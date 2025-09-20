Cơ trưởng hot nhất Tử Chiến Trên Không: Diễn bằng mắt quá đỉnh, đóng mãi 1 kiểu vai vẫn không ai chê nổi

Cùng với cơn sốt Tử Chiến Trên Không, các diễn viên trong phim cũng được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong số đó phải kể đến Xuân Phúc, nam diễn viên vào vai Phong, cơ trưởng trong chuyến bay DC-4. Dù không có nhiều đất diễn do phim chủ yếu xoay quanh trận đối kháng giữa cảnh vệ Bình với nhóm không tặc nhưng Phong vẫn là nhân vật chủ chốt quyết định sự sống còn của chuyến bay.

Xuân Phúc - Trần Ngọc Vàng trong vai cơ trưởng và cơ phó

Vào vai cơ trưởng, ngay từ phân cảnh xuất hiện đầu tiên, Phong đã cho thấy sự nghiêm túc, cầu toàn, cực kỳ chỉn chu với nghề. Thế nên khi gặp cơ phó Khanh, người có phần thiếu chuyên nghiệp, quên mang súng theo bên mình, Phong khó chịu ra mặt, thậm chí là mất thiện cảm với đồng đội của mình. Xuyên suốt quá trình 52 phút sinh tử, Phong phải giữ được cái đầu lạnh, là người ngăn cản Khanh mở cửa buồng lái, bằng mọi giá phải bảo vệ buồng lái, bảo vệ tính mạng của tất cả các hành khách và đồng đội. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi liên tục nghe tiếng kêu gào thảm thiết của các tiếp viên, cảnh vệ, hoa tiêu và hành khách, Phong vẫn giữ được tinh thần, xứng đáng là một người dẫn đường hoàn hảo.

Vào vai cơ trưởng Phong là nam diễn viên Xuân Phúc. Dù lên hình không nhiều, nhân vật cũng không có số phận đặc biệt nhưng Xuân Phúc vẫn được khen ngợi bởi diễn xuất rất tốt, thoại và ánh mắt sắc lạnh, thể hiện chuẩn xác tính cách nhân vật. Nam diễn viên từng cho biết trong tác phẩm này, anh phải diễn hoàn toàn bằng trí tưởng tượng do chỉ được ngồi một chỗ, trong mô hình máy bay giả, ở một môi trường kín nên phải tự tưởng tượng bối cảnh xung quanh. Việc nhân vật không được vận động nhiều, không thể diễn bằng hình thể khiến nam diễn viên phải tập trung hoàn toàn cho đôi mắt và Xuân Phúc đã thành công.

Trước vai cơ trưởng Phong, Xuân Phúc nổi tiếng khi thường xuyên đảm nhận các nhân vật là công an, cảnh sát, nam tính cao và có nhiều phân cảnh hành động. Loạt phim phải kể đến như Đấu Trí, Đi Về Phía Lửa, Mùa Cao Điểm, Trái Tim Què Quặt,... Dù thường xuyên đảm nhận một kiểu vai nhưng Xuân Phúc không hề "gây ngán" cho khán giả khi mỗi vai lại có một màu sắc riêng, không hề trộn lẫn.

Xuân Phúc thường xuyên được chọn vào vai "cán bộ"

Xuân Phúc sinh năm 1992, nổi bật bởi sở hữu vẻ ngoài nam tính, chiều cao ấn tượng cùng body sáu múi. Xuất thân từ trường Đại học Sân khấu, Xuân Phúc cũng được khen ngợi bởi diễn xuất tốt, đài từ và biểu cảm linh hoạt. Trước Tử Chiến Trên Không, anh từng ghi dấu ấn chủ yếu trên màn ảnh nhỏ. Sau bộ phim lần này, hi vọng sự nghiệp của nam diễn viên sẽ có nhiều bước tiến xứng tầm hơn.