Cát Phượng và Thái Hòa từng có cuộc hôn nhân chóng vánh và một cậu con trai chung tên Bom. Thời điểm ly hôn, bé Bom - tên thật là Hồ Thái Thiên Minh mới 2 tuổi và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Cát Phượng từng chia sẻ con trai là một đứa trẻ hiểu chuyện, dù còn nhỏ nhưng đã sớm chủ động, tự lập trong sinh hoạt thường ngày.

Khi ấy, cậu nhóc tròn trĩnh, lém lỉnh, mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả thích thú. Dù hôn nhân của Thái Hòa và Cát Phượng không trọn vẹn, nhưng cả hai vẫn luôn dành sự quan tâm, dõi theo con trai trên hành trình trưởng thành.

Cát Phượng và Thái Hoà có con trai chung tên Bom trước khi cả hai đường ai nấy đi

Từ ngày bé, Bom đã được mẹ công khai, thường xuyên xuất hiện và gây chú ý bởi vẻ ngoài lém lỉnh, đáng yêu

Nhóc tỳ còn được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ bố là "ông hoàng phòng vé"

Bom từng là nhóc tỳ có độ hot chẳng kém cạnh bố mẹ

Sau nhiều năm ít xuất hiện, Bom giờ đây đã lột xác với vẻ ngoài cao ráo, điển trai, chiều cao gần 1m80 cùng gương mặt nam tính, thừa hưởng nhiều đường nét từ bố. Từ một cậu nhóc ngày nào, nay Thiên Minh đã chính thức bước những bước đầu tiên vào làng giải trí, khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng không nhận ra.

Bom lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai cameo trong bộ phim hành động Tử Chiến Trên Không. Đây không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn là lần hiếm hoi con trai Thái Hòa xuất hiện trước công chúng với vai trò diễn viên. Đạo diễn Hàm Trần tiết lộ cơ duyên đến với vai diễn rất tình cờ, sau khi thấy clip tập gym của Bom, ông nhận ra cậu có vóc dáng, ngoại hình phù hợp với nhân vật cảnh vệ trong phim nên đã mời tham gia.

Trước khi quay, Bom được tập luyện để đảm bảo các cảnh hành động được chỉn chu. Dù chỉ là vai nhỏ, Bom gây bất ngờ với thần thái chững chạc, đặc biệt là ngoại hình sáng màn ảnh. "Ông hoàng phòng vé" Thái Hòa với tư cách vừa là diễn viên chính vừa là bố thừa nhận anh không hề can thiệp vào diễn xuất của con trai mà để Bom tự trải nghiệm. Dù xuất hiện ngắn nhưng ngoại hình sáng của Bom đã khiến nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi đúng chuẩn "con nhà nòi" có khác.

Tạo hình học viên cảnh vệ của Bom trong Tử Chiến Trên Không khiến nhiều người nhận không ra

Từ cậu bé nhí nhố ngày nào, Bom nay đã là thanh niên 20 tuổi điển trai khiến nhiều người nhận không ra

Thái Hoà cho biết chỉ muốn cho con trải nghiệm công việc mới

Ngoài màn xuất hiện chớp nhoáng trên phim, cuộc sống của Bom cũng khiến netizen quan tâm. Bom không đam mê nghệ thuật giống bố mẹ mà có sở thích về công nghệ, thể thao. Năm 2022, Cát Phượng tự hào khoe con trai tốt nghiệp thủ khoa khối 12 tại một trường quốc tế. Hiện tại, Thiên Minh đang là sinh viên ngành Đồ họa tại TP.HCM. Đầu năm 2024, Cát Phượng chia sẻ quý tử muốn theo học dựng phim nên cô định hướng con trao đổi với bố.

Cát Phượng chia sẻ về quan điểm dạy con: "Con nói thấy tôi cực nên gắng học để sau này lớn lên kiếm tiền phụ mẹ. Tôi luôn nói với Bom rằng việc con học hành thành tài là sự trả hiếu lớn nhất. Tôi cũng dặn con học giỏi nhưng không được tự kiêu. Có những tối Bom học tới 1h sáng, tôi nhìn mà xót. Tôi sợ con chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, sáng dậy lại tiếp tục đi học mà không nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng tới não bộ, hệ thần kinh. Tôi chưa bao giờ ép con học, tạo áp lực hay so sánh Bom với bất kỳ ai. Bom năm nào cũng được học sinh giỏi, tôi thương lắm".

Thái Hoà cũng tiết lộ: "Con giỏi tự lập hơn tôi ngày xưa nhiều. Từ lâu, Bom đã không xin tiền bố mẹ, kiếm thu nhập bằng việc trợ giảng Anh văn, dành dụm tiết kiệm và đầu tư. Sau khi đóng Tử chiến trên không, điều thu hút Bom nhất là cátxê vì cao hơn cả tiền đi dạy (cười). Được sống trong không khí đoàn phim cũng khiến con bắt đầu nghiêm túc với hướng đi này".

Con trai Thái Hòa học giỏi, từng là thủ khoa lớp 12 ở một trường quốc tế

Trên mạng xã hội, Bom không hoạt động rầm rộ nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, vóc dáng cao lớn, gương mặt được nhận xét như "bản sao" của Thái Hòa. Khác với vẻ ngoài dí dỏm, hài hước của bố, Bom mang phong thái chững chạc, hiện đại và có phần lạnh lùng hơn. Dù sống chủ yếu với mẹ, nhưng Bom vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với bố. Cát Phượng từng chia sẻ con trai hiểu chuyện, ít nói nhưng tình cảm, luôn ủng hộ mẹ và có chính kiến riêng trong học tập cũng như định hướng tương lai.

Từ một cậu bé lém lỉnh từng làm khán giả thích thú mỗi lần được mẹ đăng ảnh, Bom nay đã trưởng thành, tự lập, và thậm chí còn bước những bước đầu tiên vào làng giải trí. Nhiều khán giả tin rằng với nền tảng học vấn tốt, ngoại hình sáng và hậu thuẫn từ cả bố lẫn mẹ, con trai Thái Hòa hoàn toàn có thể là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt trong tương lai.