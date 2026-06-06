Bạn đi vệ sinh mấy lần 1 ngày? Bác sĩ chỉ ra người hay đại tiện vào 2 khung giờ này khỏe lâu, sống thọ

Ông Vương, 65 tuổi (Trung Quốc) luôn được hàng xóm nhận xét là người có lối sống lành mạnh. Sau khi nghỉ hưu, ông đều đặn dậy sớm tập thể dục, ăn uống đúng giờ và hiếm khi bỏ bữa. Thế nhưng vài năm gần đây, ông gặp một vấn đề khó nói.

Từ chỗ mỗi ngày đi đại tiện một lần, ông dần chuyển sang 3 đến 4 ngày mới đi một lần. Mỗi lần vào nhà vệ sinh đều như một cuộc "vật lộn". Dù khó chịu nhưng ông cho rằng đây chỉ là dấu hiệu tuổi tác nên không quá để tâm.

Cho đến một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện huyết áp và đường huyết của ông đều tăng cao. Kết quả nội soi đại tràng còn cho thấy hai khối polyp nhỏ, có dấu hiệu tổn thương tiền ung thư. Khi nghe bác sĩ nói táo bón kéo dài không hề đơn giản như nhiều người nghĩ, ông Vương thực sự bất ngờ.

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"Nhiều người chỉ quan tâm đến huyết áp hay đường huyết mà quên rằng việc đi đại tiện cũng phản ánh rất nhiều về sức khỏe" , bác sĩ điều trị của ông Vương giải thích.

Thực tế, dưới góc nhìn y khoa, tần suất và thời điểm đi đại tiện được xem như một "tín hiệu" quan trọng của hệ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thường có thói quen đào thải chất thải đều đặn và ổn định. Trong đó, những người thường xuyên đại tiện vào 2 khung giờ sau đây được cho là đang sở hữu hoạt động đường ruột tương đối lý tưởng.

1. Khung giờ thứ nhất: Sau khi thức dậy vào buổi sáng

Đây được nhiều chuyên gia tiêu hóa xem là thời điểm vàng để đi đại tiện. Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái hoạt động. Nhu động ruột được kích thích mạnh hơn, giúp đẩy chất thải tích tụ trong ruột già ra ngoài dễ dàng.

Không ít người có thói quen uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy rồi đi vệ sinh. Đây cũng là cách giúp kích hoạt phản xạ dạ dày ruột tự nhiên.

Các chuyên gia cho rằng việc đại tiện vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm mà còn góp phần hạn chế táo bón kéo dài. Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu cho thấy đồng hồ sinh học đang hoạt động khá ổn định.

Một nghiên cứu theo dõi người trung niên và cao tuổi trong nhiều năm còn ghi nhận những người duy trì thói quen đại tiện đều đặn vào buổi sáng có nguy cơ mắc bệnh mạn tính thấp hơn so với nhóm không có giờ giấc cố định.

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2. Khung giờ thứ hai: Trong khoảng 2 giờ sau bữa ăn

Nếu bạn thường có cảm giác muốn đi vệ sinh sau khi ăn, đó chưa chắc là điều bất thường. Khi thức ăn đi vào dạ dày, cơ thể sẽ kích hoạt phản xạ tiêu hóa làm tăng nhu động ruột. Nhờ vậy, chất thải được di chuyển thuận lợi hơn trong đường tiêu hóa.

Các bác sĩ cho biết nếu việc đại tiện diễn ra tự nhiên trong khoảng 2 giờ sau bữa ăn, không đau bụng, không tiêu chảy và không gây khó chịu thì đây thường là biểu hiện của hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Tuy nhiên, nếu vừa ăn xong đã phải chạy vào nhà vệ sinh kèm đau quặn bụng hoặc tiêu chảy kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề đường ruột cần được kiểm tra.

Đi đại tiện bao nhiêu lần một ngày là tốt nhất?

Nhiều người nghĩ rằng phải đi ngoài mỗi ngày mới khỏe mạnh. Thực tế, không có con số tuyệt đối cho tất cả mọi người. Theo các chuyên gia, tần suất bình thường có thể dao động từ 3 lần mỗi ngày đến 3 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, mức được xem là lý tưởng nhất vẫn là khoảng 1 lần mỗi ngày và duy trì đều đặn.

Điều quan trọng hơn cả là sự ổn định. Nếu trước đây bạn đi ngoài đều nhưng đột nhiên nhiều ngày không đi được, hoặc phải rặn mạnh, ngồi lâu trong nhà vệ sinh, đó có thể là tín hiệu cảnh báo táo bón.

Khi phân lưu lại trong ruột quá lâu, hệ vi sinh đường ruột có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm tăng cảm giác đầy bụng, khó chịu và tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống.

4 cách giúp đường ruột hoạt động trơn tru hơn

Để duy trì thói quen đại tiện khỏe mạnh, bạn nên làm 4 việc:

- Bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

- Uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày.

- Duy trì vận động thường xuyên như đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga.

- Tập đi vệ sinh vào một khung giờ cố định, đặc biệt là buổi sáng.

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Các bác sĩ nhấn mạnh rằng đi đại tiện đúng giờ không phải là "bí quyết trường thọ" duy nhất. Tuy nhiên, một hệ tiêu hóa hoạt động ổn định thường là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài. Vì vậy, nếu thói quen đi vệ sinh đột ngột thay đổi trong nhiều tuần hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, có máu trong phân hay sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: JSTV News, The Paper