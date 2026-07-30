Còn 1 tuần nữa là Lập Thu, bạn nên biết sớm 3 việc này

Theo lịch tiết khí, Lập Thu năm 2026 sẽ rơi vào khoảng ngày 7/8. Điều thú vị là dù mang tên " Lập Thu ", đây chưa phải lúc trời mát ngay lập tức. Ở nhiều nơi, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung, nắng nóng vẫn có thể kéo dài thêm nhiều tuần. Tuy nhiên, trong văn hóa Á Đông, Lập Thu vẫn được xem là cột mốc quan trọng, nhắc nhở con người bắt đầu thích nghi với sự thay đổi của tự nhiên thay vì đợi thời tiết thay đổi mới điều chỉnh bản thân.

Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là bước sang tiết khí mới, có 3 việc bạn nên chuẩn bị sớm.

1. Đừng để " Lập Thu " đánh lừa, hãy chăm sóc cơ thể theo thời tiết thực tế

Không ít người nghe đến hai chữ "mùa thu" là bắt đầu nghĩ đến việc ăn đồ mát, thức khuya hơn vì thời tiết dễ chịu hoặc chủ quan khi ra ngoài trời nắng. Trên thực tế, giai đoạn sau Lập Thu thường vẫn còn xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài, thậm chí nền nhiệt có thể cao hơn nhiều người nghĩ.

Đây cũng là thời điểm cơ thể khá nhạy cảm vì phải thích nghi với sự chuyển mùa. Nếu thức khuya liên tục, uống ít nước hoặc thay đổi chế độ sinh hoạt quá đột ngột, bạn rất dễ cảm thấy mệt mỏi, đau đầu hoặc suy giảm sức đề kháng.

Thay vì thay đổi tất cả chỉ vì đã sang tiết khí mới, hãy lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Duy trì việc uống đủ nước, ngủ đúng giờ, bổ sung rau xanh, trái cây theo mùa và vận động nhẹ mỗi ngày vẫn là những điều quan trọng nhất. Khi thời tiết thực sự dịu đi, bạn có thể điều chỉnh dần chế độ ăn uống và sinh hoạt.

2. Dọn dẹp lại nhà cửa và "làm mới" tinh thần

Nhiều người có thói quen tổng vệ sinh nhà cửa vào dịp đầu năm, nhưng ít ai để ý rằng trước Lập Thu cũng là khoảng thời gian rất thích hợp để sắp xếp lại không gian sống.

Sau nhiều tháng hè, căn nhà thường trở nên bừa bộn hơn vì đồ đạc, quần áo, vật dụng mùa nóng được sử dụng liên tục. Chỉ cần dành một buổi cuối tuần để bỏ bớt những món đồ không còn dùng đến, giặt rèm cửa, thay ga giường, lau dọn ban công hay chăm lại vài chậu cây xanh, bạn sẽ thấy ngôi nhà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Không gian sống gọn gàng cũng giúp tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Đây là thời điểm phù hợp để viết lại những mục tiêu cho những tháng cuối năm, nhìn lại những điều mình đã làm được và điều gì còn dang dở. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2026, vì vậy thay vì chờ đến tháng 12 mới "chạy nước rút", bạn hoàn toàn có thể bắt đầu ngay từ tiết Lập Thu .

3. Bắt đầu đầu tư cho bản thân ngay từ bây giờ

Lập Thu thường được xem là giai đoạn thu hoạch trong tự nhiên. Với con người, đây cũng là lời nhắc rằng muốn có "mùa gặt" tốt vào cuối năm thì không thể đợi đến phút cuối mới bắt đầu.

Nếu đang muốn học thêm ngoại ngữ, cập nhật AI, đọc sách, tập thể dục hay xây dựng một kỹ năng mới, đây là lúc thích hợp để bắt đầu. Không cần đặt mục tiêu quá lớn. Chỉ cần mỗi ngày dành 20-30 phút học một điều mới hoặc duy trì một thói quen tốt, sau vài tháng bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.

Nhiều người thường có tâm lý đợi sang tháng mới, quý mới hay năm mới mới thay đổi. Nhưng thực tế, những thay đổi bền vững nhất thường bắt đầu từ một ngày rất bình thường. Tiết Lập Thu cũng vậy. Nó không phải một phép màu khiến mọi thứ lập tức khác đi, mà là một dấu mốc để chúng ta chủ động sống chậm lại một chút, quan sát bản thân nhiều hơn và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Mỗi tiết khí trong năm đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng điều đáng quý nhất không nằm ở yếu tố may mắn hay kiêng kỵ, mà ở việc chúng nhắc chúng ta sống hài hòa hơn với nhịp điệu của tự nhiên.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Lập Thu . Dù ngoài kia vẫn còn nắng gắt, bạn vẫn có thể xem đây là một cột mốc nhỏ để điều chỉnh lại nhịp sống, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, dọn dẹp không gian sống và dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển bản thân. Đôi khi, một mùa mới không bắt đầu từ thời tiết, mà bắt đầu từ chính những thay đổi rất nhỏ trong mỗi người.