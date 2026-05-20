Theo trang Health.ltn (Trung Quốc), một cô gái 20 tuổi ở nước này gần đây đã đi khám vì bị rong kinh nặng và được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Được biết, cô không có thói quen sinh hoạt không lành mạnh và không thuộc nhóm nguy cơ cao, nhưng lại mắc phải loại ung thư thường gặp ở phụ nữ trung niên.

Sau khi tìm hiểu về thói quen sinh hoạt hàng ngày của nữ bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện ra rằng việc sử dụng lâu dài giấy vệ sinh có mùi thơm và có hàm lượng chất tẩy trắng huỳnh quang cao có thể là nguyên nhân gây bệnh.

Các bác sĩ chỉ ra rằng một số nhà sản xuất đã thêm hương liệu nhân tạo (phthalates) và chất làm trắng huỳnh quang trong quá trình sản xuất để tăng cường mùi hương và độ trắng của giấy vệ sinh. Cả hai chất này đều được phân loại là "chất gây rối loạn nội tiết" (còn được gọi là hormone môi trường). Mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy "sử dụng giấy vệ sinh gây ung thư", nhưng các bác sĩ sản phụ khoa cho rằng việc tiếp xúc lâu dài với các hóa chất này có thể làm rối loạn nồng độ estrogen trong cơ thể.

Cách chúng gây tổn thương tử cung được các bác sĩ giải thích như sau:

- Hương liệu nhân tạo: Mùi của giấy vệ sinh chủ yếu đến từ các hương liệu công nghiệp được cố định bằng phthalate (tức là chất làm dẻo). Những chất này có tác dụng giống estrogen và có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết tố nữ; tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về cơ quan sinh sản.

- Chất làm trắng huỳnh quang: Đây là các dẫn xuất của stilbene, chủ yếu được sử dụng để che đi sự đổi màu ban đầu của giấy. Các bác sĩ phụ khoa giải thích rằng niêm mạc âm đạo có tỷ lệ hấp thụ các hóa chất này cực kỳ cao, và da vùng âm hộ rất nhạy cảm. Tiếp xúc lâu dài với các hóa chất này có thể dễ dàng dẫn đến dị ứng mãn tính và suy giảm miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho virus HPV ủ bệnh và phát triển.

Để lựa chọn giấy vệ sinh an toàn cho sức khỏe, các bác sĩ nhắc nhở phụ nữ nên chú ý:

- Hãy chọn sản phẩm "không chứa chất phụ gia": Khi mua giấy vệ sinh, băng vệ sinh hoặc miếng lót quần lót, hãy kiểm tra kỹ danh sách thành phần và tránh các sản phẩm có ghi "hương liệu" hoặc "chất làm trắng". Giấy làm từ bột giấy chưa tẩy trắng (màu be) thường an toàn hơn giấy trắng tinh đã tẩy trắng.

- Hãy dùng nước cho những vùng da nhạy cảm : Khi lau chùi sau khi đi vệ sinh, hãy thử dùng các sản phẩm làm từ "bột gỗ nguyên chất" hoặc "bột tre nguyên chất"; để vệ sinh vùng kín, nên dùng nước ấm để giảm kích ứng do chất tẩy rửa hóa học gây ra.

- Hãy lưu ý đến hiện tượng chảy máu bất thường: Chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi tập thể dục gắng sức, và chảy máu do tiếp xúc (như sau khi quan hệ tình dục) là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng về các bất thường ở cổ tử cung và cần được kiểm tra ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: Health.ltn