Chú rể 20 tuổi kết hôn với nữ giám đốc 36 tuổi, khi cô dâu bước ra ai nấy đều kinh ngạc

Có người nói rằng “trong thế giới tình yêu, chiều cao không phải là khoảng cách, tuổi tác không phải là vấn đề”. Ngày nay, không ít người đã bất chấp khoảng cách tuổi tác cũng như lời bàn tán của dư luận, thoải mái công khai tình cảm với người tình lớn tuổi/kém tuổi.

Theo Đời sống và Gia đình, một đám cưới gần đây ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này, bởi sự chênh lệch tuổi tác giữa cô dâu và chú rể. Cụ thể, chú rể năm nay mới 20 tuổi, trên gương mặt còn mang nhiều nét trẻ con, nhiều người nhận xét như học sinh cấp 3.

Chàng trai 20 tuổi cưới vợ hơn 16 tuổi. Ảnh: Đời sống và Gia đình.

Trong khi đó, cô dâu đã 36 tuổi, tuổi tác xấp xỉ mẹ của chú rể. Tuy nhiên, vì chăm sóc bản thân rất tốt nên cô có dáng người thon gọn và gương mặt trẻ hơn so với tuổi khiến nhiều người trầm trồ, kinh ngạc trước nhan sắc của cô. Chính vì vậy khi đứng cạnh nhau, cô dâu chú rể không cách biệt nhau quá nhiều.

Được biết, cô dâu là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty, còn chú rể là thực tập sinh của công ty đó. Ngay từ lần đầu gặp, người phụ nữ đã chủ động tỏ tình với cậu trai trẻ và ngỏ ý muốn cưới anh chàng ngay sau khi anh vừa kết thúc kỳ thực tập. Ban đầu, cậu trai còn do dự bởi đã có bạn gái cùng trường nhưng sau khi được bạn bè phân tích, anh chàng cũng tham khảo ý kiến của bố mẹ về lời đề nghị của nữ giám đốc.

Qua một thời gian tiếp xúc, nữ giám đốc đã chủ động thổ lộ tình cảm với chàng trai kém mình 16 tuổi. Anh chàng ban đầu còn lưỡng lự vì khi đó anh đã có bạn gái.

Trong ngày cưới, anh chàng "vui ra mặt" vì cưới được người phụ nữ vừa giàu vừa giỏi. Ảnh: Đời sống và Gia đình.

Nghe tin con trai hẹn hò với bạn gái lớn hơn nhiều tuổi, phía cha mẹ chú rể cho rằng, anh nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu mặc dù bản thân họ không muốn có con dâu gần bằng tuổi mình. Song vì tương lai tươi sáng của con trai, cả hai gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu trai trẻ đã chấp nhận lời cầu hôn của nữ giám đốc. Trong ngày cưới, anh chàng "vui ra mặt" vì cưới được người phụ nữ vừa giàu vừa giỏi.

Ở phía dưới bài đăng, cư dân mạng cho rằng cả hai chênh lệch cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp và tài chính. Nhiều người còn mỉa mai cậu trai trẻ bỏ bạn gái để lấy người hơn tuổi vì lợi dụng tiền bạc, theo Người đưa tin.

“Mới 20 tuổi đã muốn đi đường vòng thế này. Tôi sợ sau này anh ta sẽ phải hối hận, khi đó người phụ nữ kia lại đau khổ”, “Rõ ràng đây là một tình yêu vụ lợi. Nhưng dù gì hai người cũng đến với nhau rồi, nói gì cũng vô ích, chỉ biết chúc cặp đôi hạnh phúc thôi”,… là một số bình luận của cư dân mạng.