Vợ CEO Jensen Huang có thể nhận được bao nhiêu tiền nếu ly hôn?

Những ngày qua, đời tư của Jensen Huang - CEO Nvidia, tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới - trở thành chủ đề được quan tâm sau khi ông công khai thừa nhận không chung thủy với vợ. Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo sự chú ý dành cho Lori Huang - người phụ nữ đã đồng hành cùng Jensen từ thời sinh viên, trước cả khi Nvidia ra đời. Cụm từ khóa “Vợ Jensen Huang nếu ly hôn thì có thể được chia bao nhiêu tiền?" cũng đang lọt top hot search ở Trung Quốc, thu hút hơn 300 nghìn lượt tìm kiếm, thảo luận trên Weibo chỉ trong vài giờ.

J ensen Huang thừa nhận ngoại tình. Ảnh: VCG

Sự quan tâm này không chỉ đến từ bê bối đời tư của người đứng đầu Nvidia mà còn bởi quy mô tài sản của gia đình. Sau hơn 40 năm chung sống, Jensen và Lori đã cùng xây dựng cuộc sống, nuôi dạy hai người con và chứng kiến Nvidia phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị hàng đầu thế giới. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là nếu một ngày hai người quyết định đường ai nấy đi, khối tài sản khổng lồ này sẽ được phân chia như thế nào?

Trong bài viết đăng ngày 9/11 với tiêu đề (Tạm dịch) “Ồn ào đời tư của Jensen Huang làm dấy lên đồn đoán ly hôn - Vợ tỷ phú có thể nhận một nửa khối tài sản 155 tỷ USD”, Forbes đưa ra phân tích về khả năng Lori Huang được hưởng một nửa tài sản của chồng nếu hai người ly hôn. Theo ước tính của tạp chí này, tài sản ròng của Jensen Huang đạt khoảng 155,2 tỷ USD (khoảng 4,08 triệu tỷ đồng) vào lúc 16h ngày 9/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Với quy mô tài sản đó, khoản tiền Lori có thể nhận được trong kịch bản chia đôi lên tới ít nhất 75 tỷ USD (khoảng 1,97 triệu tỷ đồng).

Nếu ly hôn thì Lori Huang sẽ nhận được bao nhiêu tiền, đây cũng đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Ảnh: Getty

Cơ sở cho nhận định này nằm ở quy định pháp luật tại bang California (Mỹ), nơi áp dụng chế độ tài sản chung vợ chồng. Theo đó, tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc được xem là tài sản chung và chia đều khi ly hôn, trừ khi có căn cứ xác định đó là tài sản riêng hoặc hai bên có thỏa thuận khác.

Jensen Huang và Lori kết hôn từ giữa thập niên 1980, trước khi ông cùng hai cộng sự thành lập Nvidia vào năm 1993. Điều này đồng nghĩa với việc cổ phần Nvidia và nguồn thu nhập từ công ty đều hình thành trong giai đoạn hai người đã là vợ chồng.

Tuy nhiên, chưa rõ và không xác định được Jensen Huang và Lori có ký thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc hậu hôn nhân hay không. Những thỏa thuận này có thể quy định một số tài sản thuộc sở hữu riêng của từng người, thay vì được xem là tài sản chung để phân chia.

Theo hướng dẫn của hệ thống tòa án California, tài sản chung có thể bao gồm tiền lương, thu nhập trong thời kỳ hôn nhân, cổ phiếu, bất động sản, tài khoản hưu trí, phần vốn tại doanh nghiệp và những tài sản được mua bằng nguồn thu nhập đó. Các khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân cũng có thể được xem xét là nghĩa vụ chung. Ngược lại, tài sản một người sở hữu trước khi kết hôn, tài sản có được sau thời điểm ly thân, hoặc tài sản được tặng riêng, thừa kế riêng thường được xếp vào nhóm tài sản riêng. Nếu có thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc hậu hôn nhân, việc phân chia cũng có thể được điều chỉnh theo nội dung đã ký kết.

