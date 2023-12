Chủ nhà ''chịu chơi'' nhất Noel 2023: Phủ kín biệt thự 4 tầng bằng gấu bông, hút gần 2 triệu lượt xem trên TikTok

Cận kề Giáng sinh, đường đua tân trang nhà cửa dường như chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, bởi ngày càng xuất hiện nhiều những ý tưởng decor độc đáo và ấn tượng. Gần đây nhất, một chủ tài khoản TikTok có tên Múi Xù Mật Ong đã đăng tải video khoe thành quả trang trí nhà đón Giáng sinh của gia đình. Đáng nói, gia chủ này không chọn các decor cây thông thông thường, mà thay vào đó là ý tưởng phủ kín mặt trước của ngôi nhà bằng gấu bông. Ngay sau khi được đăng tải, video của cô nàng này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Gia chủ sử dụng gấu bông thật để trang trí nhà cửa.

Qua video có thể thấy toàn bộ mặt trước của căn nhà 4 tầng đều được treo những chú gấu bông xinh xắn với nhiều kích thước khác nhau. Bên cạnh đó, gia chủ còn sử dụng những dây thông giả và ruy băng màu vàng quấn quanh lan can ban công và phía trước của cổng chính. Sau đó, những chú gấu bông sẽ được sắp xếp theo thứ tự to nhỏ xen kẽ nhau. Chưa hết, ở bức tường trắng trước cổng nhà còn có 1 chiếc nơ màu đỏ siêu to khổng lồ, phía trên tường được đặt thêm một chú gấu bông size đại để tạo điểm nhấn cho toàn bộ ngôi nhà.

Những dây thông giả và ruy băng vàng được quấn quanh cửa chính và trên lan can ban công.

Chia sẻ trong video, chủ tài khoản cho biết cô đã dành khoảng 2 ngày để hoàn thiện công đoạn treo gấu bông lên phía trước ngôi nhà. Thận chí, số lượng gấu bông còn chưa đủ để cô thực hiện hóa ý tưởng decor Giáng sinh của mình. Nhìn tổng quan, căn nhà của nữ gia chủ này mang gam màu trắng chủ đạo, khi được phối thêm tông nâu của gấu bông thì trông vô cùng hài hào và bắt mắt. Có thể nói, đây là một trong những ý tưởng decor Noel độc đáo nhất mạng xã hội trong năm 2023 này.

Căn nhà 4 tầng được phủ kín gấu bông từ tầng 1 đến tầng thượng.

Với số lượng gấu bông khổng lồ như vậy, có thể thấy được độ chịu chi của nữ gia chủ này.

Video khoe nhà của nữ gia chủ này nhanh chóng nhận được lượng tương tác ''khủng'' với gần 2 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận của video, dân mạng dành rất nhiều lời khen cho màn decor đầy ấn tượng và đẹp mắt của chủ nhà. Một số người thì bày tỏ nỗi lo nếu trời đổ mưa thì sẽ phí mất công sức trang trí của nữ gia chủ này.