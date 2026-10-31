Nam ca sĩ bán cà phê trên đường Cao Thắng, sống trong penthouse 20 tỷ

Sau một thời gian tập trung cho các chương trình gameshow, Ngô Kiến Huy chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Bắt Cá Ba Tay. Lần này, nam nghệ sĩ góp mặt bên cạnh dàn diễn viên gồm Thuý Ngân, Steven Nguyễn và Otis.

Trong những hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất công bố, Ngô Kiến Huy xuất hiện với tạo hình gần gũi, có phần hài hước quen thuộc. Đây cũng là màu sắc từng giúp anh tạo thiện cảm với khán giả trên màn ảnh. Với những người hâm mộ "Chàng Bắp", sự trở lại lần này đáng mong chờ.

Bộ 3 nam chính đóng cùng Thuý Ngân trong Bắt Cá Ba Tay

Ngô Kiến Huy là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Anh bước chân vào làng giải trí từ năm 2008 sau khi giành giải Nhất cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao. Thời điểm mới nổi tiếng, nam ca sĩ gây ấn tượng với ngoại hình thư sinh, nụ cười có chiếc răng khểnh đặc trưng và nhanh chóng trở thành thần tượng của khán giả trẻ. Những ca khúc như Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng, Nghi Ngờ giúp Ngô Kiến Huy xây dựng tên tuổi trong giới giải trí.

Không dừng lại ở ca hát, Ngô Kiến Huy tiếp tục thử sức với diễn xuất và dẫn chương trình. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Thần Tượng, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày 2, Dân Chơi Không Sợ Con Rơi, Em Là Của Em và Tìm Xác: Ma Không Đầu... Ở lĩnh vực truyền hình, nam nghệ sĩ trở thành gương mặt quen thuộc qua Running Man Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm cùng nhiều gameshow khác. Sự duyên dáng, khả năng tung hứng và tinh thần lăn xả giúp anh duy trì độ phủ sóng ngay cả trong giai đoạn không phát hành quá nhiều sản phẩm âm nhạc.

Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ đa năng, từ ca hát, diễn xuất cho đến MC ở các gameshow đình đám

Tính cách "ten tẻn", hài hước giúp Ngô Kiến Huy được nhiều khán giả yêu mến

Bên cạnh nghệ thuật, Ngô Kiến Huy còn được biết đến là người khá năng động trong kinh doanh. Năm 2020, anh chính thức ra mắt thương hiệu cà phê The Bunny Coffee trên đường Cao Thắng, quận 10 (TP.HCM), đánh dấu bước thử sức ở lĩnh vực F&B. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân có niềm yêu thích với cà phê, thường trải nghiệm văn hóa thưởng thức cà phê ở nhiều nơi và muốn xây dựng một không gian để mọi người có thể gặp gỡ, thư giãn. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy còn là cổ đông của một trung tâm nha khoa cùng một thẩm mỹ viện hợp tác với diễn viên Huỳnh Phương và Tiến Luật.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thử sức kinh doanh, Ngô Kiến Huy cũng tích lũy được cơ ngơi đáng chú ý. Nổi bật là căn penthouse tại Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Căn hộ có diện tích sử dụng khoảng 270 m2, được Ngô Kiến Huy đập thông 3 tầng, 6 phòng để tạo thành không gian sống rộng rãi. Xét vị trí và diện tích, giới bất động sản từng định giá cơ ngơi của giọng ca Nghi Ngờ lên đến 20 tỷ đồng.

Không gian bên trong được thiết kế hiện đại, gồm phòng khách, bếp, khu vực ăn uống, phòng ngủ, phòng thu, phòng gym và các khu vực phục vụ sinh hoạt riêng. Điểm đặc biệt là tầng trên cùng được bố trí thành khu vườn nhỏ với nhiều cây xanh, hồ cá và góc BBQ. Ngô Kiến Huy còn dành diện tích để trồng cây gia vị, cây ăn quả, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay trong căn hộ trên cao.

Cơ ngơi 270 m2 của Ngô Kiến Huy tại khu Phú Mỹ Hưng

Nội thất sử dụng tông màu trắng - nâu gỗ tạo không gian vừa sang trọng vừa ấm áp

Phòng khach có cửa sổ lớn view thoáng đãng, cùng với đó là thiết bị gia dụng được sắp đặt tinh tế

Nam ca sĩ còn có khu vực riêng dành cho thú cưng

Căn penthouse còn có sẵn phòng tập thể hình

Khu vực bếp được lắp đặt những thiết bị hiện đại

Ảnh: Tổng hợp