Hà Siêu Quỳnh vốn dĩ là một "huyền thoại" trong giới siêu giàu châu Á. Từ thời thanh xuân rực rỡ cho đến khi bước vào độ tuổi U70, bà dường như chưa bao giờ đánh mất đi sự cuốn hút của mình. Hiện tại, với tư cách là người đứng đầu, nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất của gia tộc họ Hà lừng lẫy, một tay cầm quyền, một tay cầm tiền và lịch trình công tác lúc nào cũng dày đặc, thế nhưng mỗi lần xuất hiện, Hà Siêu Quỳnh lại khiến công chúng phải ngả mũ thán phục.

Không phải vẻ đẹp can thiệp dao kéo khiên cưỡng, ở bà toát ra sự đoan trang, đại khí và một phong thái tự tin, thanh lịch đến mức hoàn hảo. Đâu là bí quyết giúp "người đàn bà thép" này duy trì được sức hút bất chấp quy luật nghiệt ngã của thời gian?

Khí chất vương giả từ trong trứng nước và bản lĩnh của "người đàn bà thép"

Phải công nhận một điều, cái đẹp của Hà Siêu Quỳnh ở độ tuổi 62 không nằm ở làn da không tì vết hay một gương mặt trẻ trung bẻ cong thời gian, mà nó nằm ở khí chất. Cứ nhìn mà xem, thần thái của bà vô cùng tự nhiên, như một thứ ánh sáng toát ra từ bên trong chứ không cần phải gồng mình diễn nét "phú bà". Điều này tất nhiên có sự góp công rất lớn từ nền giáo dục tinh anh, quý tộc mà bà được thụ hưởng từ thuở lọt lòng. Sống trong nhung lụa và được uốn nắn từng nề nếp, tác phong, sự thanh lịch đã ăn sâu vào trong máu thịt của bà.

Thế nhưng, nếu chỉ có tiền và xuất thân, người ta dễ trở thành một bình hoa di động. Khí chất áp đảo của Hà Siêu Quỳnh ngày hôm nay còn được tôi luyện từ chính tính cách hiếu thắng, tầm nhìn sắc sảo và sự kiên cường, dẻo dai hiếm có. Trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường, gánh vác trên vai cơ ngơi hàng tỷ đô la của gia tộc, những thăng trầm ấy không làm bà già cỗi đi mà ngược lại, nhào nặn ra một Hà Siêu Quỳnh đằm thắm, uy lực và thấu tỏ sự đời. Đứng giữa đám đông, bà không cần cất lời cũng đủ khiến người khác phải kiêng nể.

Nghệ thuật chơi đùa với màu sắc và quy tắc "less is more"

Bên cạnh thần thái, gu thời trang của Hà Siêu Quỳnh thực sự là một cuốn cẩm nang sống cho phụ nữ trung niên. Chị em có để ý không, nhiều người khi có tuổi và có tiền thường thích đắp lên người đủ thứ trang sức, đồ hiệu lấp lánh để phô trương, nhưng Hà Siêu Quỳnh thì ngược lại. Bà duy trì một trạng thái cá nhân cực kỳ ổn định, trung thành với mái tóc ngắn cắt nếp gọn gàng, uốn phồng nhẹ nhàng tạo cảm giác vừa quyền lực vừa hiện đại. Vóc dáng của bà ở tuổi 62 cũng được bảo dưỡng rất tốt, gọn gàng và săn chắc, giúp bà dễ dàng cân mọi loại trang phục.

Nói về màu sắc, nữ tỷ phú này rất bạo dạn. Bà không bó buộc mình trong những gam màu an toàn như đen hay trắng, mà sẵn sàng diện màu đỏ rực rỡ, xanh ngọc lục bảo hay tím than. Tuy nhiên, quy tắc bất di bất dịch của bà là: Không bao giờ mặc quá nhiều màu trên một set đồ. Mỗi lần xuất hiện, trang phục của bà chỉ tập trung vào một tông màu chủ đạo duy nhất. Sự tiết chế này giúp tổng thể không bị rối mắt, rườm rà, ngược lại còn tôn lên tối đa nét sang trọng và tinh tế.

Chanel, Tân thời và sườn xám - Bộ ba vũ khí tối thượng

Nếu để ý kỹ những sự kiện quan trọng, tủ đồ của Hà Siêu Quỳnh chủ yếu xoay quanh ba kiểu dáng quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Set đồ dạ tweed trứ danh của Chanel, các thiết kế mang âm hưởng Tân thời (New Chinese Style) và sườn xám truyền thống.

Những bộ suit của Chanel mang đến cho bà vẻ ngoài chuyên nghiệp, sắc sảo của một nữ doanh nhân hiện đại. Trong khi đó, các thiết kế Tân thời hay sườn xám lại khéo léo tôn vinh đường cong mặn mà, đồng thời phô diễn trọn vẹn nét đẹp phương Đông đài các. Những lựa chọn này không chỉ phù hợp với lứa tuổi, vóc dáng mà còn cực kỳ tương xứng với địa vị của bà. Khi đại diện cho doanh nghiệp hay tham gia các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, hình ảnh một Hà Siêu Quỳnh trong tà sườn xám nền nã hay bộ suit cắt may thủ công tỉ mỉ chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về sự đẳng cấp, quyền quý và lòng tự tôn văn hóa.

Nhìn cách Hà Siêu Quỳnh tỏa sáng ở tuổi 62, chị em mới thấy rằng: Phụ nữ đẹp nhất không phải là khi cố giữ rịt lấy tuổi 18 đôi mươi, mà là khi biết dùng trải nghiệm, trí tuệ và sự tự tin để biến thời gian thành món trang sức đắt giá nhất của đời mình.