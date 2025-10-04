Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh

Hôn nhân 25 năm, tôi cứ ngỡ mình đã hiểu chồng đến tận chân tơ kẽ tóc. Anh là giám đốc một công ty lớn, đi họp, đi công tác liên miên, điện thoại lúc nào cũng bận rộn. Trong mắt nhiều người, tôi là người phụ nữ may mắn khi lấy được chồng thành đạt, biết lo toan, đối xử tử tế với gia đình. Nhưng thực tế, hôn nhân không phải lúc nào cũng chỉ có những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội. Nó có cả những phút chông chênh mà chỉ người trong cuộc mới thấm.

Một buổi tối, khi con cái đã khôn lớn và không còn ở nhà, tôi và anh ngồi bên nhau, chỉ hai người, giữa căn phòng yên tĩnh. Bất ngờ, anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc tôi, giọng trầm xuống: "Có điều này anh muốn nói nhưng sợ em tổn thương. Anh từng có lúc… muốn ngoại tình".

Tôi hẫng 1 nhịp nhưng vẫn mỉm cười trêu anh xua tan bầu không khí, thực sự câu nói ấy rơi xuống, nặng nề, như dội vào lòng tôi một cú sốc.

Tranh minh họa

Lời thú nhận đầy day dứt

Anh kể, có một giai đoạn, công việc cực kỳ áp lực, môi trường làm việc thường xuyên đi công tác, tiếp khách, rượu bia. Anh đi đâu cũng gặp những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nói những lời ngọt ngào và biết cách khiến đàn ông thấy mình quan trọng. Trong khi đó, tôi lại bận rộn cơm áo, con cái, đôi khi chẳng còn dành cho anh sự ngọt ngào ngày mới cưới.

"Có lúc, anh thấy mình như trôi đi. Chỉ cần một bước nữa thôi, có lẽ anh đã không giữ được mình", anh thú nhận.

Nghe những lời đó, tim tôi nhói lên. Nhưng anh chưa dừng lại. Anh bảo, chính một câu nói vô tình của tôi đã kéo anh ra khỏi ngưỡng cửa của sự sa ngã.

Hôm đó, sau một ngày anh về rất muộn, mệt mỏi rã rời và suýt phải đền hợp đồng cho đối tác, tôi không hỏi nửa lời, chỉ đặt tay lên vai anh và nói: "Anh có thể mệt mỏi với cả thế giới ngoài kia nhưng về nhà, cứ là chính anh thôi. Em vẫn ở đây, chờ anh".

Anh bảo, câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến anh bừng tỉnh. Anh nhận ra, ngoài kia có thể có nhiều điều mới mẻ hấp dẫn, có lúc là sóng gió, cạm bẫy, cuộc chơi xa hoa... nhưng không đâu mang lại cảm giác bình yên và được là chính mình như mái ấm này. Anh gồng mình làm 1 người sếp giỏi giang, người đàn ông thành đạt với xã hội nhưng về nhà lại được cởi bỏ lớp mặt nạ, yếu mềm uống 1 cốc trà nóng vợ pha rồi rúc vào lồng ngực ấm áp của vợ.

Khoảnh khắc thức tỉnh

Người đàn ông thành đạt nào rồi cũng sẽ có lúc bị cám dỗ nhưng không phải ai cũng đủ lý trí để dừng lại. Chồng tôi nói rằng, nếu ngày ấy tôi trách móc, hờn giận hay nghi ngờ, có lẽ anh càng dễ đẩy mình xa hơn. Nhưng sự bình thản và tin tưởng của tôi lại là sợi dây vô hình giữ anh ở lại.

Tranh minh họa

Anh thú nhận: "Ngoại tình thì dễ, nhưng giữ được người hiểu mình, chấp nhận cả những góc tối, thì cả đời này chỉ có em. Anh đã suýt quên điều đó".

Lời thú nhận ấy làm tôi vừa buồn vừa nhẹ nhõm. Buồn vì biết anh từng có phút yếu lòng, nhưng nhẹ nhõm vì cuối cùng anh đã tự chọn quay về với gia đình.

Hạnh phúc hôn nhân không nằm ở nhan sắc lộng lẫy hay tiền bạc dư dả. Bởi cả nhan sắc và tiền bạc đều có thể phai tàn. Điều giữ chân một người đàn ông, đặc biệt khi họ bước qua tuổi 50, lại là sự bình yên và thấu hiểu nơi mái nhà.

Ngoài kia, có thể đàn ông say mê ánh hào quang, say mê những lời ngọt ngào thoáng chốc. Nhưng khi mỏi mệt, họ chỉ cần một nơi để tựa vào, một người vợ để hiểu rằng: Anh không cần chứng minh điều gì, anh chỉ cần là chính mình.

Và đôi khi, chỉ một câu nói xuất phát từ trái tim, đủ kéo chồng ra khỏi cơn say ngắn ngủi, giúp anh thức tỉnh và nhớ lại điều gì mới thật sự quan trọng.