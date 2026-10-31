Sau 8 năm, cuối cùng OSAD đã biết cách thoát kiếp “one-hit wonder”

Bản remake Như Một Người Rưng đạt Top 1 Trending cùng 3 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày ra mắt không chỉ đơn thuần chứng minh sức hút truyền thông hay năng lực âm nhạc, mà còn là chỉ dấu cho một công thức tiềm năng trong tương lai của nam rapper từng bị gán mác “ăn may” suốt thời gian dài.

OSAD từng chật vật thế nào?

Năm 2018, cái tên OSAD cùng bản hit Người Âm Phủ trở thành hiện tượng khắp mạng xã hội. Những câu rap thả thính được lấy cảm hứng từ những dòng quotes nổi tiếng trên mạng, kết hợp với một chất giọng trai Bắc ấm áp, và một flow đơn giản dễ nghe đã khiến ca khúc như một “thánh ca” dành cho những cô cậu tuổi teen.

Năm 2018, cái tên OSAD cùng bản hit Người Âm Phủ trở thành hiện tượng khắp mạng xã hội

Kết hợp cùng Khánh Vy - “hot girl nói 7 thứ tiếng” nổi khắp cõi mạng thời điểm đó, MV Người Âm Phủ cũng nhanh chóng được đón nhận và có thể coi là một trong những hiện tượng âm nhạc của năm. Tới nay, Người Âm Phủ đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube cũng như hàng trăm lượt sử dụng trên TikTok. Không ngoa nếu như nói đây chính là bản hit để đời của OSAD.

Người Âm Phủ - OSAD

Nhưng Người Âm Phủ đã đạt được thành công quá lớn khi mà OSAD còn chưa thực sự hoạt động như một rapper. Ngày ấy, anh vẫn là cậu sinh viên năm 3 trường Bách Khoa. Những kỹ năng của anh còn khá hạn chế. OSAD từng chia sẻ hầu hết những bài rap trong quãng thời gian đó được anh viết bằng cảm hứng và có những ca từ được gom nhặt từ trên mạng. Và đó cũng là nguồn cơn dẫn đến những cú sốc đầu đời của “thánh thả thính”.

Một câu rap của OSAD vô tình thấy trên mạng và đưa vào bài nhạc, vô tình lại trùng với một câu rap của MCK. Sự hiểu lầm này bùng lên những trận beef nảy lửa kéo dài suốt 2 năm giữa 2 rapper. Cuối cùng, sau khi biết được sự thật, OSAD đã chủ động gửi lời xin lỗi đến MCK và cả hai bắt tay giảng hòa. Sau lùm xùm trên, cả hai đều dành cho nhau sự “respect”. Dù vậy, những dư chấn từ trận beef đó đã bắt đầu kéo theo những hoài nghi, rồi dần trở thành định kiến của một bộ phận khán giả với năng lực của OSAD.

OSAD bị phần lớn cộng đồng Underground thời điểm đó coi là một hiện tượng mạng, one hit wonder, rapper “vần đơn”

Anh bị phần lớn cộng đồng Underground thời điểm đó coi là một hiện tượng mạng, one hit wonder, rapper “vần đơn”. Sự nổi tiếng và thành công bất chợt đến ngay ở thời điểm chưa hoàn thiện về mặt kỹ năng khiến chàng trai sinh năm 1997 có quãng thời gian loay hoay tìm kiếm bản thân. Lựa chọn con đường Nam tiến ngay khi vừa nổi tiếng, OSAD đối mặt với thế không thể quay đầu. Anh vừa đi diễn, vừa tham gia những gameshow để giữ nhiệt, vẫn ra một số bài nhạc nhưng không còn được đón nhận như trước.

Những bài hát như Yêu Sắc Yếu, Em Chỉ Im Lặng, Lung Lay, Lời Có Cánh, Em Chỉ Im Lặng… vẫn đạt mốc triệu view. Đó không phải con số tệ với một rapper nhưng trong bối cảnh thị trường trải qua 2 làn sóng liên tiếp, từ lứa nghệ sĩ gen Z mới gia nhập thị trường (2020-2023) đến trào lưu thần tượng giải trí toàn năng (2024-2026), OSAD như một chú cá nhỏ bé đang bơi ngược dòng.

