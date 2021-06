Cô gái trẻ Lê Nguyên Thảo An - Tuổi trẻ là để dấn thân và chinh phục thử thách

CEO Lê Nguyên Thảo An

Tại TP. Huế, hệ thống nhà hàng hải sản tươi sống King Crab là địa điểm ăn uống mang phong cách sang trọng. Và ít ai biết rằng, chủ nhân đứng phía sau hệ thống hải sản này là một cô gái 9X – Lê Nguyên Thảo An.

CEO Lê Nguyên Thảo An được di truyền tính cách tự lập từ Mẹ

Cô chủ Lê Nguyên Thảo An chính là nữ giám đốc trẻ và tài năng của chuỗi hệ thống nhà hàng –tại TP. Huế. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, thế nhưng, không phải vì thế mà Thảo An có tâm lý ỷ lại và sống dựa vào gia đình. Mà ngược lại, điều chị cảm thấy may mắn chính là tư duy tự lập và làm chủ cuộc đời mà ngay từ những ngày còn nhỏ chị đã được ba mẹ tôi rèn nên.

"Mẹ là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Đến tận bây giờ, những thành quả mà tôi có được, hay tính cách lỳ lợm, liều lĩnh và quyết đoán trong kinh doanh chính là di truyền từ mẹ. Mẹ đã dạy tôi rất nhiều thứ, trong đó, sự dấn thân và không ngại chinh phục thử thách là điều mà tôi tâm đắc nhất." – Lê Nguyên Thảo An chia sẻ.

CEO Lê Nguyên Thảo An cho rằng tuổi trẻ nên dấn thân và dám chấp nhận thử thách

Cũng theo cô chủ Lê Nguyên Thảo An, để có thể dám dấn thân và chinh phục thử thách, bản thân người trẻ phải rèn luyện được cho mình sự bản lĩnh. Chị Thảo An cho rằng, thành công nhất của chị không nằm ở những tài sản vật chất, giá trị mà nằm ở sự bản lĩnh và tư duy không sợ khó. Bản lĩnh của con người được hun đúc từ kinh nghiệm của cuộc sống, người có bản lĩnh là người có vốn sống phong phú, có kinh nghiệm trong nhiều vấn đề từ đó giải quyết mọi chuyện một cách tinh tế. Nếu bản lĩnh của con người được tôi luyện sẽ tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.

"Người có bản lĩnh là người dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, thử thách, sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, họ còn là người làm việc có mục tiêu, có kế hoạch, biết sắp xếp cuộc sống khoa học. Người có bản lĩnh là người có nhiều đức tính tốt đẹp khác như dũng cảm, kiên trì, mạnh mẽ,… từ đó dễ dàng theo đuổi mục tiêu của mình hơn." – Lê Nguyên Thảo An giải thích.

CEO Lê Nguyên Thảo An là một trong những gương mặt tiêu biểu của thành phố Huế

Khi đề cập đến thực trạng giới trẻ ngày nay, cô chủ Lê Nguyên Thảo An cũng chia sẻ, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người nhút nhát, không dám thể hiện bản thân, theo đuổi những thứ bản thân mình đề ra. Lại có những người mới gặp chút khó khăn đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, sợ thất bại, sợ vấp ngã, … những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án, chỉ trích.

CEO Lê Nguyên Thảo An

Giống như trong kinh doanh, trong cuộc sống, Lê Nguyên Thảo An cho rằng, khi đứng trước những thử thách, mỗi con người được lựa chọn cho mình một tinh thần để vượt qua, hãy luôn giữ lấy sự lạc quan, niềm hi vọng và bản lĩnh của mình để hướng về phía trước, đến những điều tốt đẹp. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.