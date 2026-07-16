Con dâu 9X ở Gia Lai kể chuyện bố chồng U70 từng gây sốt MXH, giờ ra sao?

Đề tài về gia đình luôn là một trong những "chất liệu" dễ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Chỉ từ một khoảnh khắc đời thường, một câu nói hay một cách ứng xử giữa các thành viên cũng có thể khiến hàng triệu người dừng lại xem, bàn luận rồi chia sẻ.

Đầu năm 2025, câu chuyện về bố chồng U70 ở Gia Lai gọi điện xin lỗi con dâu khi cô xảy ra mâu thuẫn với chồng là một trong số đó. Không trách móc con dâu hay một mực bênh vực con trai, bố chồng lại lựa chọn nhận lỗi về phía mình, mong con dâu nguôi giận và trở về. Mẹ chồng cũng đứng về phía con dâu. Thời điểm này, câu chuyện khiến không ít netizen phải vội “xin vía”.

Chuyện bố chồng, nàng dâu viral trên mạng xã hội 1 năm trước.

Hiện tại không còn tìm thấy tài khoản con dâu - nơi chia sẻ những câu chuyện đời thường, hình ảnh bố chồng tâm lý viral trên mạng xã hội cách đây 1 năm trước.

Ở thời điểm câu chuyện gây sốt MXH, Mỹ Linh (SN 1993, kinh doanh tại Bình Dương) chia sẻ với chúng tôi rằng bản thân rất bất ngờ khi những dòng tâm sự về gia đình lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy.

Cô nhớ lại thời điểm khi vừa kết hôn được 2 năm, sau khi xung đột với chồng, Mỹ Linh đã ôm con bỏ đi. Dù cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng liên tục gọi điện khuyên nhủ, cô vẫn nhất quyết không chịu quay về.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau cuộc gọi của bố chồng - ông Đạt (SN 1963, Gia Lai): “Bố chồng gọi và nói: ‘Bố xin lỗi con vì đã dạy con bố không tốt. Vì dạy không tốt nên con bố mới làm con buồn, bố cũng buồn lắm. Mong con vì bố mà tha lỗi cho nó một lần. Về nhà đi con’, nghe xong mình khóc nức nở theo, bắt xe về luôn vì thương bố mẹ”.

Mỹ Linh biết trước khi về làm dâu, cô luôn nghĩ bố chồng là người nghiêm khắc và khá khó tính. Thế nhưng sau lần vợ chồng cãi nhau, cô mới cảm nhận được tình thương mà ông dành cho con cháu cũng như con dâu.

Bố mẹ chồng chị Mỹ Linh cùng 2 con trai của chị (đứa lớn sinh năm 2019, đứa thứ 2 sinh năm 2021).

"Hồi mới cưới mình sợ bố chồng lắm. Nhưng sau chuyện đó mới biết ông thương con, thương cháu đến như thế nào. Ông sẵn sàng hạ mình xin lỗi dù ông không sai, con ông cũng chưa chắc sai. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có một gia đình chồng tuyệt vời như vậy" , Mỹ Linh chia sẻ.

Không chỉ có bố chồng, mẹ chồng - bà Hòa (SN 1970, Gia Lai) - cũng luôn yêu thương và đứng về phía con dâu. Khi biết hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bà không trách mắng mà tìm mọi cách hàn gắn.

“Nghe tin vợ chồng mình cãi nhau, mình bỏ đi. Mẹ chồng mình lúc đó đang gãy tay cũng bắt xe từ Gia Lai đến Bình Dương để nói chuyện với hai vợ chồng, bênh vực mừng. giờ nghĩ đến mà vẫn thấy thương bố mẹ vì quá tốt với mình.

Mình vốn là đứa khá nóng tính và bướng bỉnh, nhưng mà nhờ mẹ chồng mà mình dịu lại. Chẳng cần biết ai đúng, ai sai, mẹ luôn đứng về phía mình, bênh vực mình”, Mỹ Linh chia sẻ.

Mỹ Linh cho biết bố mẹ chồng thường xuyên gửi đồ ăn cho cô, mỗi lần tạm biệt con là bịn rịn.

Thế nên, kể từ ngày đi làm dâu, và có 2 đứa con trai nhỏ cô “chưa từng phải dậy sớm một ngày nào và cũng chưa từng biết đi chợ là gì”. Tuy nhiên, chia sẻ này khi ấy tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng chị được chiều chuộng quá mức, hay không biết điều.

Phản hồi những ý kiến trái chiều từ netizen, Mỹ Linh cho biết chia sẻ nhưng không nêu rõ hoàn cảnh, bối cảnh của mình có thể đã khiến nhiều người hiểu lầm. Cô cho biết đang cùng chồng và con sinh sống và làm việc tại Bình Dương, trong khi bố mẹ chồng ở Gia Lai nên mỗi năm chỉ về thăm vài lần. Mỗi dịp con cháu trở về, mẹ chồng đều chủ động dậy sớm đi chợ, nấu nướng và nhất quyết không để con dâu phải dậy sớm, với lý do cả nhà đã vất vả sau quãng đường di chuyển.

Bản thân cô cũng luôn xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Ngoài việc phụ giúp việc nhà mỗi khi về quê, con dâu thường xuyên mua sâm, yến và các món quà bồi bổ sức khỏe biếu ông bà. Những vật dụng trong nhà nếu hỏng hóc, Mỹ Linh cũng chủ động thay mới. Dịp Tết năm 2025, chị từng tặng bố mẹ chồng một chiếc tủ lạnh mới.

Nhìn lại sau hơn một năm, câu chuyện về gia đình Mỹ Linh vẫn được nhiều người nhắc đến như một lát cắt đẹp về tình cảm giữa bố mẹ chồng và nàng dâu.