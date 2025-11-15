Người phụ nữ mắc cúm A chỉ sốt khoảng 30 phút là mất kiểm soát, co giật, mắt sưng không mở được

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện mình bị cúm A "hành như thế nào". Câu chuyện của cô nhanh chóng được lan tỏa và chia sẻ lại trên các trang mạng, với mục đích như một lời cảnh báo mọi người "không được chủ quan với bệnh cúm A vì nó dã man hơn Covid".

Câu chuyện được cô chia sẻ như sau: "Mình đăng lên để mọi người thật sự cảnh giác với cúm A. Mình chỉ sốt khoảng 30 phút là bắt đầu mất kiểm soát, tay chân – mặt mũi – miệng co giật, mắt thì sưng, không mở được. Được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau khoảng 1 tiếng thì tình trạng mới thuyên giảm. Cảm giác lúc đó phải nói là kinh khủng cực độ. Khi rút kim truyền, chảy máu rat nhiều, kim chọc vào đâu là thâm đen ở đó.

Xuất viện về nhà, cả đêm mình không ngủ nổi, người lúc nóng lúc lạnh, phải ngồi suốt vì quá khó chịu. Mãi đến sáng nay uống 2 viên Efferalgan mình mới chợp mắt được một chút. Thật sự cái này dã man hơn Covid. Mình từng bị Covid rồi nhưng không hề nặng như lần này. Giờ hết sốt thì lại ho dữ dội, ho mà cảm giác quặn cả ruột.

Mong mọi người hết sức cẩn thận trong mùa dịch này nha. Nhà mình hiện tại đã có 5/7 người bị cúm A".

Người phụ nữ chia sẻ hình ảnh mình bị cúm A để cảnh báo mọi người

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng những gì cô gái này viết khiến người đọc không khỏi nổi da gà! Cúm A không chỉ là "cúm thường" nữa, nó có thể biến thành cơn ác mộng chỉ trong chớp mắt.

Số ca mắc cúm A đang gia tăng nhanh, đặc biệt là trẻ em, nhiều học sinh phải nghỉ học

Theo các báo cáo từ Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cúm A đang bùng phát mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt từ tháng 10 đến nay. Tính từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 912 ca mắc cúm, và con số này tăng vọt lên 33% so với cùng kỳ 2024. Tại Hà Nội, chỉ trong tháng 1 đã có 820 ca, tăng 6% so với năm trước, và đến tuần đầu tháng 11/2025, Bệnh viện Nhi Hà Nội ghi nhận 280 ca ở trẻ em, với hơn 50 trường hợp phải nhập viện.

Dịch lan nhanh trong môi trường học đường, khiến hàng trăm học sinh nghỉ học, thậm chí một số trường nội trú ở Nghệ An phải tạm dừng dạy học vì gần 200 em bị nhiễm. Chủng A(H3N2) đang chiếm ưu thế, lây lan nhanh hơn và dễ gây biến chứng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Thời tiết giao mùa lạnh ẩm đang "tiếp tay" cho virus, khiến bệnh viện nhi và hô hấp quá tải. Đây không phải lúc để chủ quan – dịch cúm A năm nay "dữ dội" hơn bao giờ hết!

Cúm A diễn tiến rất nhanh, dễ gây biến chứng nặng nếu chủ quan

ThS.BS Nội trú Nguyễn Đình Dũng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) nhấn mạnh: Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể tấn công mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền thuộc nhóm nguy cơ cao do hệ miễn dịch yếu, rất dễ gặp biến chứng nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, triệu chứng ban đầu của cúm A thường giống các bệnh virus hô hấp thông thường (sốt, ho, đau họng). Thế nhưng, bệnh có thể diễn tiến cực nhanh – chỉ trong vài giờ đến vài ngày - dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Đừng coi thường dù chỉ sốt nhẹ – theo dõi sát và đến viện ngay nếu thấy khó thở, sốt cao kéo dài hoặc mệt lả!

Biến chứng của cúm A: Không chỉ sốt ho, có thể "cướp đi tính mạng" nếu không cẩn thận

Cúm A do virus Influenza gây ra, thường tự khỏi sau 7-10 ngày ở người khỏe mạnh. Nhưng đừng nghĩ vậy là an toàn! Ở nhóm nguy cơ cao, nó có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Dưới đây là một số biến chứng phổ biến nhất:

Biến chứng Mô tả Nhóm dễ gặp Viêm phổi và suy hô hấp Phổi bị nhiễm trùng nặng, khó thở, thiếu oxy - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi. Viêm não, viêm màng não Virus tấn công não, gây co giật, hôn mê. Trẻ nhỏ, người suy giảm miễn dịch. Nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn Vi khuẩn thứ phát xâm nhập máu, dẫn đến suy đa tạng. Người có bệnh nền (tim mạch, tiểu đường). Viêm cơ tim, viêm xoang Ảnh hưởng tim và xoang, gây đau ngực, nhiễm trùng kéo dài. Phụ nữ mang thai (tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu). Bội nhiễm vi khuẩn Do tụ cầu vàng, phế cầu, làm bệnh nặng hơn, đặc biệt ở trẻ em. Trẻ em, người lớn tuổi.