Album O_O, kết hợp cùng producer đình đám Onionn, dành suốt 2 năm đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian, chất xám nhưng chính OSAD cũng phải chua chát nhận xét album đó bằng một từ: flop!

Mặt tích cực là anh được đánh giá ngày càng lên trình về kỹ năng, nhiều rapper kì cựu trong giới Underground cũng phải thay đổi đánh giá so với những ngày đầu. Tuy nhiên, lượng khán giả thực sự hào hứng với những sản phẩm của OSAD cứ vơi dần. Đỉnh điểm là khi anh ra mắt album O_O, kết hợp cùng producer đình đám Onionn, dành suốt 2 năm đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian, chất xám. Dù được nhận xét là khá chỉn chu và tiến bộ đáng kể so với thời mới ra mắt Người Âm Phủ, song sự đón nhận thưa thớt của khán giả đã khiến sản phẩm trôi tuột khỏi những bảng xếp hạng hay những cuộc thảo luận. Chính OSAD cũng phải chua chát nhận xét album đó bằng một từ: flop!

Cho đến khi tìm thấy cơ hội tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trong giai đoạn đầu của chương trình, khách quan mà nói OSAD chưa nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, càng vào sâu nam rapper lại càng lấy lòng khán giả bằng năng lực âm nhạc đáng nể và cá tính thú vị. Qua từng vòng, thứ hạng hỏa lực của anh tăng từ vị trí 30 lên 22, 16, 14 trước khi xếp thứ 2 đồng thời nhận danh hiệu Dũng Sĩ ở Công diễn 4. Ở trong mỗi tiết mục, không chỉ làm tốt sở trường rap, OSAD còn chứng minh mình là một nhân tố có khả năng làm nhạc xuất sắc. Anh nhiều lần góp công vào việc sáng tác, hỗ trợ các đồng đội trong khâu thu âm, sản xuất.

OSAD tìm thấy cơ hội tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hành trình của OSAD cũng cho thấy anh là một nghệ sĩ khá đa năng. Ở vòng chào sân, anh phát huy màu sắc tình yêu tươi sáng sở trường. Sang tới Công diễn tiếp theo, OSAD lại khiến nhiều người lụy tim khi hát ballad cực ngọt. Tới tiết mục Sao Phải Xoắn, Khắp Chốn Thiên Hà, anh đã chính thức ghi dấu ấn rõ nét trong việc làm nhạc khi sáng tác phần lớn các bài hát, đồng thời hỗ trợ các đồng đội phát triển ý tưởng để viết nhạc.

Công diễn 4 là sự bứt phá của anh khi sử dụng tuyệt kỹ fastflow gây ấn tượng mạnh với tốc độ 28 âm tiết trong vòng 4 giây, đồng thời thử thách bản thân khi chơi đàn nguyệt. Tóc Ngắn - bản hit đình đám của Mỹ Linh khi vào tay OSAD cũng được “cook” thêm phần X-part cuốn hút, catchy.

Bên cạnh tài năng, cá tính thú vị đã giúp nghệ sĩ xây dựng một hình tượng hấp dẫn với công chúng, biến nhiều người xem từ non-fan thành fan, thậm chí “stan” OSAD

Bên cạnh tài năng, cá tính thú vị đã giúp nghệ sĩ xây dựng một hình tượng hấp dẫn với công chúng, biến nhiều người xem từ non-fan thành fan, thậm chí “stan” OSAD. Anh có sự hoạt ngôn thông qua những màn trả key, bế nhà tài trợ duyên dáng. Anh có sự mưu trí khi tính toán chiến lược thi đấu. Anh có sự hài hước, tếu táo khi dám “nổ” suốt từ vòng này tới vòng khác. Anh có sự ân cần, chu đáo khi nấu thịt kho mang tới tận phim trường tặng fan.

