây chú ý khi xách chiếc túi Chanel có thiết kế chần trám kinh điển trị giá hàng trăm triệu đi du lịch Hàn Quốc.

Ở tuổi 20, Lọ Lem thường lựa chọn trang phục mang phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Cách kết hợp trang phục lần này tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trước đó, Lọ Lem từng khiến mạng xã hội chú ý khi nhận chiếc Mercedes-Maybach S450 có giá niêm yết khoảng 8,2 tỷ đồng, chi phí lăn bánh ước tính hơn 9 tỷ đồng vào tháng 2/2025, khi mới 19 tuổi.

Hình ảnh cô gái trẻ sở hữu mẫu xe sang thuộc dòng Maybach nhanh chóng thu hút sự quan tâm và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự việc cũng gây ra một số tranh luận về giá trị chiếc xe cũng như điều kiện kinh tế của gia đình.

Lọ Lem mua xe sang 9 tỷ đồng từ năm 19 tuổi.

Trước những ý kiến trái chiều, Lọ Lem và gia đình từng chia sẻ về quá trình nỗ lực làm việc, xây dựng thương hiệu cá nhân của cô.

MC Quyền Linh cũng cho biết ông định hướng các con sống tự lập, chủ động trong công việc và tài chính, đồng thời luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ khi cần thiết.

Lọ Lem khẳng định sống tự lập từ nhỏ bằng nhiều công việc khác nhau.

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh), sinh năm 2006. Cô là con gái đầu lòng của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.

Lọ Lem từng tiết lộ khả năng kiếm tiền và tự chủ tài chính từ khá sớm. Theo chia sẻ của cô, năm 16 tuổi, cô đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng nhờ công việc làm mẫu ảnh, KOL và hợp tác với các thương hiệu.

Lọ Lem sinh viên khoa Cử nhân Kinh doanh của Đại học RMIT.

Thực tế, con gái MC Quyền Linh bắt đầu tham gia quảng cáo từ năm 3 tuổi, sau đó thử sức với nhiều công việc như vẽ tranh bán, kinh doanh dụng cụ học tập từ thời tiểu học. Đến năm 14 tuổi, cô bắt đầu sáng tạo nội dung trên TikTok, từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Hiện tại, Lọ Lem sinh viên khoa Cử nhân Kinh doanh của Đại học RMIT. Cô tự chi trả toàn bộ học phí đại học và từng dùng tiền lương cá nhân để lập quỹ từ thiện "Lo cho em" hỗ trợ cứu trợ thiên tai.