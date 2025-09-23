Sau khi con gái tôi chào đời, 23 năm trước, tôi bị dị ứng với đường. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ đường cũng khiến tôi ốm suốt mấy ngày. Khi ăn đường, cảm giác như tôi đã ăn phải chất độc và bị cơn say rượu tồi tệ nhất. Kết quả là, 23 năm trước, tôi đã bỏ đường và cũng ngừng ăn nhiều loại tinh bột. Và thời gian gần đây, tôi mới nhận ra những lợi ích mình nhận được khi từ bỏ đường. "Bạn 53 tuổi ư? Trông bạn không quá 40 tuổi đâu", tôi nghe câu này thường xuyên từ những người mình gặp lần đầu.

Những người lão hóa ngược thường bỏ đường và kết quả thể hiện trên da của họ

Tôi ăn bất cứ thứ gì tôi muốn với mức độ vừa phải và tôi tập yoga mỗi ngày. Dù biết rằng các chàng trai để ý tôi vì tôi vóc dáng trẻ trung (tôi cao 1m70, nặng 59kg), tôi cũng bắt đầu tự hỏi liệu việc tránh ăn đường có phải là một trong những lý do khiến mặt tôi tương đối ít nếp nhăn và thường có một chút rạng rỡ, dù tôi không bao giờ trang điểm.

Khi tôi bắt đầu thắc mắc về điều gì đó, tôi bắt tay vào nghiên cứu. Việc không ăn đường đã ảnh hưởng thế nào đến quá trình lão hóa chậm của làn da tôi? Những gì tôi tìm hiểu được thật đáng kinh ngạc.

Trước hết, đường tồn tại dưới nhiều dạng. Những dạng quen thuộc nhất với phụ nữ là đường bổ sung có trong rượu vang, sô-cô-la, kem, nước ngọt và cà phê của chúng ta.

Điều mà nhiều người không biết là đường cũng ẩn trong các thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì, khoai tây và mì ống. Nó cũng có trong các thực phẩm đóng gói như gia vị và bánh quy giòn.

Việc tiêu thụ bất kỳ loại đường nào trong số này đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của chúng ta. Vậy cốc cà phê có đường buổi sáng, gói khoai tây chiên bạn ăn giữa trưa, hay bát kem bạn dùng trước khi đi ngủ ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào?

Khi một người tiêu thụ quá nhiều đường, quá trình gọi là glycation xảy ra, có thể dẫn đến lão hóa da đáng kể

Trong quá trình glycation, các phân tử đường đã tiêu hóa gắn vĩnh viễn vào các protein trong da, tạo thành các protein nguy hiểm hơn gọi là AGEs (sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation).

Càng ăn nhiều đường, càng tạo ra nhiều AGEs. Collagen và elastin, các protein trong da ảnh hưởng đến độ săn chắc và đàn hồi, bị ảnh hưởng lớn bởi AGEs. Càng ăn nhiều đường, càng tạo ra nhiều AGEs, kết quả là da trở nên khô và dễ vỡ, dẫn đến nếp nhăn, chảy xệ.

Tệ hơn nữa, đường trong chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến độ bền của collagen, gây mọc lông và xuất hiện các mảng tối trên mặt và cổ. Hơn nữa, AGEs có thể khiến da dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời, một vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Vậy đó, miếng bánh phô mai bạn ăn sau bữa trưa dù ngon miệng lúc ăn nhưng cũng sẽ khiến các nếp nhăn sớm xuất hiện trên khuôn mặt bạn.

May mắn thay, có những cách để chống lại tác hại của đường trong chế độ ăn

Bước đầu tiên là bắt đầu từ bên trong. Hãy để ý đến đường ẩn trong thực phẩm của bạn. Đường có ở khắp mọi nơi, trong cốc sữa chua ngọt bạn ăn sáng, nước sốt ớt bạn dùng vào bữa trưa, và có cả trong ly rượu vang bạn uống cùng bữa tối...

Hãy cẩn thận với những loại đường này và tránh bất cứ khi nào có thể. Ngoài ra, hãy ăn càng nhiều trái cây và rau củ tươi càng tốt vì chúng chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp phá hủy AGEs.

Nhiều sản phẩm chăm sóc da có thể giúp bạn đối phó với tác động của đường lên da

Hãy tìm các sản phẩm chứa retinol, một chất giúp xây dựng collagen mới. Các sản phẩm chứa aminoguanidine và allicin cũng quan trọng vì chúng giúp ngăn chặn sự hình thành AGEs. Axit Alpha Lipoic có tác dụng chống glycation và chống viêm.

Tôi biết câu hỏi tiếp theo của bạn là: "Liệu tôi có thể tiếp tục ăn uống như hiện tại, bổ sung vài viên thực phẩm chức năng, mua kem dưỡng da đắt tiền và vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung không?".

Tôi xin lỗi phải nói rằng, câu trả lời là "KHÔNG CHẴC". Tôi không nói rằng bạn cần từ bỏ kem và bánh sô-cô-la mãi mãi, nhưng điều chỉnh chế độ ăn là rất quan trọng để ngăn chặn tác hại mà đường gây ra cho da.

Cố gắng để ý đến đường ẩn trong chế độ ăn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Nếu bạn có thể loại bỏ những loại đường phiền phức này, nó sẽ giúp giảm đáng kể lượng đường tổng thể bạn nạp vào.

Hãy tránh các thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường và tránh siro ngô chứa nhiều fructose có trong đồ uống ngọt và bánh đóng gói. Hãy tìm hiểu về thực phẩm bạn đưa vào cơ thể để kiểm soát tác động của chúng lên khuôn mặt bạn.

Và tôi sẽ nhắc lại lần nữa, hãy tăng lượng trái cây và rau củ tươi trong chế độ ăn. Hơn bất kỳ thứ gì, hàm lượng chất chống oxy hóa và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm tươi sẽ giúp giảm tác động của những AGEs phiền phức.

Cá nhân tôi, vì không thích rau củ lắm, nên tôi uống một ly sinh tố rau củ tươi mỗi ngày, chỉ làm ngọt bằng một ít trái cây tươi hoặc sốt táo. Tôi biết rằng làm như vậy là tôi đang nuôi dưỡng làn da của mình với những gì nó cần để mọi người tiếp tục nói về việc tôi trông trẻ trung thế nào.

Và tôi phải thừa nhận, dù tôi giả vờ như không quan tâm, tôi thích được khen là trông trẻ. Đó có lẽ là một lý do tại sao tôi tự tin sải bước trên đường phố mỗi ngày!.