Anh có cả sự “ăn may” khi viral một cách tự nhiên bởi những khoảnh khắc không ai ngờ đến với các anh tài khác. Thông qua chương trình, OSAD đã có thêm một lượng khán giả yêu mến đáng kể. Và đó cũng là khi câu hỏi mới bắt đầu xuất hiện “sau chương trình OSAD sẽ làm gì?”.

Như Một Người Rưng là “case study” cho chính bản thân OSAD!

OSAD đã có câu trả lời ngay. Lựa chọn làm mới ca khúc Như Một Người Dưng - bản hit đình đám của nhạc sĩ Thanh Hưng, chọn kết hợp với Hà An Huy - người em có chemistry cực tốt với bản thân, dùng chính bản phối Drill của producer Gaz - cái tên đã tạo ra vô số trend TikTok với dòng nhạc sở trường này, OSAD rõ ràng đã hoàn toàn có những chiến lược không ngoan cho sản phẩm đầu tiên hậu chương trình.

Như Một Người Rưng - OSAD, Hà An Huy

Những tính toán đó khi kết hợp với một chiến dịch truyền thông sắc xảo đã làm nên cơn sốt mới của làng nhạc Việt cuối năm. Nam rapper không ngại livestream quá trình quay MV, hé lộ trước phần lớn ca khúc, thậm chí nhờ khán giả thiết kế ảnh thumbnail và “khều tương tác” để khán giả quyết định thời điểm phát hành sản phẩm. Khi sản phẩm ra mắt, hàng loạt nội dung phái sinh từ người dùng không đơn thuần chỉ là một sự hưởng ứng, lan tỏa ngẫu nhiên mà nó vốn dĩ đã được ươm mầm, tưới tiêu từ trong quá trình lên ý tưởng và quảng bá.

Cách OSAD dắt khán giả bước vào dự án của mình một cách khéo léo qua từng nhịp truyền thông đã khiến người nghe có xu hướng mong muốn chung tay lan tỏa bài hát

Cách OSAD dắt khán giả bước vào dự án của mình một cách khéo léo qua từng nhịp truyền thông đã khiến người nghe có xu hướng mong muốn chung tay lan tỏa bài hát. Những mẫu CapCut, những bản openverse, những clip parody “nhại” lại từng hoạt cảnh trong MV đã được kích hoạt một cách tự nhiên bởi những tương tác thả tim, bình luận. Không cần phải hô hào bằng một challenge treo giải cao, sản phẩm được những anh chị em bạn bè nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung đến cả những người bình thường hưởng ứng.

Nếu nhìn lại Như Một Người Rưng so với những sản phẩm trước đó của OSAD, sự khác biệt không nằm ở kỹ năng, chủ đề hay thể loại, mà đến ở cách anh tiếp cận người nghe của mình. Một rapper Việt Nam mà OSAD rất respect đã từng nói “chơi rap là phải rõ vibe với màu”.

Nếu nhìn lại Như Một Người Rưng so với những sản phẩm trước đó của OSAD, sự khác biệt không nằm ở kỹ năng, chủ đề hay thể loại, mà đến ở cách anh tiếp cận người nghe của mình

Trong sản phẩm này, nam rapper 1997 đã làm được điều đó. Anh duy trì cảm giác “cợt nhả”, “trào phúng” xuyên suốt dự án. Đầu tiên là cách triển khai một MV hội tụ đủ những tài lẻ và những khoảnh khắc giải trí gắn liền với hình ảnh bản thân trong tâm trí khán giả. Kế đến là hoạt động livestream, nhờ làm thumbnail rồi “khều” tương tác trông có vẻ rất ngẫu hứng. Sau khi MV ra mắt, OSAD tiếp tục “dụ” fan bằng cột mốc 2 triệu lượt xem, trước khi gây sốc bằng phiên bản Dance Practice chỉ 15 giây không khác gì trò hề.

Sự cợt nhả bề mặt của OSAD chỉ thực sự hiệu quả khi anh sở hữu một cái nền kỹ năng thực sự vững chắc. OSAD hát tốt, chơi melody bắt tai, đến cả những câu bè hay adlibs cũng được xử lý thông minh. Kỹ năng âm nhạc của nam nghệ sĩ rõ ràng đã vượt xa rất nhiều so với hồi mới nổi.

