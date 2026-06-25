Sau một ngày làm việc tăng ca mệt mỏi, Xiaowei (24 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc) trở về nhà vào lúc 10 giờ tối thì bất ngờ buồn đi vệ sinh. Do bị táo bón nhẹ, cô vô thức gồng người rặn thật mạnh khi ngồi trên bồn cầu để giải quyết cho nhanh. Ngay sau cú rặn gắng sức đó, một cơn đau bụng dữ dội chưa từng có đột ngột ập đến ở vùng bụng dưới. Cơn đau này khủng khiếp giống như có một bàn tay vô hình đang túm lấy nướu thịt và vặn xoắn một cách tàn nhẫn.

Rặn quá mạnh khi đi vệ sinh có thể gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng (Ảnh minh họa)

Gương mặt Xiaowei lập tức tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô chỉ kịp dùng chút sức tàn bò ra khỏi sàn phòng tắm rồi ngã quỵ, mất dần ý thức. May mắn thay, người bạn cùng phòng phát hiện kịp thời rồi lập tức gọi xe cứu thương đưa cô đến Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Tại đây, kết quả khám cấp cứu khiến tất cả ngỡ ngàng. Nguyên nhân khiến cô gái 24 tuổi ngất xỉu là do vỡ hoàng thể (hay còn gọi là vỡ thể vàng), gây ra tình trạng chảy máu trong ổ bụng cực kỳ nguy hiểm.

"Quả bom hẹn giờ" mỏng manh nằm ngay trong cơ thể phụ nữ

Khi tỉnh lại trên giường bệnh, Xiaowei vẫn hoàn toàn ngơ ngác không hiểu vì sao mình suýt chết chỉ vì một lần đi vệ sinh. Bác sĩ Li Xiong-hui, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện giải thích: "Hoàng thể thực chất là một cấu trúc tạm thời giàu mạch máu, hình thành ngay tại nang trứng sau khi người phụ nữ rụng trứng mỗi tháng. Nhiệm vụ của nó là tiết ra progesterone để chuẩn bị môi trường cho việc thụ thai và sẽ tự teo đi sau khoảng 14 ngày nếu không diễn ra quá trình mang thai.

Thông thường, vào khoảng ngày thứ 20 đến 26 của chu kỳ kinh nguyệt, hoàng thể sẽ phát triển đạt kích thước tối đa. Lúc này, nó giống như một quả bóng nhỏ căng mọng, thành cực kỳ mỏng và chứa đầy chất lỏng cùng các mạch máu li ti bên trong. Đây cũng là thời điểm hoàng thể mỏng manh, dễ bị tổn thương và dễ phát nổ nhất dưới tác động của áp lực cơ học".

Cô gái 24 tuổi bị vỡ hoàng thể nguy hiểm chit vì rặn quá mạnh khi đại tiện (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Li, y học ghi nhận các nguyên nhân phổ biến nhất có thể kích nổ quả bom này bao gồm:

- Tăng áp lực ổ bụng đột ngột: Những hành động như rặn quá mạnh khi đi đại tiện do táo bón, ho dữ dội, cười quá lớn hoặc hoạt động tình dục quá mạnh bạo.

- Tác động từ ngoại lực: Tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao như nhảy dây, chạy bộ hoặc vô tình bị vật nặng va đập mạnh vào bụng dưới.

- Vỡ tự phát: Các mạch máu bên trong tự bùng phát áp lực rồi vỡ toác ra mà không cần tác động bên ngoài.

Đối với trường hợp của Xiaowei, hành động cố sức rặn khi đi vệ sinh đã làm cơ bụng co thắt mạnh, đẩy áp lực khoang bụng tăng vọt đột ngột. Áp lực này ép thẳng xuống vùng chậu khiến nang vỡ hoàng thể toác ra, máu và dịch nang tràn ra gây kích ứng phúc mạc và dẫn đến cơn đau bụng dữ dội. Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết lượng máy xuất huyết ổ bụng của cô gái trẻ này lên đến gần 2 lít.

