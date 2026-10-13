Con gái Quỳnh Lương chỉ ăn 4 món, sụt cân khiến nữ diễn viên lo lắng

Mới đây, Quỳnh Lương chia sẻ hình ảnh chụp với con gái Nala và chia sẻ tình trạng con gái lười ăn, chỉ ăn 4 món mà con thích. Cô viết: "Bánh mì không, cơm trắng, cơm gạo lứt, ngô luộc. 4 món duy nhất con em ăn ạ".

Phía dưới bình luận, nhiều người đồng cảm với tình trạng con biếng ăn, kén ăn của Quỳnh Lương. Một số phụ huynh cho biết dù đã nấu những món ngon, bổ nhất nhưng bé vẫn không chịu ăn.

Quỳnh Lương tiết lộ thêm con gái biếng ăn, kén ăn nên gần đây sụt cân khiến cô rất xót ruột, lo lắng. Một số người dùng thắc mắc hay do Quỳnh Lương nấu ăn không ngon nên bé không ăn. Nữ diễn viên giải đáp: "Tôi có nấu bữa nào đâu. Người nào nấu cũng vậy ạ, mua đồ ăn về con cũng không ăn bà ơi".

Quỳnh Lương lo lắng vì con gái rất biếng ăn, kén ăn.

Trước đó, Quỳnh Lương khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về thói quen ngủ nướng của con gái Nala. Theo nữ diễn viên, bé khá lười ăn nhưng lại có thể ngủ tới 15-16 tiếng mỗi ngày. Cô hài hước tiết lộ: “Con em được cái ăn như mèo hen chứ ngủ thì ngủ ngày 15-16 tiếng luôn á”.

Quỳnh Lương cho biết có những ngày Nala ngủ từ 10h sáng đến gần 16h chiều, bỏ cả bữa trưa. Đáng chú ý, dù ngủ nhiều vào ban ngày, bé vẫn có thể ngủ thêm 12-13 tiếng vào ban đêm.

Con gái 14 tháng tuổi dễ thương của Quỳnh Lương.

Trước những thắc mắc của mọi người, nữ diễn viên cũng chủ động giải thích: “Các mẹ đừng nghĩ con em ngủ ngày đêm con không ngủ được nhé. Đêm con vẫn ngủ được 12-13 tiếng”.

Chia sẻ của Quỳnh Lương nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Nhiều người tò mò liệu việc bé ngủ nhiều như vậy có ảnh hưởng đến lịch ăn uống và sinh hoạt hằng ngày hay không.

Trước những băn khoăn này, Quỳnh Lương cho biết cô từng thử gọi con dậy để ăn nhưng bé vẫn buồn ngủ, quấy khóc và không chịu ăn.

Theo tiết lộ của Quỳnh Lương, bé Nala có thể ngủ 15-16 tiếng mỗi ngày mà không cần ăn gì.

Vì vậy, nữ diễn viên quyết định để con ngủ theo nhu cầu. Cô chia sẻ: “Em có gọi dậy nhưng con thiếu ngủ cũng khóc tùm lum có chịu ăn đâu. Nên em cứ cho con ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy”.

Diễn viên Quỳnh Lương kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát vào ngày 21/3/2025 tại Phú Thọ, sau khi cả hai bén duyên từ chương trình Người Ấy Là Ai. Ngày 11/8/2025, nữ diễn viên hạ sinh con gái thứ hai, đặt tên thân mật là Nala, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống gia đình.

Vợ chồng Quỳnh Lương và con gái.

Trước đó, Quỳnh Lương đã có một con trai tên Gấu từ cuộc hôn nhân trước. Sau khi tìm được bến đỗ mới, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con, đồng thời cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình, hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Hiện tại, Quỳnh Lương cùng các con đang sống cùng gia đình chồng trong căn nhà vườn rộng 12.000m² của gia đình chồng doanh nhân Nguyễn Tiến Phát tại Vĩnh Long.