Có nên mua căn hộ có sân thượng? Người từng sống ở đây nói thẳng: Lãng mạn thì ít, đánh đổi thì nhiều

Vì sao nhiều người vẫn muốn mua căn hộ có sân thượng?

Trong thị trường căn hộ hiện nay, nếu muốn có không gian xanh riêng, người mua thường chỉ có hai lựa chọn: tầng trệt có sân nhỏ hoặc tầng áp mái có sân thượng. Nhưng căn hộ tầng trệt có sân thường hiếm và giá cao, vì vậy nhiều người mặc nhiên coi căn hộ sân thượng là “giải pháp thay thế hợp lý”.

Thực tế, loại hình này vẫn có những điểm hấp dẫn rõ ràng.

Ánh sáng và cảm giác sống “thoáng”

Không bị che chắn bởi công trình xung quanh, căn hộ tầng cao nhất thường có lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào. Ban ngày ít phải bật đèn, ban đêm có thể ngắm trăng, ngắm thành phố — điều mà nhiều gia đình ở đô thị chật chội luôn mong muốn.

Với những người yêu cây xanh, sân thượng còn là nơi lý tưởng để trồng hoa, làm vườn mini, uống trà hoặc tổ chức bữa tối nhỏ cùng gia đình.

Riêng tư hơn so với tầng trệt

Nếu căn hộ tầng trệt có sân dễ bị nhìn từ các tầng trên xuống, thì sân thượng gần như tách biệt hoàn toàn khỏi ánh nhìn xung quanh. Nhiều người chọn vì muốn có không gian thư giãn thực sự riêng tư, không phải để ý hàng xóm.

Tầm nhìn rộng và cảm giác “đáng sống”

Một trong những lý do khiến nhiều người quyết định xuống tiền là tầm nhìn. Với không ít người, cảm giác mở cửa ra thấy cả bầu trời hoặc toàn cảnh thành phố mang lại trải nghiệm sống đáng giá, nhất là sau một ngày làm việc căng thẳng.

Nhưng thực tế: Sống rồi mới thấy “không thơ mộng như tưởng”

Điểm đáng nói là phần lớn bất tiện chỉ lộ rõ sau vài tháng sinh sống. Và với nhiều gia đình, những điều này mới thực sự quyết định việc có nên mua hay không.

Sân thượng đẹp nhưng… cực kỳ tốn công

Điều khiến nhiều người “đuối” nhất không phải chi phí mà là công sức duy trì. Sân thượng cần dọn dẹp thường xuyên vì bụi, lá cây, rác nhỏ bay vào mỗi ngày.

Nếu trồng cây hoặc đặt đồ ngoài trời, việc chăm sóc, thu dọn trước mỗi đợt mưa gió cũng trở thành công việc định kỳ. Với người bận rộn, sân thượng dễ trở thành khu vực ít sử dụng nhưng vẫn phải bảo trì đều đặn.

Rò rỉ nước: nỗi lo lớn nhất của tầng áp mái

Dù công nghệ chống thấm ngày nay tốt hơn trước, rò rỉ vẫn là rủi ro phổ biến ở các căn hộ tầng cao nhất. Nguyên nhân có thể đến từ lớp chống thấm xuống cấp, kết cấu công trình hoặc chất lượng thi công.

Vấn đề không chỉ nằm ở chi phí sửa chữa mà còn ở tính lặp lại: nhiều gia đình chia sẻ rằng họ phải sửa chống thấm gần như mỗi năm một lần sau khi hết bảo hành.

Mùa hè nóng, mùa đông lạnh

Căn hộ tầng trên cùng chịu tác động trực tiếp từ thời tiết. Vào mùa hè, nhiệt độ trong nhà tăng nhanh do hấp thụ nhiệt từ mái; điều hòa phải hoạt động nhiều hơn, kéo theo hóa đơn điện tăng đáng kể.

Ngược lại vào mùa đông, nhà dễ mất nhiệt, đặc biệt với căn hộ có diện tích sân thượng lớn. Nhiều gia đình phải đầu tư thêm rèm cách nhiệt, phim chống nóng hoặc các giải pháp cách nhiệt khác.

Bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày

Việc sống ở tầng cao nhất đồng nghĩa phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy. Giờ cao điểm, chờ thang máy trở thành “cực hình nhỏ” mỗi ngày - chưa kể cảm giác bất tiện khi quên đồ và phải quay lại.

Với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, điều này càng đáng cân nhắc.

Góc nhìn tài chính: Đáng mua khi nào?

Từ góc độ chi tiêu dài hạn, căn hộ có sân thượng thường đi kèm nhiều chi phí phát sinh hơn dự tính ban đầu:

- Chi phí bảo trì chống thấm định kỳ

- Hóa đơn điện cao hơn do điều hòa hoạt động nhiều

- Chi phí cải tạo, che chắn, chống nóng

- Công sức hoặc chi phí thuê người chăm sóc sân

Vì vậy, loại hình này phù hợp hơn với:

- Gia đình có ngân sách dư dả

- Người làm việc tại nhà, có thời gian chăm sóc không gian sống

- Người thực sự sử dụng sân thượng thường xuyên

Ngược lại, nếu mục tiêu là tối ưu chi phí và sự tiện lợi, nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng căn hộ tầng trung vẫn là lựa chọn “an toàn” hơn.

Kết luận: Đẹp nhưng không dành cho số đông

Căn hộ có sân thượng vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn hiểu rõ những đánh đổi đi kèm. Với nhiều người, đây là không gian sống mơ ước; với số khác, nó lại trở thành gánh nặng sau một thời gian sử dụng.

Nếu không có ngân sách đủ rộng và thời gian để chăm sóc, khoảng cách giữa tưởng tượng và thực tế có thể rất lớn. Và trong bài toán mua nhà, đôi khi sự tiện lợi lâu dài vẫn quan trọng hơn một chút lãng mạn ban đầu.