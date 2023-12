Cô gái dành 50 giờ may thú bông hình rồng dài hơn 4m đón Tết Giáp Thìn, lập tức được "nữ đại gia" chốt giá 12 triệu đồng

Năm 2024 là năm Giáp Thìn, ngay giờ phút này, các nhà sáng tạo trong mọi lĩnh vực đã bắt đầu cho ra mắt những đồ trang trí, hình ảnh với biểu tượng con rồng. Những thứ chúng ta thường gặp nhất là đồ gốm hình rồng, cây cảnh uốn hình rồng, móc khóa, phụ kiện in hình rồng…



Thế nhưng, có bao giờ bạn tưởng tượng đến một con thú bông hình rồng với phần đuôi dài cả mét hay chưa? Điều tưởng như chẳng ai dám nghĩ tới này, mới đây đã được một người chuyên may thú bông thực hiện, khiến hội ghiền gấu bông đứng ngồi không yên.

Cô gái dành 50 giờ may thú bông hình rồng

Đặng Thị Mỵ Đình (Cần Thơ) được chú ý trong giới cắt may thú khoảng 3 năm gần đây. Các sản phẩm đều do tự tay cô làm, với sự “độc lạ miền Tây” từ trong thiết kế lẫn khi hoàn thiện đem đi trưng bày. Đây cũng là điều mà nhiều vị khách rất thích bởi hiếm khi đụng hàng với các tiệm khác.

Chia sẻ về lý do bắt tay thực hiện may con rồng bông, Mỵ Đình cho biết cô luôn có niềm yêu thích vô bờ bến với rồng, từng vẽ rất nhiều tranh về rồng. “Mình muốn may một bé gấu mang dấu ấn văn hóa, lịch sử Việt Nam kết hợp với sự hiện đại, trẻ trung lâu lắm rồi. Và sau 3 năm tìm hiểu, tham khảo và tích lũy kinh nghiệm cắt may, mình mới dám bắt tay vào làm”.

Hành trình từ bản vẽ đến khi chọn vải và rập khuôn vải.

Thay vì những thú bông cỡ nhỏ như thường, lần này, cô gái Cần Thơ còn chơi lớn, thực hiện một phiên bản cỡ đại. Trước khi đem rập khuôn 1:1, bản thiết kế được Mỵ Đình vẽ tay toàn bộ. “Chỉ riêng phần vây lưng đã hơn 160 mảnh, số lượng vải rập phải nhân 2 lên thì mới may được con rồng”.

Mỗi chiếc vây, trái châu hay nhụy hoa, hoa để đính, Đình sẽ may rồi mới dồn bông vào bên trong, sau đó sẽ ráp lại từng phần. Chỉ riêng phần thân của con rồng này đã dài 4m, chưa tính phần đầu.

“50 giờ làm việc là chỉ tính công đoạn cắt may, nhồi bông và khâu, chưa tính đến thời gian thiết kế rập. Mình tự tay may và ghép, còn có sự hỗ trợ sắp xếp, giữ phần thân để may của mẹ, thím út và chồng”, Mỵ Đình tiết lộ.

Mỗi chi tiết đều được may và ghép vào.

Không phải sản phẩm hoàn hảo nhưng vừa hét giá 12 triệu đã gặp khách mua liền

Ngay khi Đặng Thị Mỵ Đình chia sẻ các công đoạn lên trang cá nhân đã có nhiều ý kiến bàn tán. Nhiều người phải công nhận rằng, nhìn các đường kim mũi chỉ, có lúc hơi lộn xộn và còn lộ rõ các mối cắt may thì biết ngay là sản phẩm thủ công. So với các loại thú may bằng máy trên thị trường thì chưa thật sự vừa ý.

Thế nhưng, chỉ có làm thủ công mới có thể cho ra được một chú rồng bằng bông dài hơn 4m, nặng 7-8kg như thế này.

Bản thân người may cũng cho biết, cô làm sản phẩm này là để thỏa đam mê cắt may và sẽ trưng tại cửa hàng cho mọi người tới check in. Thế nhưng, chỉ vừa khoe lên thì lại có một khách hàng ở Hà Nội hỏi mua.

“Khi mình báo giá 12 triệu, chồng bạn ấy lại tưởng là 1 triệu 2 nên chốt luôn, sau đó mới nhận ra, nhưng vẫn đồng ý với giá đó. Cho nên chưa kịp để ở tiệm ngày nào, bé rồng đã được mình đóng gói gửi ra ngay cho khách rồi”, Mỵ Đình còn vui vẻ phong cho vị khách này là “phú bà”.

Đặng Thị Mỵ Đình bên con rồng bông dài 4m.

Sau khi hoàn thành chú rồng này, Mỵ Đình đang ấp ủ sẽ thực hiện may thêm 11 gấu rồng với kích cỡ tương tự nếu như có khách đặt. “Và đảm bảo là 12 còn trong bộ sưu tập mình làm ra sẽ chẳng có con nào giống con nào đâu, kể cả thiết kế giống nhau nhưng khoản vải vóc, may vá thì mình đều may theo cảm hứng”.

Cũng có người đề nghị làm kích cỡ bé hơn nhưng cô chủ tiệm may thú bông cho biết rằng, càng làm kích thước nhỏ càng cực nên cô khó có thể thực hiện chiều lòng khách.