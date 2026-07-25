Theo thông tin trên báo Sức khoẻ và Đời sống cho biết, tối 20/7 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa đã tiếp nhận điều trị cho cháu Đ.Q.B. (SN 2017). Thời điểm nhập viện, trên người cháu bé có nhiều vết thương diện rộng, bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay, mắt.

"Khi tiếp nhận, trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím, tập trung nhiều ở vùng mông, vùng chậu, lưng, cánh tay. Vùng mắt bên trái của cháu của cháu xuất hiện tình trạng phù nề. Người nhà cho biết nguyên nhân do cháu bị ngã. Sau khi chụp phim, siêu âm chỉ mới phát hiện tổn thương vùng mô mềm, chưa phát hiện tổn thương các cơ quan sâu bên trong", lãnh đạo Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa cho biết.

Cháu bé nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Vietnamet, ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa xác nhận, chính quyền địa phương đã giao Công an xã tiếp tục điều tra, xử lý hành vi đánh đập con ruột gây thương tích của ông Đinh Xuân Hương (34 tuổi, tạm trú trên địa bàn).

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp xác minh vụ việc. Đến sáng 21/7, ông Hương chủ động đến Công an xã Minh Hóa trình báo.

Tại đây, ông Hương thừa nhận đã dùng ống nhựa đánh nhiều lần vào người cháu B., khiến cháu bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể và phải nhập viện điều trị.

Tại cơ quan công an, ông Hương khai do tức giận vì con đi học quên cặp sách nên đã đánh con và bày tỏ sự ân hận về hành vi đã gây ra", ông Hòa cho biết.

Đến ngày 22/7, gia đình đã xin chuyển cháu B. lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục kiểm tra, đánh giá các chấn thương.