Sự cợt nhả bề mặt của OSAD chỉ thực sự hiệu quả khi anh sở hữu một cái nền kỹ năng thực sự vững chắc

Nhưng ở đây, anh không còn cố gồng để viết ra những dòng punchline, chơi chữ đỉnh cao, không cố diễn tả một chủ đề thâm sâu, cao cả, không vần ba vần bốn hay fast flow, cũng không chọn những lớp âm thanh phức tạp. OSAD chỉ cần đúng 28 giây để phô diễn khả năng trong một verse duy nhất. Anh làm mọi thứ ở mức tối giản, nhưng hiệu quả thì tối đa.

8 năm sau bản hit Người Âm Phủ, 1 năm sau album O_O, 2 tuần sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, OSAD cuối cùng cũng đã thực sự có cho mình một cú hit mới. Tính đến 8h30 ngày 30.10, MV Như Một Người Rưng đạt Top 1 Trending trên cả 2 BXH của YouTube, đồng thời lọt Top 10 video thịnh hành nhất toàn cầu, cũng như lọt Top Trending tại nhiều quốc gia. Ca khúc đạt Top 1 trên các BXH iTunes, Apple Music, Zing Chart.

OSAD cuối cùng cũng đã thực sự có cho mình một cú hit mới

Các công cụ đo lường mạng xã hội như SocialTrend và Socialite cũng ghi nhận sản phẩm đạt Top 1 Thảo luận trong các chủ đề Âm nhạc. Đây là tín hiệu rất đáng mừng với một rapper từng bị gán mác “one hit wonder”, “rapper ăn may” suốt nhiều năm qua, đồng thời là một gợi ý để anh có thể thay đổi cách tiếp cận trong các sản phẩm sau này.

Tuy nhiên, công tâm mà nói Như Một Người Rưng về bản chất vẫn chỉ là một bản remake chứ chưa phải một sản phẩm âm nhạc chính thức. Sáng tác gốc của nhạc sĩ Thanh Hưng, giọng hát ngọt như mía lùi của Hà An Huy hay MV sáng tạo của Antiantiart cũng là những nhân tố góp phần quan trọng làm nên thành công ở sản phẩm này.

Thứ làm nên vị thế âm nhạc của một nghệ sĩ phải là gia tài âm nhạc của chính họ tạo nên

Thứ làm nên vị thế âm nhạc của một nghệ sĩ phải là gia tài âm nhạc của chính họ tạo nên. Tư duy âm nhạc, kỹ năng của OSAD liệu sẽ được thể hiện như thế nào qua những sản phẩm cá nhân?

Liệu anh có tìm được cho mình một hình tượng nào đó để khán giả gọi tên? Liệu khi không còn hợp tác với một nhân tố đình đám trong dàn anh tài K26, OSAD có thể tự làm nên những bản hit mới của mình? Khả năng đi đường dài của OSAD thực sự khiến chúng ta đáng trông đợi một EP/Album, hay sẽ chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc bùng nổ như bản remake này?

Tất cả những câu hỏi đó sẽ cần OSAD phải có câu trả lời thật thuyết phục. Như Một Người Rưng giúp câu trả lời đó không cần đến quá vội, nhưng nam rapper phải bắt đầu tìm hướng đi ngay từ bây giờ.

OSAD đã phá vỡ cái mác hiện tượng bằng hành trình qua, vậy liệu có thể bứt phá hơn nữa để vươn tầm trong thị trường âm nhạc này không? Đó chắc chắn sẽ là một hành trình rất đáng dõi theo của OSAD trong thời gian tới!

Trong câu rap tại theme song Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, OSAD đã viết “giới hạn tạo ra để phá vỡ”. Anh đã phá vỡ cái mác hiện tượng bằng hành trình qua, vậy liệu có thể bứt phá hơn nữa để vươn tầm trong thị trường âm nhạc này không? Đó chắc chắn sẽ là một hành trình rất đáng dõi theo của OSAD trong thời gian tới!

Ảnh: FBNV