Tháng cô hồn (tháng 7 Âm lịch) thường gắn với nhiều quan niệm dân gian về sự cẩn trọng và chiêm nghiệm. Dưới góc nhìn chiêm tinh, đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để mỗi chòm sao sống chậm lại, nhìn lại bản thân và đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn cho công việc, tình cảm lẫn tài chính.

Bạch Dương: Chậm một bước sẽ đi xa hơn

Bạch Dương luôn thích hành động nhanh, nhưng tháng cô hồn lại là thời điểm bạn nên giảm tốc. Hãy cân nhắc kỹ trước khi ký kết hợp đồng, thay đổi công việc hoặc đưa ra các quyết định tài chính lớn. Việc kiên nhẫn thêm một chút có thể giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có.

Kim Ngưu: Đừng để nỗi sợ ngăn cản cơ hội

Kim Ngưu thường tìm kiếm sự an toàn, nhưng đôi khi chính điều đó khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tháng này không nhất thiết phải thay đổi lớn, nhưng hãy cởi mở hơn với những ý tưởng mới và những lời góp ý chân thành từ người khác.

Song Tử: Nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn

Khả năng giao tiếp là điểm mạnh của Song Tử, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu nếu bạn nói quá nhiều hoặc tham gia vào những câu chuyện thị phi. Trong tháng cô hồn, hãy chọn lọc thông tin trước khi chia sẻ và tránh đưa ra nhận xét khi chưa hiểu rõ mọi chuyện.

Cự Giải: Học cách buông bỏ những điều làm mình mệt mỏi

Bạn có xu hướng giữ mọi cảm xúc trong lòng. Tháng này là cơ hội để Cự Giải dọn dẹp cả không gian sống lẫn cảm xúc của mình. Một cuộc trò chuyện chân thành hoặc việc từ bỏ những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sư Tử: Thành công không cần phải chứng minh với tất cả mọi người

Sư Tử luôn muốn được công nhận, nhưng tháng cô hồn nhắc bạn rằng giá trị thật sự đến từ kết quả chứ không phải lời khen. Hãy tập trung vào công việc và hạn chế phản ứng trước những lời chỉ trích không mang tính xây dựng.

Xử Nữ: Đừng tự tạo áp lực cho chính mình

Xử Nữ thường đặt tiêu chuẩn rất cao. Tuy nhiên, không phải việc gì cũng cần hoàn hảo. Tháng này, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm sóc sức khỏe và chấp nhận rằng có những điều không thể kiểm soát.

Thiên Bình: Hãy học cách từ chối

Thiên Bình thường ngại làm mất lòng người khác nên dễ ôm quá nhiều việc hoặc nhận những lời nhờ vả vượt quá khả năng. Trong tháng cô hồn, hãy ưu tiên nhu cầu của bản thân và mạnh dạn nói "không" khi cần thiết.

Bọ Cạp: Tin vào sự thật, đừng tin vào suy diễn

Trực giác của Bọ Cạp rất nhạy bén nhưng đôi khi cũng khiến bạn suy nghĩ quá nhiều. Nếu có khúc mắc trong công việc hoặc tình cảm, hãy trao đổi trực tiếp thay vì tự tưởng tượng những kịch bản tiêu cực. Sự rõ ràng sẽ giúp bạn tránh được nhiều hiểu lầm.

Nhân Mã: Đừng vội vàng với những quyết định lớn

Nhân Mã luôn thích khám phá và thử thách, nhưng tháng này phù hợp hơn với việc chuẩn bị thay vì hành động. Nếu đang có kế hoạch đầu tư, chuyển việc hoặc bắt đầu dự án mới, hãy dành thêm thời gian nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định.

Ma Kết: Hãy chia sẻ trách nhiệm

Ma Kết thường có xu hướng gánh vác mọi việc một mình. Trong tháng cô hồn, lời khuyên dành cho bạn là hãy tin tưởng đồng nghiệp, người thân hoặc cộng sự nhiều hơn. Khi biết chia sẻ áp lực, bạn sẽ làm việc hiệu quả và giữ được sự cân bằng.

Bảo Bình: Linh hoạt sẽ giúp bạn vượt qua thử thách

Những thay đổi bất ngờ trong tháng có thể khiến Bảo Bình phải điều chỉnh kế hoạch. Thay vì lo lắng vì mọi thứ không diễn ra như dự tính, hãy coi đây là cơ hội để học hỏi và thích nghi. Chính sự linh hoạt sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi tốt hơn.

Song Ngư: Chăm sóc bản thân trước khi chăm sóc người khác

Song Ngư luôn sẵn sàng hy sinh vì những người mình yêu thương, nhưng tháng này bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Nghỉ ngơi đầy đủ, duy trì lối sống lành mạnh và giữ khoảng cách với những nguồn năng lượng tiêu cực sẽ giúp tinh thần ổn định hơn.

Dù tháng cô hồn gắn liền với nhiều quan niệm dân gian, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho mình sự bình tĩnh và sáng suốt. Với 12 chòm sao, đây có thể xem là khoảng thời gian thích hợp để nhìn lại những gì đã qua, điều chỉnh những thói quen chưa tốt và chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Thay vì quá lo lắng về những điều kiêng kỵ, hãy tập trung vào việc quản lý cảm xúc, cẩn trọng trong lời nói, chi tiêu hợp lý và trân trọng những mối quan hệ tích cực. Khi giữ được tâm thế vững vàng và hành động có suy nghĩ, mỗi chòm sao đều có thể biến tháng cô hồn thành khoảng lặng quý giá để tái tạo năng lượng và đón nhận những cơ hội mới trong thời gian tiếp theo.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo