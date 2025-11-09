Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo phần cơm cháy đen ở đáy nồi có thể đang “nuôi dưỡng” tế bào ung thư một cách âm thầm.

Vì sao nguy hiểm? Ở nhiệt độ cao, đường và protein trong gạo sẽ phản ứng tạo ra acrylamide, một chất có khả năng gây ung thư. Nếu ăn lâu dài, nguy cơ ung thư dạ dày, ruột và thực quản sẽ tăng lên.

Mức độ nguy hại theo màu sắc cơm cháy:

- Vàng nhạt: có thể ăn, tương đối an toàn.

- Nâu sẫm: nguy cơ tăng.

- Đen: nguy hại cao nhất, nên hạn chế.

Lưu ý: Cơm cháy giòn và thơm không đồng nghĩa với an toàn cho sức khỏe!

Những loại cơm cháy thường gặp:

- Cơm đáy nồi đất, nồi gang.

- Cơm chiên hoặc cơm để thừa chiên lại quá lửa.

- Cơm cháy ở nồi cơm điện, đáy nồi gang khi nấu quá lâu.

Cách nhận biết đơn giản: Cơm cháy màu vàng nhạt có thể ăn, còn nâu sẫm hoặc đen nên hạn chế.

Ăn cơm cháy an toàn, vẫn ngon:

- Kiểm soát lửa: Nấu cơm bằng nồi đất hoặc nồi gang, dùng lửa vừa, nấu từ 20-30 phút, phần cơm cháy chỉ hơi vàng là được.

- Hạn chế phần cháy đen: Ăn cơm cháy giòn một chút được, nhưng bỏ phần nâu sẫm hoặc đen.

- Kết hợp rau và protein: Ăn thêm rau xanh, đậu, thịt nạc để bảo vệ sức khỏe.

- Chú ý cơm thừa: Khi chiên cơm từ cơm để qua đêm, nấu lửa vừa, bỏ phần cháy đen.

- Hạn chế chiên, nướng ở nhiệt độ cao: Cơm cháy ở chiên, nướng hay xào nên ăn ít hoặc chỉ thỉnh thoảng.

Đối tượng cần chú ý đặc biệt:

- Trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, sức đề kháng thấp, nguy cơ cao.

- Người béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, cơ thể chịu áp lực lớn.

- Người thường xuyên ăn đồ chiên, nướng, thức ăn nhanh, tích tụ chất cháy nhiều.

Nguyên tắc “3 không - 3 cách” nhớ lâu:

Ba không: Không theo đuổi cơm cháy quá đen; Không ăn cơm cháy nâu sẫm hoặc đen; Không ăn quá thường xuyên thực phẩm chiên, nướng cháy.

Ba cách: Nấu cơm, nấu món ở lửa vừa, thời gian nấu vừa đủ; Ăn kèm rau quả, bổ sung chất chống oxy hóa; Cơm thừa qua đêm, loại bỏ phần cháy đen khi hâm lại.

Mẹo nhỏ: Hãy chia sẻ thông tin này với người thân để hạn chế ăn cơm cháy đen, bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