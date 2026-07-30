Hạt Dẻ chính thức bước sang tuổi 18: Visual ngọt ngào gây chú ý, lời chúc của mẹ khiến nhiều người xúc động

Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật con gái út Hạt Dẻ nhân dịp cô bé chính thức bước sang tuổi 18. Đi kèm những khoảnh khắc ngọt ngào của con là lời nhắn gửi ngắn gọn nhưng đầy tình yêu của một người mẹ: "Hạt Dẻ yêu của mẹ đã tròn 18 tuổi rồi. Mẹ chỉ mong con một đời an yên".

Chỉ vài dòng đơn giản nhưng đủ khiến nhiều người cảm nhận được tình cảm mà chị Dạ Thảo dành cho con gái. Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, người thân và khán giả cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hạt Dẻ, mong cô gái nhỏ của gia đình Quyền Linh sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và có một tuổi 18 thật rực rỡ.

Nếu như vài năm trước, Hạt Dẻ được biết đến với hình ảnh cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn thì ở tuổi 18, cô ngày càng ra dáng thiếu nữ. Trong loạt ảnh mới, Hạt Dẻ gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, làn da sáng, mái tóc dài đen óng cùng nụ cười tươi tắn. Đặc biệt, chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi cười vẫn là "điểm nhận diện" khiến ai nhìn cũng thấy thiện cảm. Nhiều cư dân mạng nhận xét Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên, không quá sắc sảo nhưng càng ngắm càng có sức hút.

Không ít bình luận dành lời khen cho visual của con gái út MC Quyền Linh như: "Má lúm đáng yêu quá", "18 tuổi mà xinh trong trẻo đúng chuẩn nàng thơ", "Càng lớn càng xinh và có khí chất", hay "Nhìn nụ cười là thấy năng lượng tích cực rồi".

Là con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Hạt Dẻ và chị gái Lọ Lem đều được bố mẹ nuôi dạy khá kín tiếng. Hai chị em ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chủ yếu tập trung cho việc học và chỉ thỉnh thoảng góp mặt cùng bố mẹ trong một số hoạt động phù hợp. Chính cách nuôi dạy giản dị ấy khiến hình ảnh gia đình MC Quyền Linh luôn nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Những năm gần đây, Hạt Dẻ cũng dần được chú ý hơn nhờ ngoại hình ngày càng nổi bật. Dù chưa hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô vẫn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, Hạt Dẻ thường ghi điểm với phong cách trẻ trung, năng động đúng lứa tuổi, không chạy theo hình ảnh quá trưởng thành hay cầu kỳ.

Tuổi 18 luôn được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu hành trình trưởng thành với nhiều trải nghiệm mới phía trước. Với Hạt Dẻ, món quà ý nghĩa nhất có lẽ chính là lời chúc giản dị nhưng đầy yêu thương từ mẹ: chỉ mong con "một đời an yên". Đó cũng là điều khiến nhiều người đồng cảm, bởi với cha mẹ, dù con bao nhiêu tuổi thì điều mong mỏi lớn nhất vẫn luôn là con được bình an, hạnh phúc và sống đúng với những điều mình yêu thích.