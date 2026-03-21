Tôi rời căn hộ có thang máy để về sống ở khu phố cũ: Sau 1 năm, tôi chỉ tiếc đã chuyển đi quá muộn

Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ rời một căn hộ chung cư tiện nghi. Nhưng sau 1 năm sống ở khu phố cổ, điều duy nhất tôi hối tiếc là: Giá như mình chuyển đi sớm hơn.

Không phải ai cũng muốn sống “cao tầng” nữa

Trong nhiều năm, chung cư cao tầng có thang máy gần như là biểu tượng của cuộc sống hiện đại. Nhưng vài năm trở lại đây, một xu hướng ngược đang âm thầm diễn ra: Người trẻ, thậm chí cả gia đình trung niên, bắt đầu quay lại với các khu phố cũ.

Không phải vì họ “không có lựa chọn tốt hơn”, mà vì họ đã tính toán lại bài toán sống – đặc biệt là bài toán tài chính.

1. Áp lực nhà ở thấp: Bài toán tiền bạc được giải phóng

Điểm khác biệt rõ nhất khi chuyển từ chung cư mới sang khu phố cũ không nằm ở không gian, mà nằm ở… áp lực tài chính.

Những khu nhà cũ thường có giá dễ chịu hơn đáng kể. Không phải vay nợ dài hạn, không gánh khoản trả góp hàng tháng – điều này giúp nhiều người lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác “sống mà không bị tiền đè”.

Một người từng chia sẻ: “Tôi đi xem nhà mới, tưởng giá đã giảm nhưng vẫn không với tới. Cuối cùng chọn căn nhà cũ, không vay ngân hàng. Tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ đi hẳn.”

Chỉ riêng việc không phải trả lãi vay mỗi tháng, nhiều gia đình đã tiết kiệm được vài triệu – thậm chí vài chục triệu đồng. Một con số đủ để xoay chuyển cả tâm lý sống.

2. Tiện lợi kiểu “đời thật”: Không hào nhoáng nhưng dễ sống

Sống ở chung cư, mọi thứ nhìn rất hiện đại. Nhưng sự tiện lợi đôi khi lại… không tiện như tưởng tượng.

- Đi đâu cũng phải chờ thang máy

- Ra ngoài phải xuống hầm gửi xe

- Mua đồ phải di chuyển xa

Ngược lại, ở khu phố cũ, cuộc sống diễn ra theo kiểu rất “đời”:

- Bước vài bước là có chợ

- Quán ăn, tiệm tạp hóa ngay dưới nhà

- Cần gì cũng có trong bán kính vài trăm mét

Một người từng sống ở chung cư kể: “Có lần xuống tới tầng 1 mới nhớ quên đồ, lại phải chờ thang máy lên. Giờ ở nhà cũ, chạy lên vài tầng là xong, không còn cảm giác bị phụ thuộc vào thang máy nữa”.

Sự tiện lợi ở đây không nằm ở công nghệ, mà nằm ở khoảng cách – và nó tiết kiệm rất nhiều thời gian mỗi ngày.

3. Chi phí sinh hoạt thấp: Khoản “tiết kiệm thầm lặng” mỗi tháng

Đây là điều mà nhiều người chỉ nhận ra sau khi chuyển đi.

Ở chung cư mới, chi phí cố định mỗi tháng thường gồm:

- Phí quản lý

- Phí gửi xe

- Các dịch vụ đi kèm

Tổng cộng có thể lên tới vài triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, ở khu phố cũ:

- Phí quản lý thấp hoặc gần như không đáng kể

- Không mất phí tiện ích “cao cấp”

- Chi tiêu sinh hoạt cũng rẻ hơn do gần chợ, ít phụ thuộc siêu thị

Một cư dân chia sẻ: “Phí quản lý ở đây chỉ bằng một phần rất nhỏ so với chung cư cũ. Quan trọng hơn, mọi thứ đều quen biết nhau, có vấn đề là gọi nhau xử lý ngay”.

Khoản chênh lệch vài triệu mỗi tháng, nếu tính trong 1 năm, có thể lên tới 30–50 triệu đồng – đủ để lập một quỹ dự phòng nhỏ.

4. Môi trường sống: Không hiện đại, nhưng “có hồn”

Nhiều người nghĩ khu phố cũ là chật chội, xuống cấp. Nhưng thực tế lại khác.

Chính vì tồn tại lâu năm, những khu này thường có:

- Cây xanh lớn, bóng mát tự nhiên

- Không gian sống ít “nhân tạo”

- Nhịp sống chậm, ít áp lực

Một người trẻ chia sẻ: “Ở đây, buổi sáng có nắng xuyên qua tán cây, chiều có gió nhẹ, tối nghe tiếng hàng xóm chào nhau. Cảm giác như quay về tuổi thơ”.

Không phải ai cũng cần sống trong một khu đô thị hoàn hảo. Nhiều người chỉ cần một nơi khiến họ thấy dễ chịu.

Nhưng không phải cứ “nhà cũ” là tốt

Sống ở khu phố cũ không phải lúc nào cũng màu hồng. Nếu chọn sai, bạn có thể phải trả giá bằng sự bất tiện kéo dài.

Nếu đang cân nhắc, đây là những yếu tố nên kiểm tra kỹ:

Tuổi công trình: Ưu tiên nhà dưới 20 năm, tránh nhà quá cũ dễ xuống cấp

Vị trí: Bán kính 1km nên có chợ, bệnh viện, trường học

Tầng ở: Nên chọn từ tầng 1–4 vì không có thang máy

Chỗ để xe: Kiểm tra thực tế, tránh cảnh “tối về không có chỗ gửi”

Quản lý khu: Quan sát vệ sinh, trật tự chung

Hàng xóm: Đây là yếu tố quyết định trải nghiệm sống lâu dài

Pháp lý: Xác minh rõ quyền sở hữu, đặc biệt với nhà tập thể, nhà cải tạo

Nhà cũ giúp tiết kiệm tiền, nhưng nếu chọn sai, bạn sẽ phải “trả giá” bằng sự bất tiện mỗi ngày.

Kết lại: Hạnh phúc không nằm ở thang máy

Sau 1 năm sống ở khu phố cổ, tôi nhận ra một điều rất rõ: Hạnh phúc không nằm ở việc bạn sống cao bao nhiêu tầng, mà nằm ở việc bạn có đang sống đúng với nhu cầu của mình hay không.

Căn hộ có thang máy cho bạn sự tiện nghi. Nhưng khu phố cũ lại cho bạn một thứ khác:

- Ít áp lực tài chính hơn

- Cuộc sống gần gũi hơn

- Và cảm giác “được sống” rõ ràng hơn mỗi ngày

Nếu phải gọi tên, thì đúng là có một kiểu hạnh phúc như vậy. Không ồn ào, không hào nhoáng – nhưng đủ khiến người ta, sau khi trải qua, chỉ tiếc rằng mình đã đến muộn.