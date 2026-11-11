Con gái tỷ phú Jensen Huang giữa bê bối ngoại tình của cha

Madison Huang là con gái cả của Jensen Huang - đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia. Cô giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) của tập đoàn Mỹ.

Ngày 7/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Madison bất ngờ hủy chuyến công tác dự kiến bắt đầu hôm sau. Theo Yonhap, cô dự định tham dự sự kiện Nvidia AI Day Seoul 2026, gặp gỡ quan chức chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc. Nvidia thông báo với phía Hàn Quốc chuyến đi bị hủy vì lý do gia đình, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Madison Huang hủy chuyến đi Hàn Quốc giữa bê bối ngoại tình của cha. Ảnh: Yonhap.

Quyết định này xuất hiện giữa lúc Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin ông có quan hệ tình cảm với Alice Huang, nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc.

Không lựa chọn công nghệ từ đầu

Madison không lựa chọn con đường công nghệ từ đầu. Cô từng cân nhắc học kỹ thuật điện nhưng đổi ý sau cuộc trò chuyện với cha.

Madison là cựu sinh viên Học viện Ẩm thực Mỹ (Culinary Institute of America). Năm 2012, cô tốt nghiệp với tấm bằng về quản trị kinh doanh, nghệ thuật ẩm thực và quản lý nhà hàng. Sau đó, cô tiếp tục học làm bánh tại Le Cordon Bleu ở Paris, rồi làm việc trong các nhà hàng tại New York, San Francisco và Miami.

Năm 2015, Madison chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh hàng xa xỉ, gia nhập tập đoàn LVMH tại Paris. Trong khoảng bốn năm, cô tích lũy kinh nghiệm về tiếp thị và phát triển sản phẩm.

Madison là con gái cả của ông Huang và bà Lori. Cô có một em trai, Spencer Huang. Gia đình Huang vào năm 2007. Ảnh: Getty Images .

Madison từng tham gia khóa học về khoa học dữ liệu tại Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE), chương trình về trí tuệ nhân tạo và chiến lược kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Năm 2019, cô theo học chương trình MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) tại Trường Kinh doanh London.

Nắm vai trò quan trọng tại Nvidia

Madison gia nhập Nvidia năm 2020 với tư cách thực tập sinh MBA trong bộ phận tiếp thị và chiến lược doanh nghiệp. Sau đó, cô lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tiếp thị chiến dịch, tiếp thị sản phẩm và giám đốc tiếp thị sản phẩm.

Năm 2024, cô trở thành giám đốc phụ trách tiếp thị sản phẩm cho Omniverse và Robotics. Theo hồ sơ giới thiệu trên trang Nvidia, Madison giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật cho các nền tảng Physical AI, bao gồm Omniverse, Cosmos và Isaac.

Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng của Nvidia: Omniverse hỗ trợ xây dựng môi trường mô phỏng và bản sao số, Isaac cung cấp nền tảng công nghệ cho phát triển robot, Cosmos tập trung vào các mô hình nền tảng phục vụ Physical AI.

Nhóm của Madison phụ trách chiến lược tiếp thị, đưa sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ cộng đồng nhà phát triển. Công việc của cô vì thế không chỉ giới hạn ở quảng bá thương hiệu mà còn gắn với việc mở rộng hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn.

Từ không muốn nối nghiệp gia đình, Madison ngày càng nắm vai trò quan trọng trong Nvidia.

Những năm gần đây, Madison thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện quốc tế và cuộc gặp với lãnh đạo doanh nghiệp. Cô cũng tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác của Nvidia với các tập đoàn Hàn Quốc như Samsung, SK hynix, LG và Hyundai.

Sự hiện diện ngày càng thường xuyên của Madison khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi về khả năng cô trở thành nhân vật kế nhiệm cha tại Nvidia. Tuy nhiên, Jensen Huang chưa công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực, cũng chưa xác nhận con gái là người kế nhiệm.

Kết hôn với lãnh đạo cấp cao của Nvidia

Không chỉ có sự nghiệp gắn với Nvidia, Madison còn xây dựng gia đình với một nhân sự cấp cao của tập đoàn. Cô kết hôn với Nico Caprez, Phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu của Nvidia, ngày 26/9 tại Hawaii (Mỹ).

Hai người quen nhau khi cùng theo học chương trình MBA tại London và có thời gian tìm hiểu trước khi về chung một nhà.

Madison có hôn nhân kín tiếng với Nico Caprez.

Hiện tại cả hai vợ chồng đều làm việc tại Nvidia, cùng tham gia vào những lĩnh vực chiến lược liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ.

Đám cưới Madison và Nico diễn ra riêng tư tại Hawaii, trùng với kỳ nghỉ định kỳ của nhân viên Nvidia. Sau hôn lễ, hai người tiếp tục xuất hiện cùng Jensen Huang tại một số sự kiện kinh doanh và văn hóa ở Mỹ. Theo The Information , một số nhân viên Nvidia xem cặp đôi là những gương mặt có tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong tương lai của tập đoàn.

Phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo

Bên cạnh sự nghiệp, Madison còn thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang tối giản, thanh lịch. Kinh nghiệm làm việc tại LVMH dường như cũng tạo nên sự kết nối giữa cô với thế giới thời trang cao cấp.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Madison thường lựa chọn trang phục có phom dáng gọn gàng, màu sắc trung tính và ít chi tiết phô trương. Trong những lần xuất hiện tại sự kiện công nghệ, cô thường diện đồ theo set, kết hợp trang sức tối giản và giày bệt, tạo hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không quá cứng nhắc.

Madison chuộng phong cách tối giản.

Ái nữ Nvidia từng gây chú ý với túi Lady Dior.

Madison cũng được chú ý khi sử dụng các phụ kiện hàng hiệu. Tại một lần xuất hiện ở Đài Loan, cô mang túi Lady Dior phiên bản họa tiết bọ rùa. Túi Loro Piana Extra Pocket và những món đồ từ thương hiệu Theory cũng từng được truyền thông thời trang nhắc đến.

Madison Huang theo đuổi phong cách quiet luxury (sang trọng thầm lặng), ưu tiên những thiết kế tối giản, chú trọng chất liệu và phom dáng thay vì trang phục phủ kín logo hay quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Cô thường lựa chọn gam màu trung tính, kết hợp phụ kiện hàng hiệu một cách tiết chế. Phong cách này khá tương đồng với hình ảnh kín đáo, thanh lịch của mẹ cô, Lori Huang.