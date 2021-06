Nghệ nhân Quản Thị Cúc - Gìn giữ nghề thêu bằng “hoa tay” trong tim

Sau một thời gian dài gắn bó với tranh thêu, với mong muốn gìn giữ và lan tỏa nghề truyền thống tới nhiều bạn trẻ có cùng niềm đam mê, nghệ nhân Quản Thị Cúc đã quyết định thành lập trung tâm đào tạo thêu tay truyền thống Thu Cúc chuyên hướng dẫn và đào tạo nghề thêu tay cho cộng đồng yêu thích nghề thủ công.



Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cô cũng không theo con đường thêu tay từ đầu, tuy nhiên sau khi trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời thì dường như "nghề chọn người", thêu tay đã tìm đến với nghệ nhân Quản Thị Cúc như một cái duyên và gắn bó cùng cô đến tận thời điểm này. Nhớ lại những ngày đầu học thêu, nghệ nhân Quản Thị Cúc bật mí cô đã phải hì hụi với mũi lướt cả tuần, mũi đâm xô cỡ vài tháng đến nửa năm và rất nhiều lần thất bại mới ra được hình hài họa tiết của tác phẩm.

Ảnh - Tác phẩm thêu tay của Trung tâm đào tạo Thu Cúc

Với nghệ nhân Quản Thị Cúc, nghề truyền thống nói chung và thêu tay nói riêng giúp chúng ta học được sự tập trung, kiên trì cũng như tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Vì vậy ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến nghề truyền thống như một hình thức giải tỏa căng thẳng, rèn luyện tâm tính. Tuy nhiên với nghề thêu, nhiều bạn rất thích nhưng thường băn khoăn việc không có hoa tay để làm nghề. Chia sẻ về điều này, nghệ nhân Quản Thị Cúc tâm sự "Khi đăng ký đa phần ai cũng nhắc đi nhắc lại với mình rằng các bạn không có hoa tay đâu nên sợ không học được, không theo được. Nhưng mình luôn động viên các bạn bằng chính câu chuyện của bản thân mình, câu chuyện của một người cũng không hề có "hoa tay" nhưng vẫn sống được với nghề. Quan trọng là các bạn làm những điều các bạn thích, đừng gò bó mình bằng suy nghĩ"

Ảnh - Nghệ nhân Quản Thị Cúc với tác phẩm của mình

Thực tế sau hơn 5 năm giảng dạy nghề thêu, nghệ nhân Quản Thị Cúc đã lan tỏa tình yêu nghề và kỹ thuật thêu tay cho hơn 2000 các bạn nữ, thậm chí cả các cô, các mẹ lớn tuổi nhưng yêu thích thủ công. Các sản phẩm tranh thêu, đặc biệt là tranh thêu 3D của nghệ nhân Quản Thị Cúc nhận được sự yêu mến của rất nhiều người bởi sự tinh tế, tỉ mỉ, đặc biệt rất "thật". Chính nhờ lí do đó, cô càng thêm yêu và gắn bó với bộ môn nghệ thuật "vẽ" tranh bằng chỉ này.

Ảnh - Tác phẩm hoa thêu tay 3D của nghệ nhân Quản Thị Cúc

Không chỉ tâm huyết gìn giữ nghề thêu, nghệ nhân còn dốc lòng đào tạo, truyền đạt lại kỹ thuật thêu để nghề thủ công được lan tỏa và có thể trở thành trào lưu tương đương với phong cách DIY (Do it yourself) rất được các bạn trẻ ưa chuộng hiện nay. Nghệ nhân trẻ tâm sự "Hoa tay đâu nằm trên đầu ngón tay, hoa tay nằm ở trong lòng bạn, trái tim bạn, hoa tay ở sự quyết tâm theo đuổi thứ mà bạn yêu thích. Mình cũng thế, mình không hề có hoa tay trên bàn tay mà mình chỉ có hoa tay ở trong trái tim và nhiệt huyết với nghề để có được như ngày hôm nay. Con đường mình đi không có ai dẫn lối, còn bạn, bạn luôn có mình dẫn lối thì tại sao lại không thử sức ngay bây giờ. Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và quyết tâm làm vì niềm tin ấy, chắc chắn bạn sẽ làm được".

Ảnh - Các tác phẩm của nghệ nhân và học viên tại Trung tâm đào tạo Thu Cúc

Nghệ nhân Quản Thị Cúc hiện đang giảng dạy tại trung tâm đào tạo thêu tay Thu Cúc, đồng thời cô cũng là Giám đốc tại Công ty TNHH Thêu tay Việt Nam. Hình ảnh nghệ nhân 8x trẻ trung, năng động nhưng tâm huyết, tỉ mỉ tạo nên những tác phẩm thêu tay tuyệt đẹp của nghệ nhân Quản Thị Cúc đã truyền cảm hứng rất lớn tới các bạn trẻ yêu thích thủ công, nhận được sự yêu mến của rất nhiều người, đồng thời có nhiều bạn trẻ có cùng niềm đam mê với cô và mong muốn được tiếp nối, phát triển theo bộ môn nghệ thuật tranh thêu.