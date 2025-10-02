Vào ngày 30/9, Hyun Bin đã đến tham dự sự kiện công chiếu phim Boss. Tài tử sinh năm 1982 nhận "điểm 10" cho diện mạo cực kỳ bảnh bao, phong độ, điển trai trong mọi khoảnh khắc. Tuy nhiên, điều gây sốt hơn cả chính là 1 cử chỉ của Hyun Bin với fan nữ. Khi fan chờ sẵn cùng nửa trái tim chờ Hyun Bin đến để tạo dáng trái tim hoàn chỉnh, anh vẫn giữ nụ cười nhưng đã nhẹ nhàng gập tay fan lại.

Đoạn clip do tạp chí Eyemag đăng tải nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút 3 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày. Dù có hành động "sắt đá", "bóp nát nửa trái tim" nhưng Hyun Bin không hề bị chỉ trích. Anh được khen ngợi lịch thiệp, giữ chừng mực với fan khi đã có vợ con và rất tôn trọng bạn đời. Son Ye Jin cũng vào bình luận bằng biểu tượng vui vẻ và nút like, càng khiến fan thêm phát sốt về tình cảm của cặp đôi vàng.

3 triệu người xuýt xoa trước hành động "phũ phàng" nhưng cũng rất lịch thiệp của Hyun Bin

Sau khi kết hôn, anh giữ chừng mực tuyệt đối với fan nữ

Người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp xứng đáng điểm 10 là đây

Son Ye Jin vào bình luận khen chồng, vừa "đánh dấu chủ quyền" luôn

Nhiều netizen sau đó đã "đào" lại những sự kiện khác và phát hiện đây không phải lần đầu tiên Hyun Bin hành động như vậy. Khi trở thành người đàn ông đã có gia đình, anh rất giữ chừng mực với fan nữ. Anh không vì chiều fan vô lối mà thực hiện những "fan service" thân mật, tình tứ. Điều này cho thấy tình yêu, lòng chung thủy không lay chuyển của Hyun Bin dành cho vợ Son Ye Jin.

Tạp chí Eyemag hết lời khen ngợi: "Một người đàn ông sẽ không làm tạo dáng tay trái tim trừ khi đó là với vợ... Hyun Bin, bức tường thành hoàn hảo". Người hâm mộ cũng hết lời khen ngợi: "Trái tim chỉ dành riêng cho vợ anh ấy", "Người đàn ông đã kết hôn không tạo dáng trái tim chỉ để chiều fan", "Hình mẫu số 1 showbiz luôn"...

Hyun Bin sẽ không tạo dáng trái tim nếu như đó không phải là Son Ye Jin

Chuyện tình của Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là một trong những mối tình đẹp nhất của làng giải trí Hàn Quốc, thậm chí được nhiều fan gọi là “chuyện cổ tích bước ra đời thực”. Vào năm 2011, cả hai từng xuất hiện trong một lễ trao giải, nhưng khi đó chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Đến năm 2018, họ đóng chung trong bộ phim điện ảnh The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Lúc này họ đã có sự ăn ý nhưng chưa có tin hẹn hò. Cuối 2018 – đầu 2019, cặp đôi dính tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Mỹ, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Hạ Cánh Nơi Anh là bộ phim bước ngoặt se duyên cho cả 2. Bộ phim gây sốt toàn châu Á nhờ chemistry bùng nổ giữa hai diễn viên. Nhiều khán giả khi ấy đã “đẩy thuyền” mạnh mẽ vì sự ngọt ngào trên màn ảnh lẫn hậu trường.

Đến ngày 1/1/2021, Dispatch tung loạt ảnh chứng minh Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò. Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai xác nhận mối quan hệ, khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc. Ngày 31/3/2022, “đám cưới thế kỷ” diễn ra tại Seoul, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A. Tháng 11/2022, Son Ye Jin hạ sinh con trai đầu lòng. Từ đó, cả hai giữ đời sống gia đình kín đáo, chỉ đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.