Năm 2025, nhiều ca nặng phải hồi sức tích cực, thậm chí tử vong do bội nhiễm. Như trường hợp bạn mình, chỉ 30 phút sốt đã co giật – đó là lời nhắc nhở sống động!

Dấu hiệu nhận biết cúm A và khi nào cần đi viện ngay

Cúm A khởi phát đột ngột, khác với cảm cúm thường. Triệu chứng phổ biến:

Sốt cao đột ngột (>38°C), ớn lạnh, nhức đầu, đau cơ khớp, mệt mỏi cực độ.

Ho khan, sổ mũi, đau họng, chảy nước mũi.

Ở trẻ em: Nôn mửa, tiêu chảy, biếng ăn; ở người lớn: Khó thở nhẹ ban đầu.

Khi nào cần đi viện NGAY? Đừng chờ đợi nếu thấy:

Sốt cao >39°C không hạ sau thuốc hạ sốt (như Efferalgan), hoặc co giật.

Khó thở, thở nhanh/gấp, nhịp thở bất thường, đau ngực.

Li bì, mệt lỏi, bỏ ăn, nôn ói liên tục, chân tay lạnh.

Triệu chứng kéo dài >2 tuần hoặc nặng hơn (ho ra máu, đờm lẫn máu).

Gọi cấp cứu 115 nếu nghi ngờ – đặc biệt với trẻ em, người già!

Điều trị và xử lý khi bị cúm A

Hầu hết ca nhẹ có thể điều trị tại nhà, nhưng phải theo dõi sát và chỉ dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ. Không tự ý dùng kháng sinh (vì cúm do virus)!

Điều trị tại nhà (cho ca nhẹ):

Nghỉ ngơi và dinh dưỡng: Nằm nghỉ tuyệt đối, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu (cháo, súp), bổ sung trái cây giàu vitamin C (cam, chanh). Uống nhiều nước (2-3 lít/ngày) để tránh mất nước.

Hạ sốt, giảm đau: Efferalgan (paracetamol) 500mg mỗi 4-6 giờ (không quá 4g/ngày). Trẻ em dùng theo cân nặng.

Giảm nghẹt mũi, ho: Súc miệng nước muối sinh lý 2 lần/ngày; nhỏ mũi nước muối; dùng siro ho thảo dược nếu cần.

Thuốc kháng virus: Nếu bác sĩ kê (như Oseltamivir/Tamiflu), dùng trong 48 giờ đầu để rút ngắn bệnh 1-2 ngày và giảm biến chứng. Phụ nữ mang thai: Tư vấn bác sĩ trước.

Xử lý khi bị nhiễm: Cách ly ngay (ở phòng riêng, đeo khẩu trang), thông báo cho gia đình. Theo dõi 7 ngày; nếu không cải thiện, đến bệnh viện xét nghiệm (test nhanh cúm A/B). Tránh lây lan bằng cách che miệng khi ho/hắt hơi.

Phòng bệnh cúm A: Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao

Phòng hơn chữa! Đây là "lá chắn" tốt nhất:

Tiêm vắc-xin cúm hàng năm: Từ 6 tháng tuổi trở lên, đặc biệt trẻ em, người già, bệnh nền. Vaccine Vaxigrip Tetra hoặc Influvac Tetra theo khuyến cáo WHO 2025, tiêm trước mùa dịch (tháng 3-4 hoặc 10-11). Giảm 70-80% nguy cơ nặng ở người cao tuổi.

Vệ sinh cá nhân: Rửa tay xà phòng thường xuyên, súc miệng nước muối hàng ngày, che miệng khi ho/hắt hơi.

Tránh lây lan: Giữ khoảng cách >1m với người bệnh, đeo khẩu trang ở nơi đông người. Không đến chỗ đông đúc nếu có triệu chứng.

Tăng đề kháng: Ăn uống cân bằng (rau củ, protein), tập thể dục, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh.

Cúm A không phải "chuyện nhỏ", nó có thể "quật ngã" cả nhà bạn. Hãy hành động ngay hôm nay: Kiểm tra lịch tiêm vắc-xin, nhắc nhở gia đình vệ sinh, và theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu, đến cơ sở y tế gần nhất nhé! Cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, giữ sức khỏe cho mùa đông này.