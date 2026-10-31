Nữ diễn viên phim giờ vàng phát hiện chồng ngoại tình với gái xinh nhờ chi tiết lạ trong ngày cưới

Sophia Bush - Chad Michael Murray từng là cặp đôi đình đám ở làng giải trí Hollywood. Đáng tiếc, 2 ngôi sao đã chính thức chia tay nhau hồi năm 2006 do bê bối ngoại tình. Tới nay, tờ Pagesix đưa tin trong sáng 30/10, Sophia Bush vừa mới phát hành cuốn hồi ký mang tên And I Will Tell You Mine kể về góc khuất trong cuộc hôn nhân với Chad Michael Murray.

Thì ra chính Sophia Bush là người đã phát hiện ra chuyện chồng cũ - Chad Michael Murray ngoại tình sau lưng mình. Sophia cho biết bắt đầu sinh nghi sau khi 1 người anh em thân thiết với Chad Michael Murray bỗng dưng vắng mặt đầy bí ẩn trong lễ cưới của cô. Ban đầu, người bạn này nhận làm phù rể trong hôn lễ, nhưng sau đó anh đột nhiên báo ốm vào đêm trước ngày cưới và thông báo không thể xuất hiện để làm phù rể như dự định.

Sophia Bush khi ấy linh cảm thấy có chuyện gì đó lạ thường sau màn vắng mặt đột xuất này, vậy nên cô đã quyết định bắt tay vào tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. “Nghĩ lại về mùa hè năm đó khiến tôi rùng mình. Tôi cần phải biết lý do tại sao (bạn thân của Chad Michael Murray lại đột ngột không làm phù rể nữa”, Sophia Bush chia sẻ thêm.

Sau đám cưới không lâu, Sophia nhân lúc Chad đang đi quay phim xa đã gọi điện cho người bạn thân của nam diễn viên nhằm tìm hiểu sự tình. Ở đầu dây bên kia, người bạn giấu tên đã thở dài và hỏi Sophia tại sao không gọi điện cho anh sớm hơn. Và rồi người bạn này đã kể hết chuyện Chad Michael Murray ngoại tình với cả tá mỹ nhân sau lưng Sophia Bush.

Sophia Bush tinh ý phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ vào sự vắng mặt của 1 nhân vật bên phía nhà trai. Ảnh: People

“Người bạn kia đã kể cho tôi nghe mọi chuyện, 1 lần nói hết tất cả những gì anh ấy biết về các cô gái qua lại, hẹn hò với Chad Michael Murray. Trong những cô gái này, có những người tôi vốn biết từ trước và có cả rất nhiều người tôi chưa hề hay biết”, Sophia Bush bức xúc tiết lộ trong cuốn hồi ký.

Hồi tưởng lại chuyện ngày ấy, nữ minh tinh John Tucker Must Die cho biết: “Bây giờ các chi tiết cụ thể trong vụ việc ngày đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng vào thời điểm ấy, chúng thực sự gây sốc. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện thật sự quá đỗi tàn nhẫn đối với tôi”.

Dường như Sophia Bush vẫn còn rất hận chồng cũ - Chad Michael Murray. Ảnh: People

Còn nhớ Sophia Bush - Chad Michael Murray gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò vào năm 2003 khi họ đang quay phần đầu tiên của bộ phim One Tree Hill. Tới tháng 4/2005, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại Santa Monica, California. Chỉ 5 tháng sau, 2 ngôi sao đã ly thân sau khi bị kéo vào những tin đồn ngoại tình.

Đến tháng 2/2006, Sophia Bush nộp đơn xin hủy bỏ đăng ký kết hôn với lý do bị lừa dối, tuy nhiên yêu cầu này đã bị bác bỏ. Và phải tới tháng 12/2006, Sophia và Chad mới có thể chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Hậu chia tay, 2 diễn viên vẫn tiếp tục làm việc chung trong tác phẩm truyền hình ăn khách One Tree Hill cho đến khi Chad rời khỏi bộ phim này vào năm 2009.

Sophia Bush trải qua cuộc hôn nhân không như mơ với Chad Michael Murray. Ảnh: People

Sophia hiện đã kết hôn với nữ ngôi sao bóng đá Ashlyn Harris, cặp đôi bí mật tổ chức đám cưới vào mùa hè năm ngoái. Trong khi đó, Chad kết hôn với nữ diễn viên Sarah Roemer hồi tháng 9/2014. Đến nay, 2 nghệ sĩ đã có với nhau 3 người con.

Sophia Bush sinh năm 1982, trở nên nổi tiếng với các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh bao gồm Chicago P.D, John Tucker Must Die, The Hitcher, One Tree Hill,... Còn Chad Michael Murray sinh năm 1981, ghi dấu ấn trên bầu trời nghệ thuật qua các bộ phim như One Tree Hill, Cinderella Story, Sullivan’s Crossing,...

Sophia đã kết hôn với nữ ngôi sao bóng đá Ashlyn Harris cách đây 1 năm. Ảnh: X