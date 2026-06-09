Nhìn căn nhà bề thế của nhà chồng, ai cũng tưởng tôi là "con dâu hào môn" nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ sự thật trong đó

Nếu chỉ nhìn căn nhà chồng tôi đang ở, chắc ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng giàu. Nhà chồng tôi ở ngay mặt đường lớn, xây 3 tầng khang trang, cổng sắt cao, sân rộng đủ chỗ đỗ vài chiếc ô tô. Ngày cưới, họ hàng bên ngoại tôi lên dự ai cũng trầm trồ. Có người còn ghé tai mẹ tôi bảo rằng bà số hưởng vì gả được con gái vào nhà có điều kiện.

Chỉ có tôi mới biết sự thật không giống như vẻ ngoài ấy.

Ngôi nhà đó là công sức tích góp cả đời của bố mẹ chồng. Nhà xây từ nhiều năm trước, khi giá vật liệu còn rẻ. Đến giờ nhìn vẫn bề thế nhưng thu nhập của cả gia đình chẳng đáng là bao. Bố chồng tôi đã nghỉ hưu, mẹ chồng bán hàng tạp hóa nhỏ trước cửa nhà. Chồng tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty tư nhân, lương tháng hơn 10 triệu đồng. Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Hai vợ chồng đi làm chăm chỉ, chi tiêu tiết kiệm. Thế nhưng người ngoài đâu có biết. Mỗi lần tôi về quê ngoại là y như rằng có người hỏi: "Làm dâu hào môn sướng nhỉ?", "Nhà chồng giàu thế chắc chẳng phải lo nghĩ gì?", "Mỗi tháng chồng đưa bao nhiêu tiền?".

Ban đầu, tôi còn cười giải thích rằng nhà chồng chỉ được cái nhà to, chứ cuộc sống cũng bình thường như bao gia đình khác. Thậm chí có giai đoạn chồng tôi thất nghiệp mấy tháng, cả nhà phải thắt lưng buộc bụng. Nhưng chẳng ai tin. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý rồi bảo tôi khiêm tốn quá. Có người còn nói đùa rằng giàu thật thì mới giấu, nghe nhiều đến mức tôi cũng chẳng buồn giải thích nữa.

Ảnh minh họa

Phiền phức nhất là gần đây bắt đầu có người hỏi vay tiền. Một người họ hàng xa gọi điện, mở đầu bằng vài câu hỏi thăm rồi ngập ngừng nhờ tôi cho vay 50 triệu đồng. Khi tôi nói mình không có khoản tiền lớn như vậy, chị ấy cười: "Thôi đừng giấu chị, nhà chồng em giàu, ai mà chẳng biết."

Lần khác, một người quen ở quê nhắn tin hỏi vay 20 triệu đồng để xoay xở công việc. Tôi từ chối vì đúng lúc đó gia đình tôi cũng đang phải trả khoản vay mua xe. Không ngờ vài hôm sau, tôi nghe người khác kể lại rằng tôi đổi tính sau khi lấy chồng giàu, có tiền mà không giúp đỡ ai.

Tôi vừa buồn cười vừa chạnh lòng. Người ta thường nhìn cuộc sống của người khác qua vài dấu hiệu bề ngoài rồi tự vẽ nên một bức tranh hoàn hảo. Một căn nhà lớn đồng nghĩa với giàu có. Một cô con dâu sống trong căn nhà ấy chắc hẳn chẳng phải lo cơm áo gạo tiền.

Nhưng chỉ những người sống bên trong mới hiểu, mỗi gia đình đều có những nỗi lo riêng. Nhà rộng chưa chắc đã nhiều tiền, bề ngoài đủ đầy chưa chắc cuộc sống đã dư dả.

Nhiều khi tôi chỉ mong được nhìn nhận như một người bình thường. Đi làm mỗi ngày, tính toán từng khoản chi tiêu, lo bố mẹ đau ốm, lo tương lai của chính mình. Chứ không phải là "cô con dâu nhà giàu" trong những câu chuyện mà mọi người vẫn tự tưởng tượng ra.