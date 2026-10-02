Theo truyền thông Trung Quốc, gia đình một bé trai 2 tuổi ở Hàng Châu cho biết trong khoảng 8 tháng, trẻ thường xuyên ăn cá tuyết đen được bán dưới dạng sản phẩm “dành cho trẻ em”. Gần đây, gia đình đưa trẻ đi xét nghiệm và phát hiện nồng độ thủy ngân trong máu ở mức 27,78 µg/L. Gia đình cho biết các bác sĩ nhận định chỉ số này cao hơn mức khuyến nghị đối với trẻ nhỏ và nghi ngờ trẻ bị phơi nhiễm thủy ngân.

Gia đình đã liên hệ với nhà sản xuất để trao đổi về sản phẩm. Phía doanh nghiệp cho biết cá tuyết đen đánh bắt ngoài tự nhiên có thể chứa một lượng thủy ngân tự nhiên và sản phẩm đáp ứng các giới hạn liên quan theo quy định.

Gia đình cho rằng việc trẻ sử dụng một loại cá với tần suất cao trong thời gian dài vẫn cần được xem xét kỹ hơn, đặc biệt vì trẻ còn rất nhỏ.

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Theo thông tin được chia sẻ, chức năng gan và thận của trẻ hiện chưa phát hiện bất thường. Việc hệ thần kinh và não bộ có bị ảnh hưởng hay không cần tiếp tục theo dõi và đánh giá. Các bác sĩ lên kế hoạch điều trị nhằm giảm phơi nhiễm và loại bỏ thủy ngân tùy theo tình trạng cụ thể.

Vì sao cá lớn có thể tích tụ thủy ngân?

Bác sĩ Đặng Ấu Bình, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, cho biết nhiều phụ huynh có một hiểu lầm phổ biến: sản phẩm ghi “dành cho trẻ em” không có nghĩa trẻ có thể ăn không giới hạn hoặc sử dụng hàng ngày trong thời gian dài.

Thủy ngân là một kim loại nặng có thể tồn tại trong môi trường nước. Một dạng đáng chú ý là methylmercury, có thể tích tụ trong cơ thể sinh vật và tăng dần theo chuỗi thức ăn. Những loài cá lớn, sống lâu và ăn thịt các sinh vật khác có xu hướng tích lũy thủy ngân nhiều hơn.

Do đó, nguy cơ không nằm ở việc “cá biển = có độc”, mà liên quan đến loài cá, kích thước, tuổi, môi trường sống và mức độ phơi nhiễm. Đặc biệt, trẻ nhỏ có trọng lượng cơ thể thấp và hệ thần kinh vẫn đang phát triển. Vì vậy, việc thường xuyên ăn một loại cá có khả năng tích lũy thủy ngân ở mức cao có thể khiến lượng phơi nhiễm tính trên mỗi kg trọng lượng cơ thể tăng lên.

Không chỉ cá biển mới cần lưu ý

Thủy ngân có thể đi vào cơ thể qua nhiều con đường khác nhau.

1. Thực phẩm

Methylmercury trong chế độ ăn uống chủ yếu liên quan đến việc tiêu thụ một số loại cá và hải sản. Những loài cá săn mồi lớn, sống lâu như cá kiếm, một số loại cá ngừ lớn, cá mập và một số loài cá biển lớn khác thường được khuyến cáo hạn chế đối với nhóm nhạy cảm như trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Cá nước ngọt cũng không hoàn toàn loại trừ nguy cơ. Mức thủy ngân phụ thuộc vào nguồn nước và môi trường sinh sống của cá.

Vì vậy, thay vì cho trẻ ăn đi ăn lại một loại cá, cha mẹ nên đa dạng hóa các loại cá và nguồn protein, đồng thời tuân thủ khuyến cáo về loài cá và khẩu phần phù hợp với trẻ.

