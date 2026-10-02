Loại hoa được Loan Niệm dùng pha sữa trong phim "Đầu xuân tươi sáng" có gì hot mà chị em thi nhau săn lùng?

Sau khi "Đầu xuân tươi sáng" lên sóng, cái tên Loan Niệm liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nhân vật do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai gây chú ý với hình tượng giám đốc sáng tạo lạnh lùng, tài giỏi nhưng có cách quan tâm người mình yêu rất riêng. Bộ phim chính thức lên sóng từ ngày 26/8/2026 và nhanh chóng tạo được sức hút với khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Bên cạnh những màn tương tác giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, một chi tiết đời thường trong phim cũng khiến nhiều khán giả thích thú: hoa mộc tê xuất hiện trong thức uống của Loan Niệm. Từ một nguyên liệu khá lạ với nhiều người Việt, hoa mộc tê bắt đầu được tìm kiếm nhiều hơn trên mạng xã hội. Vậy loài hoa nhỏ có hương thơm đặc trưng này thực chất là gì?

Hoa mộc tê là hoa gì?

Hoa mộc tê còn được gọi là hoa quế, quế hoa hoặc hoa mộc. Tên khoa học của cây là Osmanthus fragrans, thuộc họ Ô liu. Đây là loài cây có nguồn gốc châu Á, thường được trồng làm cảnh nhờ những chùm hoa nhỏ nhưng có mùi thơm rất đặc trưng.

Hoa có thể mang màu trắng, vàng nhạt hoặc vàng cam tùy giống. Điểm nổi bật nhất chính là hương thơm ngọt dịu, thường được mô tả có nét giống trái cây chín.

Hoa mộc tê không chỉ để ngắm. Sau khi thu hái và làm khô, hoa có thể được dùng để pha trà, làm bánh, chế biến món tráng miệng hoặc tạo hương cho một số loại đồ uống. Một số tài liệu về trà hoa mộc cũng ghi nhận hoa mộc tê thường được sấy khô trước khi sử dụng.

Chính khả năng tạo mùi thơm tự nhiên này khiến hoa mộc tê trở thành nguyên liệu được ưa chuộng trong ẩm thực và đồ uống tại một số nước châu Á.

Vì sao hoa mộc tê bất ngờ gây chú ý sau bộ phim?

Không phải thực phẩm mới xuất hiện trên thị trường, hoa mộc tê đã được sử dụng từ lâu. Tuy nhiên, việc nguyên liệu này xuất hiện trong một bộ phim đang được chú ý khiến nó dễ dàng lọt vào "tầm ngắm" của khán giả.

"Đầu xuân tươi sáng" khai thác câu chuyện tình công sở giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Tỉnh Bách Nhiên được chú ý mạnh với hình tượng nam chính trưởng thành, lạnh lùng và có gu thẩm mỹ riêng. Bộ phim cũng từng dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình được xem nhiều trên Netflix tại Việt Nam trong tuần 31/8-6/9.

Vì thế, những món ăn, thức uống hay vật dụng gắn với nhân vật cũng dễ trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Với hoa mộc tê, sức hút còn đến từ chính vẻ ngoài nhỏ xinh và mùi thơm đặc trưng. Một chút hoa khô khi pha vào trà hoặc sữa có thể tạo mùi thơm khá rõ mà không cần sử dụng quá nhiều nguyên liệu.

Không chỉ pha trà, hoa mộc tê còn có thể kết hợp với nhiều món

Cách sử dụng phổ biến nhất là pha hoa mộc tê khô với nước nóng. Có thể dùng một lượng nhỏ hoa khô, tráng nhanh rồi hãm với nước nóng trong vài phút. Khi hoa tiết hương, nước trà có mùi thơm nhẹ và vị tương đối thanh.

Một cách khác được nhiều người yêu thích là kết hợp hoa mộc tê với mật ong. Mật ong tạo vị ngọt tự nhiên, trong khi hương hoa giúp thức uống thơm hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là một loại đồ uống có đường nếu sử dụng nhiều mật ong. Người cần kiểm soát đường huyết không nên uống tùy ý với lượng lớn.

Hoa mộc tê cũng có thể kết hợp với sữa hoặc sữa gạo. Đây là kiểu thức uống có hương thơm khá nhẹ, phù hợp với những người không thích trà có vị đắng hoặc chát.

