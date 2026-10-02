Có nên uống nước lá tía tô thay nước lọc?

Điều thú vị là tía tô chứa nhiều hợp chất thực vật như axit rosmarinic, luteolin, apigenin và các flavonoid. Những chất này có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và đang được nghiên cứu về nhiều lợi ích sức khỏe.

Tuy nhiên nước lá tía tô không phải thuốc và không thể thay thế điều trị y khoa.

Vì sao tía tô được quan tâm?

Các hợp chất polyphenol trong tía tô hỗ trợ chống lại quá trình oxy hóa của tế bào đồng thời có thể tác động đến các phản ứng viêm. Đặc biệt, axit rosmarinic là một hoạt chất được nghiên cứu khá nhiều.

Một thử nghiệm nhỏ trên người sử dụng chiết xuất tía tô giàu axit rosmarinic trong 21 ngày ghi nhận sự cải thiện một số triệu chứng của viêm mũi dị ứng theo mùa. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ nên chưa thể suy rộng thành tác dụng điều trị cho tất cả mọi người.

Uống nước lá tía tô có thể mang lại gì?

Bổ sung nước và một số hợp chất thực vật

Nếu nấu tía tô thành nước uống không thêm quá nhiều đường, đây có thể là một cách đơn giản để bổ sung nước và đưa thêm các hợp chất polyphenol vào chế độ ăn.

Hỗ trợ chống oxy hóa

Axit rosmarinic và flavonoid → có hoạt tính chống oxy hóa → góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Có tiềm năng hỗ trợ phản ứng dị ứng

Một số nghiên cứu cho thấy các thành phần của tía tô có thể tác động đến quá trình giải phóng histamine và phản ứng viêm liên quan đến dị ứng. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng vẫn đến từ nghiên cứu tiền lâm sàng; bằng chứng trên người còn hạn chế.

Hỗ trợ một chế độ ăn lành mạnh

Tía tô bản thân là một loại rau gia vị ít năng lượng. Dùng tía tô trong bữa ăn hoặc pha thành nước uống không đường có thể phù hợp với chế độ ăn nhiều thực vật.

Cách uống nước tía tô đơn giản

Không cần phải nấu quá cầu kỳ.

Rửa sạch một lượng lá tía tô tươi, đun với nước trong thời gian vừa phải, để nguội bớt rồi uống ấm hoặc bảo quản lạnh trong ngày. Có thể thêm vài lát gừng nếu thích.

Nếu muốn tạo vị chua, có thể thêm một ít chanh ngay trước khi uống.

Nhưng nếu bạn bị trào ngược hoặc dạ dày nhạy cảm, không nhất thiết phải thêm chanh vì đồ uống có tính acid có thể làm một số người khó chịu hơn.

Có nên uống nước tía tô thay nước lọc?

Không nên. Nước tía tô nên được xem là một loại đồ uống bổ sung trong chế độ ăn, không phải nước uống thay thế hoàn toàn nước lọc.

Đặc biệt, không cần uống thật nhiều để “thải độc” hay mong giảm cân nhanh. Cơ thể đã có gan, thận, phổi và da đảm nhiệm quá trình chuyển hóa, đào thải các chất không cần thiết.

Lưu ý quan trọng

Tía tô là thực phẩm quen thuộc và thường được sử dụng trong chế độ ăn, nhưng “tự nhiên” không đồng nghĩa với “chữa được bệnh”.

Các nghiên cứu về tía tô cho thấy nhiều tiềm năng về chống oxy hóa, chống viêm và chống dị ứng, nhưng tổng quan các nghiên cứu trên người vẫn cho rằng bằng chứng lâm sàng chưa đủ mạnh để khẳng định tía tô có thể điều trị các bệnh mạn tính.

Vì vậy, tía tô dùng như thực phẩm bổ sung đa dạng hợp chất thực vật kết hợp chế độ ăn và lối sống lành mạnh.

Còn nếu đang điều trị gout, tiểu đường, mỡ máu, hen suyễn, dị ứng hoặc bệnh lý khác không nên tự bỏ thuốc và thay thế bằng nước lá tía tô.