Vì vậy, con số 75 tỷ USD mà Forbes đề cập chỉ là ước tính trong một kịch bản giả định. Giá trị thực tế Lori có thể nhận được còn phụ thuộc vào việc xác định đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng, các thỏa thuận giữa hai vợ chồng cũng như biến động giá cổ phiếu Nvidia.

Forbes cũng đặt trường hợp này bên cạnh một số vụ ly hôn đình đám trong giới tỷ phú. Khi Jeff Bezos và MacKenzie Scott chia tay, bà Scott nhận lượng cổ phần Amazon có giá trị tương đương khoảng 36 tỷ USD (khoảng 947.000 tỷ đồng) tại thời điểm đó. Trong khi đó, cuộc ly hôn giữa Bill Gates và Melinda French Gates năm 2021 cũng đi kèm những khoản chuyển giao tài sản trị giá hàng tỷ USD, dù toàn bộ thỏa thuận không được công khai.

Lori Huang, tên thời con gái là Lori Mills, là người phụ nữ gắn bó với Jensen Huang từ những năm tháng cả hai còn ngồi trên giảng đường. Theo thông tin từ Đại học Oregon State, Lori tốt nghiệp năm 1985 với bằng Cử nhân Kỹ thuật điện. Jensen cũng theo học ngành này tại trường và tốt nghiệp năm 1984.

Cả hai gặp nhau khi cùng là sinh viên ngành kỹ thuật. Năm 1985, hai người kết hôn sau khoảng 5 năm quen biết. Đến năm 1993, Jensen cùng hai cộng sự thành lập Nvidia và trở thành CEO khi mới 30 tuổi, thực hiện lời hứa từng nói với Lori thời trẻ.

Hình ảnh hiếm hoi của 2 vợ chồng khi còn trẻ. Ảnh: JD Supra

Trong khi Jensen ngày càng nổi tiếng với vai trò người đứng đầu một trong những tập đoàn công nghệ quyền lực nhất thế giới, Lori lại chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Bà hiếm khi xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn riêng, ít chia sẻ về đời sống cá nhân và thường được nhắc đến thông qua những hoạt động từ thiện cùng chồng. Một trong những vai trò công khai đáng chú ý của Lori Huang là Chủ tịch Jen-Hsun and Lori Huang Foundation - quỹ từ thiện do hai vợ chồng thành lập. Vợ chồng Jensen Huang cũng có nhiều hoạt động đóng góp cho các cơ sở giáo dục từng gắn bó với mình.

Về gia đình, Jensen và Lori có hai người con là Madison Huang và Spencer Huang. Cả hai hiện đều làm việc tại Nvidia. Theo Reuters, Madison đảm nhiệm vị trí Giám đốc cấp cao về tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng AI vật lý, trong khi Spencer phụ trách mảng sản phẩm phần mềm robot.

Jensen từng tiết lộ vợ và con gái là những người lựa chọn trang phục cho mình. Chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành dấu ấn quen thuộc của vị CEO cũng nằm trong số những món đồ được gia đình lựa chọn. Trong một chương trình trực tuyến của HP, ông từng vui vẻ chia sẻ rằng mình rất hài lòng khi có vợ và con gái giúp chọn quần áo.

Dù đời tư của chồng trở thành tâm điểm chú ý, Lori Huang đến nay chưa đưa ra phản hồi công khai. Cũng chưa có thông tin cho thấy bà có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm.

Trong bức thư gửi gia đình, Jensen bày tỏ tình yêu với vợ con, thừa nhận lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra và hy vọng gia đình sẽ có thời gian để hàn gắn. Do đó, câu chuyện Lori Huang có thể nhận bao nhiêu tài sản nếu ly hôn hiện vẫn chỉ dừng ở một giả định được truyền thông phân tích. Chưa có thông tin xác nhận hai người sẽ chia tay hay tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Dẫu vậy, với cuộc hôn nhân kéo dài hơn bốn thập kỷ và khối tài sản hàng trăm tỷ USD, câu chuyện phân chia tài sản của gia đình CEO Nvidia vẫn là chủ đề khiến công chúng đặc biệt tò mò.