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2. Đồ dùng trong gia đình

Một số thiết bị cũ có thể chứa thủy ngân như nhiệt kế thủy ngân, một số thiết bị đo huyết áp đời cũ và một số loại đèn huỳnh quang. Nếu những sản phẩm này bị vỡ, thủy ngân có thể phát tán ra môi trường.

Cha mẹ không nên để trẻ tiếp xúc với thủy ngân hoặc tự ý thu gom bằng tay khi thiết bị chứa thủy ngân bị vỡ.

3. Một số thuốc và sản phẩm không rõ nguồn gốc

Một số sản phẩm y học cổ truyền có chứa khoáng chất chứa thủy ngân, chẳng hạn chu sa. Trẻ nhỏ không nên tự ý sử dụng những sản phẩm này kéo dài nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, một số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa kim loại nặng và cần được đặc biệt thận trọng.

4. Môi trường nghề nghiệp

Những khu vực có hoạt động khai khoáng, luyện kim hoặc công nghiệp sử dụng thủy ngân có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm cho người sống và làm việc tại đó.

Ngộ độc thủy ngân có biểu hiện gì?

Phơi nhiễm thủy ngân cấp tính và mạn tính có thể biểu hiện rất khác nhau.

Ngộ độc cấp tính thường liên quan đến việc tiếp xúc với lượng lớn thủy ngân trong thời gian ngắn. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng về hô hấp hoặc tiêu hóa tùy theo dạng thủy ngân và đường phơi nhiễm.

Phơi nhiễm kéo dài với methylmercury đáng chú ý hơn ở trẻ nhỏ vì hệ thần kinh đang phát triển.

Trẻ có thể xuất hiện những biểu hiện như:

Thay đổi hành vi hoặc cảm xúc.

Khó tập trung.

Rối loạn vận động hoặc phối hợp động tác.

Tê bì hoặc thay đổi cảm giác.

Một số bất thường về thần kinh nếu mức độ phơi nhiễm đủ cao.

Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu cho ngộ độc thủy ngân. Nếu trẻ có triệu chứng bất thường, cần được bác sĩ đánh giá và làm xét nghiệm khi có chỉ định, thay vì tự kết luận nguyên nhân.

4 nguyên tắc cha mẹ nên nhớ

- Không cho trẻ ăn một loại cá với tần suất quá cao: Cá là nguồn cung cấp protein và nhiều dưỡng chất quan trọng. Vấn đề nằm ở việc ăn đa dạng hay chỉ tập trung vào một loại cá trong thời gian dài.

- Ưu tiên đa dạng hóa các loại cá: Có thể luân phiên nhiều loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp hơn thay vì thường xuyên sử dụng những loài cá lớn, sống lâu và săn mồi.

- Đừng hiểu “dành cho trẻ em” là “ăn bao nhiêu cũng được”: Nhãn sản phẩm chỉ là một trong những yếu tố cần xem xét. Cha mẹ vẫn phải chú ý đến thành phần, khẩu phần, tần suất sử dụng và độ đa dạng của thực đơn.

- Cẩn trọng với các nguồn phơi nhiễm khác trong nhà: Nên thay nhiệt kế thủy ngân bằng nhiệt kế điện tử nếu có thể, bảo quản pin, đèn và các vật dụng có nguy cơ chứa kim loại nặng ngoài tầm với của trẻ. Nếu thiết bị chứa thủy ngân bị vỡ, cần xử lý theo hướng dẫn an toàn, tránh để trẻ tiếp xúc trực tiếp.

Đặc biệt, nếu trẻ có những thay đổi bất thường về hành vi, vận động, khả năng tập trung hoặc các triệu chứng không rõ nguyên nhân, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để bác sĩ đánh giá toàn diện.

Với trẻ nhỏ, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn cá khỏi thực đơn mà là ăn đa dạng, lựa chọn những loại cá phù hợp và tránh sử dụng quá thường xuyên một loại cá có nguy cơ tích lũy thủy ngân cao.

Nguồn và ảnh: QQ