TOP 5 câu nói triết lý tình yêu dành cho vợ của Jensen Huang: "Muốn xây dựng một công ty, bạn cần có một người mạnh mẽ và tuyệt vời như vợ tôi"

Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO NVIDIA, từng nhiều lần chia sẻ về người vợ Lori Huang trong các cuộc phỏng vấn và bài phát biểu. Hai người gặp nhau tại Đại học Oregon State khi Jensen mới 17 tuổi, kết hôn sau 5 năm quen biết và cùng trải qua hành trình xây dựng một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Trước khi bị phanh phui vụ ngoại tình, Jensen thường kể những câu chuyện khá giản dị về chuyện tình với người vợ: từ buổi học chung vào Chủ nhật, sự hy sinh của vợ trong những năm ông khởi nghiệp cho đến việc bà cùng con gái lựa chọn trang phục cho mình....

Dưới đây là 5 phát ngôn đáng chú ý của vị tỷ phú về người bạn đời đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm qua.

Jensen Huang và vợ Lori

1. “Người quan trọng nhất tôi gặp ở Oregon State, chính là Lori”

Trong lần trở lại Đại học Oregon State năm 2013, Jensen Huang được hỏi về những điều đáng nhớ nhất trong quãng thời gian học tập tại đây. Khi nhắc đến những người có ảnh hưởng đến cuộc đời mình, ông không ngần ngại gọi Lori là người quan trọng nhất.

Ba điều quan trọng nhất Jensen Huang có được trong thời gian học tập tại Đại học Oregon State là những con người ông đã gặp, bài học từ một giáo sư có cách giảng toán khiến ông đau đầu và những kỹ năng giao tiếp xã hội mà ông học được trong thời gian sống tại ký túc xá McNary Hall.

“Đối với tôi, người quan trọng nhất tôi gặp ở đây, không nghi ngờ gì, chính là Lori”, ông chia sẻ. “Đó tất nhiên là một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy may mắn”.

Thời điểm đó, Jensen mới nhập học, là một trong những sinh viên nhỏ tuổi nhất trường. Trong lớp học kỹ thuật điện có khoảng 80 sinh viên, Lori Mills là một trong ba nữ sinh hiếm hoi. Hai người sau đó được ghép làm bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm và bắt đầu cho câu chuyện tình yêu kéo dài nhiều thập kỷ.

Jensen Huang gặp vợ khi học cùng Đại học Oregon State

2. “M uốn xây dựng một công ty, bạn cần có một người mạnh mẽ và tuyệt vời như vợ tôi ở bên cạnh"

Trong cuộc trò chuyện với Guy Raz trên podcast How I Built This ngày 18/5/2026, Jensen Huang có những chia sẻ khá cởi mở về những đánh đổi trong quá trình xây dựng NVIDIA.

Ông kể rằng khi các con còn nhỏ, bản thân vừa học chương trình thạc sĩ tại Đại học Stanford, vừa dành phần lớn thời gian cho công việc. Lịch trình dày đặc khiến ông bỏ lỡ nhiều giải đấu karate của các con và không thể hiện diện trong nhiều khoảnh khắc quan trọng của gia đình.

"Tôi không biết mình đã từng hỏi các con cảm nhận thế nào khi phải trải qua những điều đó hay chưa. Nhưng nếu muốn xây dựng một công ty, bạn cần có một người mạnh mẽ và tuyệt vời như vợ tôi ở bên cạnh. Và cô ấy đã lo liệu tất cả mọi thứ. Lori đã quán xuyến mọi việc. Tôi không nhớ cô ấy từng phàn nàn dù chỉ một lần, dù chỉ một giây hay bất cứ khoảnh khắc nào. Đó chính là món quà cô ấy dành cho tôi.”

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Jensen nói rõ về những hy sinh phía sau sự nghiệp của mình, thay vì chỉ nhắc đến thành công của NVIDIA.

3. “Tôi luôn được ở bên gia đình và các con....Lori đã ở bên tôi trong suốt thời gian dài, trong cả cuộc đời chúng tôi”

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNA vào tháng 5/2026, Jensen tiếp tục nhắc đến Lori khi nói về gia đình và hành trình xây dựng NVIDIA.

Ông chia sẻ rằng vợ đã ở bên mình trong suốt sự trưởng thành và đồng hành cùng công ty qua từng giai đoạn. Không chỉ chứng kiến những ngày đầu khởi nghiệp, Lori còn hiện diện trong cả quá trình NVIDIA phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu.

"Lori đã ở bên tôi trong một thời gian dài, trong suốt cuộc đời chúng tôi. Cô ấy đã đồng hành cùng NVIDIA trong từng bước phát triển", Jensen nói.

Cùng với đó, CEO NVIDIA tự hào nói về các con cũng đang cống hiến cho công ty. Gồm Madison Huang – con gái giữ chức Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm và kỹ thuật; Spencer Huang – con trai - làm việc trong nhóm robot của NVIDIA, phụ trách các sản phẩm phần mềm robot.

“Tôi luôn được ở bên gia đình và các con. Cả hai con đều làm việc tại NVIDIA, vì vậy tôi có cơ hội gặp chúng thường xuyên và tôi rất tự hào về các con. Công ty cũng tự hào về chúng và các con cũng yêu quý công ty. Tôi có thể gặp các con thường xuyên", Jensen bày tỏ.

4. “Cô ấy đã có mặt ở mọi hội nghị, mọi bài phát biểu và mọi khoảnh khắc của NVIDIA”

Cũng trong cuộc phỏng vấn CNA, Jensen kể rằng ngoài bản thân ông, có lẽ không nhiều người tham dự đầy đủ các sự kiện của NVIDIA như Lori.

Bà đã có mặt tại mọi hội nghị, bài phát biểu và nhiều dấu mốc quan trọng của công ty. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Lori vốn là người khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn luôn đồng hành cùng chồng trong những hoạt động quan trọng.

Jensen không chỉ nhắc đến vợ với tư cách người bạn đời mà còn xem bà là người đã chứng kiến toàn bộ hành trình phát triển của NVIDIA. Đối với một doanh nhân dành phần lớn cuộc đời cho công việc, sự hiện diện bền bỉ ấy dường như là điều ông đặc biệt trân trọng.

Chiếc áo da đen quen thuộc của Jensen được chính vợ và con gái lựa chọn

5. “Tôi hạnh phúc vì vợ và con gái chọn quần áo cho mình”

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình trực tuyến The Moment của HP năm 2023, Jensen được hỏi về phong cách thời trang đặc trưng, đặc biệt là những chiếc áo khoác da đen thường xuyên xuất hiện cùng ông tại các sự kiện công nghệ.

Khi người dẫn chương trình nhắc đến việc Jensen đã trở thành một biểu tượng thời trang trong giới công nghệ, ông hài hước đáp rằng mình không muốn được gọi như vậy. Sau đó, vị tỷ phú tiết lộ bản thân rất vui khi vợ và con gái lựa chọn trang phục cho mình.

Chi tiết nhỏ này phần nào cho thấy sự hiện diện của Lori trong những lựa chọn thường ngày của chồng. Chiếc áo khoác da đen đã trở thành hình ảnh nhận diện của CEO NVIDIA, nhưng theo chính lời ông, người góp phần định hình phong cách ấy lại là hai người phụ nữ trong gia đình.

Theo CNA, Oregonstate.edu