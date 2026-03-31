Có phải tôi bị chồng "bạc đãi" quá lâu nên giờ đột nhiên được anh cho thêm tiền, tôi lại thấy bất an?

Tôi sống với chồng đã gần 8 năm, và nếu có một điều không thay đổi suốt ngần ấy thời gian, thì đó là cách anh giữ tiền. Mỗi tuần, đều đặn như một thói quen đã được lập trình sẵn, anh đưa tôi đúng 1 triệu, hồi đầu thì 500 ngàn, sau vật giá leo thang, tôi kêu gào nhiều thì anh đưa cho 1 triệu và luôn miệng bảo tôi tiêu gấp đôi ngày trước. Số tiền đó phải lo toàn bộ ăn uống cho 4 người, vợ chồng tôi và 2 đứa nhỏ. Anh không hỏi tôi xoay xở thế nào, cũng không quan tâm giá cả ngoài chợ ra sao, chỉ biết đến cuối tuần nếu tôi than thiếu thì anh sẽ nhăn mặt, bảo tôi chi tiêu không biết tính toán.

Thời gian đầu, tôi còn cố giải thích. Tôi nói giá thịt, giá rau, rồi tiền sữa của con đều tăng. Nhưng anh chỉ cười nhạt, kiểu như tôi đang phóng đại mọi thứ lên để xin thêm tiền. Dần dần, tôi cũng không nói nữa, thiếu thì tôi tự bù. Có tháng tôi phải rút tiền tiết kiệm riêng, có lúc lại cắt bớt khoản chi cá nhân của mình. Thành ra cái việc “đi chợ” đối với tôi không chỉ là mua đồ ăn, mà còn là một bài toán cân não mỗi ngày.

Vậy nên khi cách đây 1 tháng, anh đưa tôi 2 triệu mỗi tuần, tôi không thấy vui như lẽ ra phải thế.

Tôi nhớ rất rõ buổi tối hôm đó. Anh đưa tiền cho tôi, vẫn giọng bình thản như mọi khi, nhưng con số lại khác. Tôi cầm tiền, nhìn lại một lần, hỏi lại cho chắc. Anh chỉ nói ngắn gọn là dạo này chi phí tăng thì đưa thêm.

Nghe thì hợp lý nhưng chính vì hợp lý quá, tôi lại thấy có gì đó không đúng.

Người như anh, chưa bao giờ chủ động đưa thêm tiền chỉ vì “giá cả tăng”. Trước giờ, mọi sự thay đổi đều phải có lý do rõ ràng, thậm chí là phải tranh luận, phải giải thích rất nhiều lần. Còn lần này, anh lại tự đưa, không cần tôi nói gì.

Tuần sau nữa, rồi tuần sau nữa, vẫn đều đặn 2 triệu. Tôi bắt đầu để ý hơn. Anh vẫn giữ thói quen kiểm soát tiền bạc, vẫn hỏi tôi đã tiêu những gì, vẫn nhắc tôi phải ghi chép lại. Nhưng anh hay cầm điện thoại hơn, có những lúc đang ngồi ăn cơm cũng lơ đãng, mắt dán vào màn hình, có hôm tôi hỏi thì anh bảo công việc nhiều.

Tôi không phải kiểu người hay nghi ngờ. Nhưng sống với anh lâu như vậy, tôi hiểu từng thay đổi nhỏ của anh. Việc anh “dễ dàng” hơn trong chuyện tiền bạc lần này, lại khiến tôi thấy bất an nhiều hơn là nhẹ nhõm.

Tôi cũng từng nghĩ, hay là mình suy diễn quá. Có thể anh thực sự nhận ra mọi thứ đắt đỏ hơn, hoặc công việc anh đang tốt lên. Nhưng nếu là vậy, tại sao anh không nói rõ? Tại sao mọi thứ lại thay đổi theo kiểu lặng lẽ như thế?

Một buổi chiều, khi dọn dẹp, tôi vô tình thấy một tờ hóa đơn trong túi áo anh, là hóa đơn ăn uống ở ngoài, số tiền không nhỏ.

Tôi cầm tờ giấy đó khá lâu, trong lòng thì không biết anh đi ăn trưa với cô gái nào hay đi với đối tác công việc?

Tôi có nên hỏi rõ chồng không? Hay là tại tôi bị chồng "bạc đãi" lâu quá, quen với sự keo kiệt của anh, nên giờ được anh cho thêm tiền, tôi lại thấy bất an, không quen?