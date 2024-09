Cô gái chuyển nhà từ Hà Nội sang Hưng Yên, đi làm 9km thành... 25km: "Hôm nào tắc đường đi mất cả tiếng đồng hồ nhưng về nhà mình cảm thấy thoải mái"

Bích Phương, 34 tuổi, hiện đang sống cùng chồng tại một căn nhà liền kề ở Vinhomes Ocean Park 2. Vốn đang sống tại một nơi đi làm thuận tiện hơn, việc chuyển nhà từ Hà Nội sang tận... Hưng Yên của Phương khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc.



Đang ở Vinhomes Smart City lại quyết định về Vinhomes Ocean Park 2 để sống vì... muốn thử ở nhà mặt đất

Vợ chồng Phương vốn sở hữu một căn chung cư 2 ngủ ở Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhưng thời gian vừa qua vì tính chất công việc nên Phương có chuyển vào sống ở TP.HCM. Trong thời gian sống ở TP.HCM, Phương cho thuê căn nhà của mình ở Hà Nội.

Bích Phương, 34 tuổi, hiện đang thuê một căn nhà liền kề tại Vinhomes Ocean Park 2.

Khi trở lại Hà Nội, khách vẫn tiếp tục muốn thuê nhà tiếp nên Phương quyết định lại để nhà cho thuê. Còn về phần mình, thay vì chuyển về nhà bố mẹ hay thuê một căn chung cư khác, vợ chồng Phương lại chọn thuê một căn nhà liền kề ở Vinhomes Ocean Park 2.

Nói về lý do lựa chọn thuê căn nhà này, Phương chia sẻ: "Thứ nhất là mình ở chung cư 3 - 4 năm rồi, nên lần này mình muốn trải nghiệm sống ở nhà mặt đất kiểu căn hộ liền kề như này xem sao. Thứ hai là hiện giá thuê tại đây đang khá tốt, đồng thời lại được miễn phí dịch vụ. Thứ ba là gia đình mình hiện đang đi xe điện, từ ô tô đến xe máy. Nhất là với ô tô thì việc sạc xe khá thuận tiện, trụ sạc ngay gần nhà mình luôn nên muốn sạc lúc nào cũng được. Ngoài ra khu mình ở khá thoáng đãng, không khí trong lành hơn vì ở xa khu trung tâm khói bụi. Đồng thời bên trong khu cũng có đủ các tiện ích như bể bơi, khu tập luyện thể thao, khu ăn uống cũng đủ cả".

Những căn nhà liền kề tại đây có diện tích từ khoảng 50 - 90m2 tùy vào từng căn. Khi sống tại đây cư dân có thể thoải mái để xe ở ngay trước nhà.

Khi chọn thuê nhà ở đây, Phương cũng cho biết thêm là có lựa chọn khu đóng và khu mở. Đơn giản là khu đóng thì sẽ có thêm một lớp an ninh, đồng nghĩa muốn đi vào thì phải là cư dân mới được vào trong, còn khu mở thì không có. Để thoải mái và yên tâm hơn nên vợ chồng Phương lựa chọn ở khu đóng.

View nhìn ra từ phía tầng 2 của căn nhà Phương đang ở.

"Thật ra về cơ bản thì cả khu cũng đều an toàn do có đội ngũ an ninh và camera ở khắp nơi, nhưng sống ở khu đóng thì vẫn yên tâm hơn một chút. Mình có thể để xe máy hay ô tô ở ngay bên ngoài cửa mà chẳng cần lo lắng gì hết. Việc có chỗ để xe thoải mái như này cũng tiết kiệm kha khá tiền gửi xe nếu ở nơi khác đấy chứ" - Phương tâm sự.

Về căn nhà Phương thuê, đó là một căn hộ liền kề có 5 tầng nhưng hiện chỉ hoàn thiện 2 tầng để cho khách thuê. Tầng 1 của căn nhà này được thiết kế với bên ngoài là phòng khách, bên trong là bếp. Tầng 2 với cả 2 phòng đều là phòng ngủ. Nhưng vì chỉ có hai vợ chồng nên Phương tận dụng một phòng ngủ làm phòng khách, còn khu vực tầng 1 thì để làm không gian sinh hoạt chung cũng như có chỗ cho chó, mèo chạy nhảy.

Một vài không gian bên trong nhà, sau khi về ở Phương đã decor nhà theo sở thích của mình.

Quãng đường di chuyển xa nhưng bù lại về nhà là cảm thấy thoải mái

Phương hiện đang làm việc tại đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Nếu như trước đây khi ở Vinhomes Smart City, để đi làm Phương di chuyển quãng đường khoảng 9km, thì chuyển về Vinhomes Ocean Park, Phương đi quãng đường tận... 25km. Và đối với Phương, đó là nhược điểm duy nhất khi sống tại đây.

Khi sống tại đây, cung đường đi làm bằng ô tô của Phương cũng khá dễ đi vì có một đoạn là đi vào cao tốc Hải Phòng, đi qua cầu Vĩnh Tuy rồi đi tiếp ở đường vành đai 2 trên cao. Vì thế cho nên cả quãng đường đi dài như thế nhưng chỉ gặp duy nhất 3 đoạn đường có đèn giao thông.

Quãng đường đi làm hàng ngày của Phương sẽ đi qua đoạn cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy và đường vành đai 2 trên cao, thuận tiện đi lại khi đi bằng ô tô. Đồng thời nhờ di chuyển theo các cung đường này mà hạn chế việc gặp đèn giao thông.

"Hôm nào đường thoáng, không tắc, thì mình đi mất hơn hơn 30 phút, còn hôm nào tắc đường thì có thể là 45 phút đến 1 tiếng. Còn những hôm mà trời mưa bão thì có thể còn tắc kinh khủng hơn, đi cũng lâu hơn. Nhưng hôm nào mà tắc đường quá thì mình sẽ chọn phương án qua nhà bố mẹ ăn hoặc đi ăn ở ngoài, đợi đường bớt tắc rồi mới về nhà" - Phương cho biết.

Đi làm về mệt mỏi nhưng được sống ở nơi thoải mái thì Phương cũng hài lòng với lựa chọn của mình.

Khu vực bể bơi và chỗ sạc dành riêng cho xe ô tô điện, thuận tiện cho những người sử dụng phương tiện này.

Đi nhiều cũng thành quen, tất nhiên cũng có vẫn có những lúc quãng đường đi lại xa khiến Phương cảm thấy có đôi chút mệt mỏi. Nhưng bù lại mỗi khi về đến nhà, Phương cũng cảm thấy thoải mái hơn vì không gian sống rộng rãi, thoáng đãng. Phương kể: "Mặc dù ở công ty có máy tính bàn nhưng mình thường để sẵn laptop trong xe ô tô, phòng những trường hợp tắc đường quá thì mình vẫn có thể lấy laptop ra làm việc được. Vì chồng mình là người lái xe nên mình vẫn có thể chủ động công việc trên xe nếu cần.

"Cái gì cũng phải đánh đổi thôi, tài chính mình vừa phải thì mình sẽ phải chấp nhận việc đi làm xa chút để được ở nơi thoải mái, không thể đòi hỏi vừa ở gần lại vừa đẹp, vừa nhiều tiện ích, vừa thoáng mát được đúng không. Nhiều hôm đi làm về mệt, về đến nhà mình cũng thấy đỡ mệt hơn, tối đến mát mẻ ra công viên cách nhà vài bước chân đi dạo, với mình thế là đủ rồi" - Phương trải lòng.

Khu công viên với nhiều tiện ích như khu vui chơi cho trẻ con, sân tập luyện thể thao...