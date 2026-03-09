Có nhà trước, có chồng sau: Mua nhà khi còn độc thân, chúng ta chỉ có được - không có mất!

Với tình hình giá bất động sản (BĐS) leo thang trong những năm gần đây - đặc biệt là BĐS tại các thành phố lớn, không ít người đã tạm gác lại giấc mơ mua nhà. Suy nghĩ “phải có nhà trước năm 35 tuổi” dường như đã không còn phù hợp với đa số.

Có người hài lòng với việc ở thuê, có người thì đợi “lấy chồng rồi cả 2 cùng cố gắng”. Tuy nhiên, có một nhóm nhỏ lại nghĩ khác: Hội chị em độc thân cố gắng mua nhà bằng mọi giá trước khi có chồng.

Nếu như trước đây, việc mua nhà thường được mặc định là trách nhiệm của đàn ông, thì giờ, câu chuyện đã hoàn toàn khác. Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn mua nhà trước khi kết hôn, coi đây là một bước quan trọng để xây dựng sự độc lập tài chính và cảm giác an toàn cho tương lai. Không ít người trong số họ tiết kiệm nghiêm ngặt, vay thế chấp dài hạn hoặc nhờ gia đình hỗ trợ tiền đặt cọc để sở hữu căn hộ đầu tiên của riêng mình.

Wang Mengqi - Nhân viên văn phòng: Mua nhà vì không muốn “buộc phải ở lại khi đã muốn rời đi trong hôn nhân”

Wang Mengqi là một phụ nữ trẻ sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau vài năm đi làm và tích lũy thu nhập, cô bắt đầu lên kế hoạch sở hữu căn hộ của riêng mình thay vì chờ đến khi kết hôn mới nghĩ đến chuyện nhà cửa.

Wang Mengqi

Theo Wang Mengqi, một trong những động lực lớn khiến cô muốn mua nhà sớm là cảm giác an toàn và quyền tự chủ. Trong xã hội Trung Quốc, mà không nói đâu xa - chính là bố mẹ Wang Mengqi luôn nghĩ đàn ông phải là người mua nhà trước khi kết hôn. Điều này khiến nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình phải sống trong căn nhà đứng tên chồng, và khi xảy ra mâu thuẫn, họ dễ rơi vào thế “không thể ra đi” chỉ vì không có tài sản, cũng không có một ngôi nhà để ở.

Và Wang Mengqi thì không ủng hộ lối suy nghĩ đó. Chính vì vậy, Wang Mengqi đã cố gắng sở hữu một căn nhà, coi nó như “điểm tựa” tài chính và tâm lý.

Quyết định mua nhà cũng buộc cô phải quản lý tài chính nghiêm túc hơn. Wang Mengqi dành nhiều năm tập trung tiết kiệm, hạn chế chi tiêu không cần thiết để tích lũy tiền đặt cọc và chuẩn bị cho các khoản vay dài hạn. Với cô, căn nhà không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng cho khả năng tự lập của phụ nữ.

Căn hộ mà Wang Mengqi đã mua

An Yue - Giáo viên trung học: Mua nhà vì không muốn “lép vế” với chồng tương lai

An Yue (29 tuổi) hiện đang là giáo viên trung học. Cô quyết định mua căn hộ đầu tiên khi mới đi làm được khoảng 4 năm. Trong những năm đầu đi làm, An Yue duy trì lối sống tiết kiệm khá nghiêm ngặt: hạn chế mua sắm, dành phần lớn thu nhập để tích lũy tiền đặt cọc. Gia đình cô hỗ trợ một phần khoản tiền ban đầu, còn lại cô vay ngân hàng và tự mình trả góp hàng tháng.

Theo An Yue, việc sở hữu một căn nhà trước khi kết hôn mang lại cảm giác chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Cô cho rằng nếu phụ nữ có tài sản riêng, họ sẽ có vị thế bình đẳng hơn trong hôn nhân, đồng thời giảm áp lực phụ thuộc tài chính vào chồng. Khoản vay mua nhà cũng khiến cô phải quản lý chi tiêu cẩn thận hơn, lên kế hoạch tài chính rõ ràng mỗi tháng để đảm bảo trả nợ đúng hạn.

An Yue

Lu Lizhi - Nhân viên y tế: Phải có nhà mới có cảm giác “có một thứ thuộc về mình”

Lu Lizhi, 27 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực y tế tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau vài năm đi làm và tích lũy tiền tiết kiệm, cô quyết định mua một căn hộ tại thành phố Thiên Tân với giá khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). Giá nhà tại Bắc Kinh quá cao khiến cô không đủ khả năng mua tại nơi làm việc, vì vậy Lu Lizhi chấp nhận mua nhà ở thành phố lân cận và đi lại giữa hai nơi.

Phần lớn tiền đặt cọc ban đầu được cha mẹ hỗ trợ, còn Lu Lizhi tự mình trả khoản vay ngân hàng khoảng 7.500 NDT mỗi tháng (khoảng 26 triệu đồng). Ban đầu, gia đình cô khá lo lắng vì cho rằng gánh nặng tài chính sẽ quá lớn đối với một người trẻ độc thân. Tuy nhiên, Lu Lizhi vẫn quyết định thực hiện kế hoạch này vì cô muốn có một tài sản của riêng mình.

Một trải nghiệm trong thời gian dịch bệnh càng khiến cô tin rằng quyết định mua nhà là đúng. Khi nhiều khu dân cư áp dụng quy định hạn chế người thuê ra vào, Lu Lizhi nhận ra rằng việc sở hữu nhà mang lại sự ổn định và cảm giác an toàn mà việc thuê nhà không thể có.

Xu hướng ngày càng phổ biến

Theo một cuộc khảo sát tại Trung Quốc với hơn 2.000 người tham gia, khoảng 84,2% cho rằng số lượng phụ nữ độc thân mua nhà đang gia tăng rõ rệt. Ở nhóm phụ nữ trẻ từ 20 đến 25 tuổi, hơn 57% cho biết họ có thể mua nhà nhờ sự hỗ trợ tài chính từ gia đình, đặc biệt là trong khoản tiền đặt cọc ban đầu.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ Trung Quốc. Thay vì chờ đến khi kết hôn mới mua nhà, nhiều phụ nữ lựa chọn tự xây dựng nền tảng tài chính trước. Với họ, một căn hộ không chỉ là nơi để ở mà còn là biểu tượng của sự độc lập, an toàn và quyền tự chủ trong cuộc sống.

(Theo ecns.cn, CGTN, thepaper.cn)