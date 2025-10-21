Có nhầm không, đây mà là Son Ye Jin sao?

Son Ye Jin - quốc bảo nhan sắc xứ Hàn - đang khiến người hâm mộ sốc với màn lột xác khó tin. Sau nhiều năm chung thủy với mái tóc dài làm nên vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch của mình, bà xã Hyun Bin vừa quyết định cắt phăng tóc dài, chuyển sang để tóc bob và kiểu mái bằng tỉa thưa sành điệu. Hình ảnh mới của Son Ye Jin tại họp báo phim khiến khán giả ngỡ ngàng, bất ngờ.

Người hâm mộ và giới truyền thông đánh sự thay đổi này là điều táo bạo nhất của nữ diễn viên sinh năm 1981 từng làm cho đến nay. Trên MXH, nhiều người cho biết diện mạo hiện tại của Son Ye Jin có phần lạ lẫm, song kiểu tóc mới giúp cô trông trẻ trung, dễ thương, đồng thời mang lại vẻ ngoài phóng khoáng và tự do cho nữ diễn viên. Bên cạnh đó, cũng có người thắc mắc về lý do Son Ye Jin "đập đi xây lại" phong cách, rũ bỏ "thương hiệu" thanh lịch và sang trọng đã đi theo cô trong nhiều năm qua. 1 số netizen lại cho rằng Son Ye Jin vẫn hợp nhất với tóc dài bởi nó giúp tôn các đường nét thanh tú trên gương mặt của nữ diễn viên.

Trong buổi quảng bá phim mới gần đây, Son Ye Jin gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bob, để mái bằng tỉa thưa

Kiểu tóc ngắn được nhận xét khiến Son Ye Jin như hồi xuân, giúp cô trông trẻ trung và dễ thương

Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng mái tóc mới dìm nhan sắc Son Ye Jin, không tôn được ngũ quan hài hòa của nữ diễn viên

Vài tháng trở lại đây, ngoại hình của người đẹp Hạ Cánh Nơi Anh bị cư dân mạng nhận xét "bất ổn". Từ LHP Venice sang đến LHP Busan, "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" khiến netizen phải ngỡ ngàng khi nhìn ngắm gương mặt của cô. Ở tuổi 43, nữ diễn viên để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, mắt bị sụp mí, nếp nhăn trên gương mặt càng rõ hơn khi cười. Thần sắc của Son Ye Jin cũng bị chê kém tươi tắn, rạng ngời. Vẻ ngoài đi xuống của cô đến cả ảnh có sử dụng filter cũng không che giấu nổi.

Tuy có rất nhiều ý kiến bảo vệ Son Ye Jin rằng cô đã ngoài 40 tuổi, việc lão hóa là không thể tránh khỏi và nữ diễn viên đã can đảm chọn già đi 1 cách tự nhiên thay vì "dao kéo" để níu giữ tuổi xuân, nhưng nhìn diện mạo của minh tinh hàng đầu xứ Hàn hiện tại, nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Trong hình ảnh chưa qua photoshop kỹ càng, Son Ye Jin lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, với bà mẹ 1 con này, những dấu vết thời gian này dường như chẳng là gì cả. Khán giả vẫn dành rất nhiều lời khen ngợi vì cô đã chọn cách "già đi một cách tự nhiên", không giấu diếm và không cố gắng níu giữ thanh xuân

Son Ye Jin được mệnh danh là "tình đầu quốc dân, "ngọc nữ điện ảnh" và "quốc bảo nhan sắc" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tài năng diễn xuất đa dạng. Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, Son Ye Jin còn được ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với tài tử Hyun Bin. Họ nên duyên sau khi hợp tác trong phim Hạ Cánh Nơi Anh và kết hôn vào tháng 3/2021. Cặp sao có một cậu con trai tên Alkong, sinh tháng 11/2022.

Nguồn: Sina, Sohu