Tháng 3 gõ cửa mang theo hơi thở ấm áp của đất trời, vạn vật như bừng tỉnh sau những ngày tháng ấp ủ, đợi mùa xuân để bung nở rực rỡ nhất. Giữa nhịp sống hối hả ấy, vũ trụ đã ưu ái dành tặng chúng ta một thời khắc giao hòa năng lượng vô cùng đặc biệt. Ngày 20/3 tới đây không chỉ là tiết Xuân phân bắt đầu, thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau, mà còn trùng phùng với ngày vía Thổ Địa (Thần Đất) và ngày "Long Đề Đầu" (Rồng ngóc đầu).

Sự hội tụ này biến ngày 20/3 trở thành "ngày lật thân" vượng khí nhất của năm 2026. Nếu thời gian qua bạn cảm thấy công việc cứ mãi chững lại, tài lộc trắc trở, thì đây chính là cơ hội vàng để thiết lập lại trường năng lượng. Không chỉ là chuyện cúng bái của người lớn tuổi, những nghi thức nhỏ bé mộc mạc trong ngày này sẽ là chiếc chìa khóa giúp bạn tháo gỡ "Sao Thủy nghịch hành", đón nhận một hậu vận hanh thông, viên mãn từ nay đến cuối năm.

Mâm cúng mộc mạc rước lộc Thổ Công

Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực của ngày này, việc đầu tiên bạn nên làm là sắm sửa một lễ mọn thành tâm để dâng lên Thổ Địa. Khung giờ đẹp nhất để ghé thăm ngôi miếu Thổ Địa hoặc miếu Phúc Đức gần nhà là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (giờ Thìn), hoặc vào khoảng 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Khác với những mâm cỗ linh đình, mâm cúng Thổ Công ưu tiên sự ngọt ngào và dính dẻo.

Tương truyền rằng, các vị Thần Đất thường có hàm răng yếu và vô cùng hảo ngọt, nên những món như bánh mochi (tượng trưng cho việc "dính tiền"), kẹo đậu phộng, bánh xốp óc chó, cháo bát bảo hay bánh quy đỏ sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Khi đứng trước ban thờ, hãy mộc mạc xưng rõ họ tên, địa chỉ, gửi lời chúc thọ đến Thổ Công và chân thành thủ thỉ những nguyện vọng trong lòng tâm niệm như cầu buôn may bán đắt hay thăng quan tiến chức. Đừng quên đặt một đồng "tiền mẫu" (tiền mồi) dưới khay lễ, sau khi cúng xong và xin được keo (xin đài), hãy cất đồng tiền ấy vào ví để làm vốn gọi tài lộc về.

Nhặt nhạnh may mắn từ những thói quen giản đơn

Niềm vui của tiết Xuân phân không chỉ dừng lại ở mâm cúng mà còn lan tỏa vào nếp sống thường nhật. Trong ngày này, các tiệm cắt tóc thường tấp nập khách vào ra, bởi lẽ việc tỉa tót lại mái tóc mang ý nghĩa "cạo bỏ cái cũ, rước lấy cái mới", giúp khai thông vận thế.

Trẻ nhỏ được cắt tóc với mong ước sau này sẽ thông minh xuất chúng, còn người lớn thì mượn chút mát mẻ của kiểu tóc mới để rước may mắn trọn năm. Khung giờ vàng để "cạo đầu rồng" là 7-9 giờ sáng hoặc 11-15 giờ chiều; nếu quá bận rộn, các anh nam giới chỉ cần cạo râu cũng đã đủ để lấy vía.

Bên cạnh đó, mâm cơm gia đình ngày 20/3 sẽ thêm phần ấm cúng nếu có sự xuất hiện của những món ăn mang âm hưởng "Rồng". Chẳng hạn, ăn sủi cảo được ví như ăn "tai rồng", xì xụp bát mì sợi là "đỡ râu rồng", nhâm nhi chả giò tượng trưng cho "vảy rồng", hay thưởng thức bánh hành chính là "ăn da rồng".

Dưới tiết trời ấm áp, cả nhà cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ những góc khuất trong nhà để xua đuổi côn trùng, sau đó làm một chuyến dạo chơi ngoại ô ngắm hoa rực rỡ thì tinh thần ắt sẽ vô cùng sảng khoái, đón trọn vẹn sinh khí của mùa xuân. Bạn cũng có thể mang một ít gạo dâng lên chùa cúng Thổ Địa rồi đem về nấu ăn; những hạt gạo căng tròn tượng trưng cho hạt giống lành, ăn vào như rước phước lộc và sức khỏe của thần linh vào người.

4 cấm kỵ cần tránh để bảo toàn vượng khí

Có kiêng có lành, bên cạnh những việc nên làm, dân gian cũng lưu truyền 4 điều cấm kỵ để tránh làm kinh động đến thần linh trong ngày "Long Đề Đầu". Thứ nhất, tuyệt đối không gõ đập vào vòi nước, bởi vòi nước tượng trưng cho "đầu rồng", gõ vào dễ khiến mạch tài lộc bị sứt mẻ.

Thứ hai, mâm cơm ngày này nên kiêng món cháo. Người xưa quan niệm cháo lỏng lẻo như mưa tuôn, gợi liên tưởng đến cảnh mất mùa nghèo túng; lại có ý kiến cho rằng cháo hệt như "máu rồng", ăn cháo là mạn phép thần linh.

Thứ ba, để bày tỏ sự tôn kính tuyệt đối với Long Vương, bạn nên tạm gác lại các món ăn làm từ tôm hùm vì hình dáng của chúng quá đỗi giống ngài.

Cuối cùng, những người cầm tinh con Rồng nên kiềm chế việc gội đầu trong ngày này, bởi hành động "rửa đầu rồng" có thể vô tình cuốn trôi đi lớp vận may đang bao bọc, hãy kiên nhẫn đợi sang ngày hôm sau hẵng gội nhé.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)