May mắn là được cấp cứu kịp thời, XiaoWei đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đnag hồi phục tốt khi nằm viện ngày thứ hai.

Những sai lầm tai hại che giấu triệu chứng khiến bệnh biến chứng nặng

"Vỡ hoàng thể là một trong những ca cấp cứu phụ khoa rất thường gặp ở phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 14 đến 30. Tuy nhiên, căn bệnh này tiến triển đột ngột và rất dễ bị lầm tưởng thành viêm dạ dày ruột cấp tính hoặc đau bụng kinh thông thường. Khi đối mặt với cơn đau bụng dữ dội, nhiều người vẫn đang mắc phải những sai lầm chết người do thói quen chủ quan.

Sai lầm phổ biến nhất là cố chấp chịu đựng với suy nghĩ rằng đau bụng một lát sẽ qua. Thực tế, cơn đau do vỡ hoàng thể là đau nhói, liên tục và thường chỉ xuất hiện ở một bên bụng dưới. Cơn đau này không hề thuyên giảm khi đi đại tiện hay xì hơi, thậm chí càng vận động thì máu chảy càng nhiều, khiến tình trạng chuyển biến ngày một tồi tệ hơn", bác sĩ Li nhấn mạnh.

Theo bà, nhiều bạn trẻ còn có thói quen chườm ấm bụng hoặc uống nước nóng khi đau. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm vì nhiệt độ cao sẽ làm giãn mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu cục bộ khiến tình trạng xuất huyết nội tạng trong ổ bụng diễn ra ồ ạt hơn.

Đặc biệt, việc tự ý dùng thuốc giảm đau lúc này sẽ làm lu mờ các tín hiệu cảnh báo của cơ thể, che giấu triệu chứng bệnh khiến bác sĩ khó chẩn đoán chính xác. Điều này vô tình kéo dài thời gian máu chảy âm thầm bên trong, đẩy bệnh nhân vào trạng thái sốc mất máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nên làm gì khi đau bụng đột ngột, nghi ngờ vỡ hoàng thể?

Qua trường hợp của XiaoWei, bà nhắc nhở chị em phụ nữ tuyệt đối không được xem nhẹ cơ đau bụng đột ngột. Nhất là đau không liên quan đến thực phẩm hay kỳ kinh, đau dữ dội hoặc sau khi vận động mạnh.

Để bảo vệ bản thân trước những biến chứng nguy hiểm của tình trạng vỡ hoàng thể, bác sĩ Li nhắc nhở nữ giới cần ghi nhớ nằm lòng những quy tắc sơ cứu sống còn sau đây:

- Dừng ngay mọi hoạt động: Nằm nghỉ ngơi tại chỗ ở tư thế thoải mái nhất như nửa nằm nửa ngồi hoặc nằm nghiêng để giảm tối đa áp lực lên khoang bụng, tuyệt đối không cố đi lại.

Chị em phụ nữ tuyệt đối không được xem nhẹ cơn đau bụng đột ngột (Ảnh minh họa)

- Gọi cấp cứu khẩn cấp: Liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, thông báo rõ ràng về tình trạng đau bụng dưới dữ dội để được hỗ trợ xe cứu thương kịp thời.

- Tuyệt đối không tự xử lý tại nhà: Không áp dụng các biện pháp chườm nóng, không uống nước gừng nóng và không tự ý uống thuốc giảm đau trước khi có chỉ định của bác sĩ.

- Thành thật với nhân viên y tế: Khi đã đến bệnh viện, hãy mô tả chi tiết vị trí, thời gian cơn đau và không giấu giếm tiền sử kinh nguyệt hay tiền sử tình dục của bản thân để bác sĩ nhanh chóng làm siêu âm đầu dò đưa ra kết luận.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper, Woman.tvbs