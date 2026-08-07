Lấy lý do kiểm tra học tập vì cho rằng bé học kém, Dương Đại Long liên tục tát, dùng thanh gỗ đánh và bắt bé gái 11 tuổi - con riêng của nhân tình, quỳ gối đến 1h sáng. Dù chứng kiến con gái ruột bị hành hạ, người mẹ lại không hề can ngăn. Những thông tin cùng hình ảnh liên quan vụ việc này khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo dõi đoạn camera an ninh ghi lại cảnh con gái bị bạo hành, ông P.M.T - bố ruột cháu gái P.G.K.L. không khỏi đau đớn, xót xa. Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, ông P.M.T cho biết vợ chồng ông ly dị từ năm 2021. Từ đó đến nay, cháu P.G.K.L. sống chung với ông bà nội, nhưng phần lớn thời gian ở cùng với người mẹ.

Đến ngày 30/7, khi nghe tin con gái bị đánh đập, bạo hành phải cầu cứu cậu ruột, sau đó được đưa đến công an, ông đã lập tức chạy về nhà. "Tuy nhiên, mẹ cháu và kẻ đánh con tôi đều đã được đưa lên công an phường", ông P.M.T chia sẻ trên Thanh Niên.

Nhìn những vết thương bầm dập, chảy máu, hằn trên da thịt con bé, ông P.M.T. cho biết mình rất bức xúc, không có từ nào diễn tả được. Ông cảm ơn cậu ruột cháu đã cứu con bé và đưa đến cơ quan công an tố giác vụ việc. Ông mong cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý thật nghiêm kẻ đã hành hạ, cố ý gây thương tích đối với con gái ông.

Cũng theo lời ông P.M.T. chia sẻ trên Thanh Niên, bé P.G.K.L đã được đưa đến bệnh viện thăm khám. Sau 3 ngày điều trị, bé đã được về nhà với ông bà nội, ngoại. Tuy nhiên, bé vẫn mất bình tĩnh, hoảng loạn mỗi khi nhớ về những trận đòn trước đó. Gia đình 2 bên đang cùng chăm sóc, trấn an tâm lý cho bé.

Bố ruột đau đớn khi chứng kiến con gái vừa khóc vừa van xin nhưng vẫn bị nhân tình của vợ cũ đánh. (Ảnh cắt từ clip)

Đối tượng bạo hành con riêng của nhân tình khai gì?

Theo thông tin từ báo CAND, ngày 30/7, cháu gái tên P.G.K.L (SN 2015, trú tại khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) được cậu ruột là anh L.Đ.T. (SN 1990, trú tại khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đưa đến Công an phường trình báo về việc bị người lớn bạo hành.

Ngay sau đó, Công an phường đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định, Dương Đại Long (SN 1997, thường trú khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh) đang sinh sống cùng nhà như vợ chồng với chị L.T.M.L. (SN 1991, trú tại khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) từ năm 2021. Dương Đại Long nhiều lần dùng vũ lực gây thương tích cho cháu P.G.K.L (SN 2015) - con riêng của chị L.

Tại cơ quan Công an, Dương Đại Long khai nhận, do thời gian gần đây cháu P.G.K.L bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém nên Long thường xuyên kiểm tra cháu học bài ban đêm và nhiều lần dùng vũ lực đánh đập cháu P.G.K.L. Đỉnh điểm là các ngày 27, 28 và 29/7/2026, Long dùng tay kéo tai, tát vào mặt khiến cháu P.G.K.L khóc thét vì đau đớn. Thậm chí Long dùng tay đánh vào mặt khiến cháu P.G.K.L bị chảy máu mũi.

Cháu P.G.K.L. bị nhân tình của mẹ bạo hành. Mẹ chứng kiến nhưng không có động thái can ngăn. (Ảnh cắt từ clip)

Riêng tối 29/7/2026, Long không cho cháu đi tắm mà bắt cháu quỳ gối tại phòng ngủ rồi dùng một thanh gỗ nhỏ dài khoảng 60cm (được quấn kín bằng băng keo trong) đánh liên tiếp vào vùng chân và mông của cháu P.G.K.L. Sau đó, Long bắt cháu P.G.K.L quỳ gối úp mặt vào cửa đến khoảng 1 giờ sáng 30/7/2026 mới cho đi ngủ.

Toàn bộ hành động đánh đập, bạo hành của Long đối với cháu P.G.K.L đều có sự chứng kiến của mẹ cháu là chị L.T.K.L nhưng người mẹ này không có động thái can ngăn, hay bảo vệ con.

Đến tối 30/7/2026, tranh thủ lúc đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của một người ở gần nhà để gọi điện cho cậu ruột là anh L.Đ.T cầu cứu. Nhờ đó, anh L.Đ.T biết cháu gái bị bạo hành nên nhanh chóng đến giải cứu và đưa cháu P.G.K.L. đến Công an phường Bình Phước trình báo sự việc.

Công an phường đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ ban đầu để tiếp tục xử lý nghiêm đối tượng Dương Đại Long.