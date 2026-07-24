Chiều 24/7, lãnh đạo UBND xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên báo Dân Trí, Công an xã đang điều tra, xử lý ông Đinh Xuân H. (34 tuổi) về hành vi đánh con ruột gây thương tích.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Minh Hóa tiếp nhận bé trai 9 tuổi trong tình trạng có nhiều vết bầm ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Kết quả chụp phim, siêu âm cho thấy cháu bị tổn thương mô mềm, chưa phát hiện tổn thương các cơ quan sâu bên trong.

Ban đầu, người nhà khai với bác sĩ rằng cháu bị ngã. Tuy nhiên, nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

Cũng theo tờ báo trên, vào sáng 21/7, ông H. đến UBND xã Minh Hóa làm việc và thừa nhận hành vi đánh con trai.

Vết thương trên người cháu B. Ảnh: UBND xã Minh Hóa/Lao động

Theo báo Tuổi Trẻ, ông H. khai sau khi nhậu say về thấy con quên cặp sách nên nổi giận, rồi dùng ống nhựa vụt liên tiếp vào người con.

Cháu B. bị hàng loạt vết bầm tím chi chít dày đặc khắp toàn thân, nên người thân đã đưa cháu đến bệnh viện điều trị.

Đến ngày 22/7, người nhà cháu B. đã xin cho cháu ra viện để đưa lên tuyến trên kiểm tra kỹ hơn về các chấn thương bên trong.

Theo chính quyền xã, người cha này hiện đang là nhân viên hợp đồng cho một đơn vị trên địa bàn, có hộ khẩu tại xã Kim Phú nhưng cả gia đình lên tạm trú tại xã Minh Hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.