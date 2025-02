Cô gái ở Hà Nội kể lại buổi sinh nhật kinh hoàng khi bóng bay phát nổ: Lửa trùm kín mặt, chỉ thấy đau và rát

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh bóng bay bất ngờ phát nổ trong bữa tiệc sinh nhật của một cô gái ở Hà Nội được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, cô gái trẻ một tay cầm chùm bóng bay, tay còn lại cầm chiếc bánh sinh nhật đang được thắp nến sáng lửa vui vẻ đứng trên sân khấu. Tuy nhiên trong quá trình giao lưu cùng những lời chúc mừng của mọi người, cô gái không may để bóng bay chạm vào phần nến bánh khiến quả bóng to phát nổ, gây bỏng mặt nghiêm trọng.

Gương mặt cô gái bị bỏng sau khi bóng bay phát nổ trong bữa tiệc sinh nhật hôm 14/2 vừa qua

Ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt, bao trùm khuôn mặt khiến cô gái hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quả bóng bay đã bốc cháy, để lại những vết bỏng nghiêm trọng trên mặt và cổ của nạn nhân. Đoạn video này đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Được biết, đoạn video nói trên đã được chính cô gái - nạn nhân bị bỏng trong đoạn clip đăng tải lên trang cá nhân kèm theo dòng chia sẻ, "Đến hôm nay 6 ngày trôi qua rồi em mới bình tĩnh hơn để up đoạn video này lên để mọi người phòng tránh ạ. Đó là điều không ai mong muốn nhưng dù sao sự việc xảy ra rồi mong rằng khi mọi người xem được sẽ chia lại với người thân để hạn chế những điều đáng tiếc xảy ra nhất".

Được biết, cô gái gặp tai nạn trong đoạn clip nói trên là có tên Giang Phạm (Hà Nội). Theo chia sẻ của chị Giang, buổi tiệc sinh nhật của chị được tổ chức vào ngày 14/2 vừa qua tại một nhà hàng. Tại đây, nhên viên cũng đã chuẩn bị sân khấu với rất nhiều bóng bay, nhưng Giang cũng đã đặt thêm chùm bóng từ một đơn vị khác, cũng chính là chùm bóng chị đã cầm trên tay.

Theo chị Giang, đến cuối bữa tiệc chị đã lên sân khấu cùng chiếc bánh sinh nhật đang được thắp nến và chùm bóng bay để tạo dáng chụp ảnh, quay clip làm kỷ niệm. Tuy nhiên, đây cũng là khoảnh khắc bất cẩn khiến chùm bóng bắt lửa và phát nổ khiến chị Giang bị bỏng.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Giang cho biết, "Sau khi xảy ra vụ việc, mình sợ hãi không dám xem lại clip vì nó quá đáng sợ và dã man. Chính vì thế sau gần 1 tuần xảy ra sự việc, khi bình tâm hơn thì mình mới dám xem lại và chia sẻ sự việc lên mạng xã hội để nhắc nhở mọi người".

Sau 6 ngày điều trị, những tổn thương trên gương mặt cô gái đã dần lành lại

Nhớ lại khoảnh khắc bóng bay bất ngờ bén lửa và phát nổ, chị Giang bàng hoàng cho biết, "Khoảnh khắc bóng bay bén lửa và phát nổ nó xảy ra quá nhanh. Lửa bao trùm kín mặt khiến mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mình bàng hoàng vô cùng. Lúc đó chỉ thấy mặt đau và rát nên chạy vội ra nhà vệ sinh để té nước lạnh lên mặt".

Cô gái trẻ cho biết, do quả bóng nén khí lớn nên khi nên khi gặp lửa phát nổ rất to. Ngọn lửa bốc cao lên tận trần nhà, bén vào cả dàn bóng hơi thường. May mắn loạt bóng trên trần không phải bơm khí hydro nếu không sẽ xảy ra vụ hoả hoạn nguy hiểm khôn lường.

Cũng theo Giang Phạm, do bản thân làm công việc bên mảng thời trang nên việc khuôn mặt bị bỏng đã khiến chị rất sốc và lo lắng. "Nguyên ngày đầu tiên sau khi bị bỏng là mình khóc suốt, gương mặt thì quấn băng trắng, tâm trạng thì tụt dốc bởi tình hình sẹo chưa biết như thế nào. Mình lo lắng hoang mang vô cùng. Mình đã đi hỏi rất nhiều bác sĩ khác nhau về tình trạng bỏng của mình. May mắn đến ngày thứ 3 thì bác sĩ ở Viện Bỏng quốc gia có đánh giá là sẹo ổn và mất time phục hồi 4-6 tháng để màu da trở lại bình thường. Lúc này mình mới tạm yên tâm".

Giang Phạm cho biết, sau 6 ngày điều trị gương mặt của cô cũng đã khả quan hơn rất nhiều.

Hình ảnh xinh xắn của Giang Phạm ngay trước bữa tiệc sinh nhật hôm 14/2 vừa qua

Sau sự cố không mong muốn trong ngày sinh nhật khiến bản thân bị bỏng, Giang Phạm cũng đã có lời khuyên gửi tới mọi người là khi đặt bóng hay dùng trang trí mọi người hết sức lưu tâm đến quả bóng có chứa khí hydro và đặc biệt để xa những thứ sinh ra nhiệt dễ gây cháy nổ như nến, lửa... Bên cạnh đó, cô gái cũng cho rằng những người bán bóng khi giao hàng cho khách nên đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng an toàn bởi không phải ai cũng biết được sự nguy hiểm của loại bóng này.