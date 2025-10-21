Lisa (BLACKPINK) nghi tháo chạy khỏi bạn trai nhà tỷ phú

BLACKPINK vừa hoàn thành 2 đêm diễn hôm 18 và 19/10 thuộc world tour DEADLINE ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc). Tới sáng 21/10, tờ Koreaboo khiến công chúng châu Á dậy sóng khi bất ngờ đăng tải nghi vấn Lisa né bạn trai Frédéric Arnault như né tà ngay sau concert mới.

Theo nguồn tin, CEO Frédéric Arnault đã đặt chân tới Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm 19/10. Song song với đó, Lisa được cho là vội vã lên chuyến bay rời khỏi Đài Loan (Trung Quốc) để trở về Hàn cùng 3 người chị em trong nhóm BLACKPINK ngay trong tối 19/10. Từ đây, tin đồn Lisa - Frédéric rạn nứt, ngày càng trở nên xa cách bỗng lan nhanh như tên bắn khắp mạng xã hội, khiến công chúng dậy sóng.

CEO Frédéric Arnault lọt vào ống kính của "team qua đường" trong lần xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm 19/10

1 nguồn tin tiết lộ, Lisa vội vã lên máy bay rời khỏi Đài Loan (Trung Quốc) ngay trong tối 19/10 sau khi hoàn thành đêm diễn tại đây.

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault tiếp tục trở thành chủ đề nóng gây xôn xao cộng đồng mạng

Thế nhưng, 1 nguồn tin khác lại khẳng định Lisa không hề trở về Hàn cùng 3 thành viên BLACKPINK trong tối 19/10. Thay vào đó, em út "Hắc Hường" đã lặn lội từ Cao Hùng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để hẹn hò bạn trai nhà tỷ phú. Cụ thể, kênh truyền thông TVBS cho hay, Lisa đã di chuyển bằng chuyên cơ riêng để tới gặp gỡ người yêu sau nhiều ngày xa cách ngay khi vừa hoàn thành xong concert mới đây. Bài báo của TVBS có đoạn viết: "Lisa đã khởi hành từ Sân bay Quốc tế Cao Hùng vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20/10 trên chuyên cơ riêng để di chuyển đến Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Các nguồn tin cho biết chuyến bay này liên quan đến buổi hẹn hò với CEO Frédéric Arnault. Chuyên cơ riêng của Lisa hiện đang đậu tại Sân bay Đài Bắc".

Tới thời điểm hiện tại, Lisa và thái tử đế chế xa xỉ vẫn chưa chính thức lên tiếng về những thông tin liên quan tới lịch trình của họ trong 2 ngày qua.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) còn công bố hình ảnh chiếc chuyên cơ riêng chở Lisa đi hẹn hò con trai nhà tỷ phú mới đây

Tờ Newsen cho hay, chỉ có 3 thành viên Jennie, Jisoo và Rosé trở về Hàn sau khi hoàn thành 2 concert tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ vào 1 ngày không xa liên tục rộ lên trên mạng xã hội.

Cách đây ít tháng, trang web chia sẻ "tin mù" ẩn danh nổi tiếng Hollywood Crazy Days & Nights bất ngờ chia sẻ thông tin Lisa (BLACKPINK) đã bí mật kết hôn với bạn trai Frédéric Arnault. Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng thông tin này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng rất hàng ngàn lượt thảo luận.

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8 năm ngoái, khiến tin đồn nữ ca sĩ sắp làm dâu nhà hào môn lan rộng