Ngoài ra, hoa còn có thể được dùng để tạo hương cho bánh ngọt, chè, thạch, mứt hoặc một số món tráng miệng.

Điểm đáng chú ý là không cần sử dụng thật nhiều hoa. Chỉ một lượng nhỏ đã đủ tạo mùi thơm, bởi hương của hoa mộc tê khá đặc trưng.

Hoa mộc tê có thực sự "dưỡng ẩm", "trừ hàn" như lời truyền miệng?

Trong các tài liệu về y học cổ truyền, hoa mộc tê được mô tả với tính chất và công dụng theo lý luận Đông y. Một số sản phẩm, bài viết hiện nay cũng sử dụng các cụm từ như "làm ấm cơ thể", "trừ hàn", "điều hòa khí huyết" hay "dưỡng ẩm". Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa quan niệm sử dụng trong y học cổ truyền và bằng chứng khoa học hiện đại.

Không nên hiểu rằng uống trà hoa mộc tê sẽ có khả năng chữa lạnh bụng, đau họng, mất ngủ, trầm cảm hay làm da hết khô. Những tuyên bố như vậy vượt quá những gì có thể kết luận chỉ từ việc sử dụng một loại trà hoa.

Một số tài liệu phổ biến về hoa quế cũng khuyến cáo cần chú ý đối tượng sử dụng và liều lượng, đặc biệt với phụ nữ mang thai hoặc người đang có bệnh lý cần kiểm soát chế độ ăn uống.

Chia sẻ về nguyên tắc sử dụng thực phẩm và đồ uống có nguồn gốc thảo dược, BS.CKII Huỳnh Tấn Vũ, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, từng chia sẻ với VnExpress rằng các loại thực phẩm và thảo dược cần được sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe, không nên hiểu một nguyên liệu đơn lẻ có thể thay thế điều trị y khoa.

Với trà hoa mộc tê cũng vậy. Một tách trà thơm có thể trở thành lựa chọn thú vị để đa dạng hóa đồ uống, nhưng không nên gắn cho nó quá nhiều công dụng chữa bệnh. Đặc biệt, nếu cho thêm mật ong hoặc đường, lượng đường của đồ uống sẽ tăng lên. Người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng cần tính cả lượng đường này vào khẩu phần trong ngày.

Uống trà hoa mộc tê thế nào cho hợp lý?

Nếu muốn thử thức uống đang được chị em quan tâm sau "Đầu xuân tươi sáng", cách đơn giản nhất là dùng hoa mộc tê khô có nguồn gốc rõ ràng và pha với nước nóng. Có thể uống trà nguyên chất hoặc kết hợp một lượng nhỏ mật ong. Nếu thích vị béo, hoa mộc tê cũng có thể kết hợp với sữa hoặc sữa gạo.

Tuy nhiên, không nên uống quá đặc hoặc sử dụng với suy nghĩ "càng nhiều càng tốt". Trà hoa vẫn chỉ là một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày. Người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người đang sử dụng thuốc hoặc có cơ địa nhạy cảm nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên các sản phẩm thảo dược.

Ngoài ra, cần phân biệt hoa mộc tê dùng làm thực phẩm với tinh dầu hoặc các sản phẩm chiết xuất cô đặc. Không nên tự ý uống tinh dầu chỉ vì nghĩ rằng đó cũng là "hoa mộc tê".

Từ một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực và trà hoa ở một số quốc gia châu Á, loài hoa nhỏ này bất ngờ được nhiều khán giả Việt chú ý khi xuất hiện trong thức uống gắn với Loan Niệm.

Nếu muốn thử, một ly trà hoa mộc tê thơm nhẹ, một cốc sữa gạo hoa mộc tê hoặc món tráng miệng có chút hương hoa đều có thể trở thành trải nghiệm khá thú vị.

Còn những lời quảng cáo kiểu "uống mỗi ngày để trừ hàn, dưỡng da, điều hòa khí huyết hay chữa mệt mỏi" thì nên nhìn nhận thận trọng. Hoa mộc tê có thể là một nguyên liệu thơm, đẹp và thú vị, nhưng không phải "thần dược" mùa thu.

Có lẽ đây mới là điều khiến loài hoa này đáng thử: không cần gắn quá nhiều công dụng, chỉ riêng hương thơm đặc trưng và khả năng biến một thức uống quen thuộc thành món mới lạ cũng đủ để nó trở thành nguyên liệu được chị em tò mò săn tìm.