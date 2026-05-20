Bé V.P.I.O (quốc tịch Lào) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công khối u máu lỗ niệu đạo – một bệnh lý hiếm gặp.

Anh V.X (bố của bé V.P.I.O) cho biết, trước khi đến Việt Nam, anh đưa con đi khám tại nhiều bệnh viện lớn ở Lào nhưng không nơi nào xác định được chính xác bệnh của con. Các bác sĩ tại đây khuyên gia đình nên đưa trẻ sang Việt Nam hoặc Thái Lan để tiếp tục điều trị.

Anh V.X lựa chọn đưa con sang Việt Nam chữa trị. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu thăm khám và chẩn đoán mắc u máu lỗ niệu đạo – một bệnh lý hiếm gặp.

Sau hội chẩn, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật và can thiệp thành công, giúp trẻ vượt qua nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, biết gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn khi phải vay mượn để đưa con sang Việt Nam điều trị, gia đình nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con.

Sau một thời gian điều trị tích cực, bé V.P.I.O đã hồi phục nhanh chóng.

Anh V.X xúc động viết thư cảm ơn bệnh viện.

Trong thư cảm ơn gửi tới Ban lãnh đạo bệnh viện, anh V.X. cho biết điều khiến gia đình cảm kích không chỉ là việc con trai được phẫu thuật thành công mà còn là sự tận tâm của các bác sĩ, điều dưỡng trong suốt quá trình điều trị.

Người bố đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Lê Anh Dũng, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật thành công cho con trai. “Đối với tôi, đó không chỉ là sự chữa trị, mà còn là một món quà vô giá của cuộc đời tôi cũng như gia đình tôi”, anh viết trong thư.

Không chỉ đối diện với nỗi lo bệnh tật của con, gia đình anh V.X. còn gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để có tiền đưa con sang Việt Nam chữa bệnh, anh phải vay mượn nhiều nơi. Ngay cả khoản tạm ứng viện phí ban đầu, gia đình cũng không đủ khả năng chi trả.

Biết được hoàn cảnh của bệnh nhi, các bác sĩ chủ động liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để kết nối, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, giúp gia đình có thêm kinh phí tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Người bố bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Phòng Công tác xã hội vì đã hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

“Nhờ sự sẻ chia ấy, gia đình tôi không chỉ có thêm điều kiện chữa bệnh cho con mà còn có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục cố gắng. Ân tình này, gia đình tôi xin khắc ghi mãi trong lòng”, anh xúc động viết.