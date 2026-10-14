Ngô Thanh Vân tiết lộ lý do chưa cho con gái ăn mặc điệu đà, bánh bèo

Mới đây, gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần thu hút sự chú ý khi lần đầu đưa con gái về thăm quê ngoại ở Na Uy.

Đây cũng là nơi nữ diễn viên đã sống một thời gian dài trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Tại Na Uy, gia đình Ngô Thanh Vân có những trải nghiệm thú vị trong suốt 2 tuần.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh con gái mới ngủ dậy, tự vệ sinh cá nhân với sự giúp đỡ của mẹ. Sao phim "Cô Ba Sài Gòn" tiết lộ sau chuyến đi bằng xe nhà di động, cả nhà sẽ về lại Oslo để giặt đồ, mua sắm rồi dọn dẹp để lên đường về Việt Nam.

Ngô Thanh Vân bị góp ý vì cho con gái ăn mặc khá "menly".

Nữ diễn viên kể do cho con diện đồ khá menly nên con thường được khen "đẹp trai". Cô chưa cho con gái ăn mặc điệu đà, bánh bèo vì ưu tiên cho con mặc đủ ấm.

"Mẹ hứa về thành thị mẹ mua đồ con gái bánh bèo cho con mặc nhé. Chứ kiểu này người ta kêu con handsome (đẹp trai) mãi ngại ghê …Không biết mấy mom có như mình không. Tầm tuổi này cho con mặc ấm là được rồi chứ điệu gì thì chịu", cô chia sẻ.

Phía dưới phần bình luận, nhiều mẹ đồng cảm với suy nghĩ của Ngô Thanh Vân. Tuy vậy, cũng có một số người dùng nhắc nữ diễn viên nên cho con mặc váy nhiều hơn.

"Về Việt Nam sẽ váy công chúa, tóc buộc 2 túm nha Gạo", một người dùng viết.

"Cứ đồ màu hồng mà mặc chị ơi. Đồ con gái cũng nhiều đồ ấm mà chị. Do mình chọn đồ màu trung tính nên mặc cho ẻm nhìn lại ra kiểu con trai ý", một người khác góp ý.

Bé Gạo cũng từng được mẹ cho diện váy công chúa nữ tính.

Giữa tháng 9/2026, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đưa con gái đầu lòng bé Gạo, hơn 1 tuổi, sang Na Uy trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của cô bé.

Kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và thăm gia đình bên ngoại, cả nhà bắt đầu hành trình tại Oslo rồi di chuyển đến các vùng núi và khu vực phía Tây Na Uy. Để thuận tiện chăm sóc con nhỏ, cặp đôi lựa chọn xe nhà di động và xe đạp điện để khám phá các địa điểm.

Trong chuyến đi, bé Gạo gây chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách dạn dĩ và hoạt bát. Cô bé thoải mái làm quen với họ hàng, hàng xóm và hào hứng khám phá môi trường mới. Những biểu cảm ngộ nghĩnh trong sinh hoạt hằng ngày, từ lúc cầm ngược đồ ăn, thực đơn đến khi thích thú với món bánh mì tại nhà hàng, khiến bố mẹ và người theo dõi thích thú.

Gia đình bé Gạo đang có chuyến đi đến Na Uy.

Để con thích nghi với lịch trình di chuyển dài ngày, Huy Trần đảm nhận việc lái xe và hỗ trợ chăm sóc bé, trong khi Ngô Thanh Vân chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, linh hoạt sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cho con. Nữ diễn viên cũng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình giữa khung cảnh mùa thu, từ thiên nhiên thơ mộng đến cầu vồng xuất hiện trên hành trình.

Chuyến đi không chỉ giúp bé Gạo có những trải nghiệm đầu đời ở môi trường mới, gặp gỡ người thân bên ngoại mà còn là dịp để cả gia đình thêm gắn kết. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Ngô Thanh Vân và Huy Trần lưu giữ nhiều kỷ niệm ấm áp cùng con gái trong những năm tháng đầu đời.