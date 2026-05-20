Nhiều phụ nữ vẫn cho rằng ung thư buồng trứng là căn bệnh xa vời. Tuy nhiên trên thực tế, các triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh lý này thường rất mơ hồ, thậm chí dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề về tiêu hóa, chính vì vậy nó còn được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng".

Các chuyên gia y tế lưu ý, dù cơ chế bệnh sinh của ung thư buồng trứng rất phức tạp và không thể do một thói quen đơn lẻ nào trực tiếp gây ra, nhưng tình trạng thức khuya trường kỳ, lười vận động, béo phì và chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đường ngọt chắc chắn sẽ làm tăng phản ứng viêm mãn tính cũng như nguy cơ rối loạn nội tiết. Thay vì chờ đến khi cơ thể phát tín hiệu cảnh báo, việc chủ động điều chỉnh lối sống ngay từ bấy giờ là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Cảnh báo từ chuyên gia: 4 thói quen tai hại cần loại bỏ ngay

Dù những thói quen sinh hoạt dưới đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư buồng trứng, nhưng nếu duy trì trong thời gian dài, chúng có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mãn tính, suy giảm khả năng trao đổi chất và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư phụ khoa.

Thức khuya kéo dài, sinh hoạt thất thường: Tình trạng thiếu ngủ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ miễn dịch và sự cân bằng nội tiết tố nữ, đồng thời làm giảm khả năng tự phục hồi của cơ thể.

Ngồi nhiều, lười vận động: Thói quen ngồi lâu một chỗ và thiếu hoạt động thể chất dễ dẫn đến béo phì, rối loạn chuyển hóa, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Chế độ ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ: Việc thường xuyên tiêu thụ đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và thực phẩm chế biến sẵn sẽ kích thích các phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể.

Áp lực tâm lý (stress) kéo dài: Căng thẳng quá độ gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật và đảo lộn đồng hồ sinh học, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Mối liên hệ mật thiết giữa béo phì và các bệnh ung thư phụ khoa

So với nhận định cảm tính rằng "thức khuya trực tiếp gây ung thư buồng trứng", giới y khoa hiện nay đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng béo phì và nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Khi tỷ lệ mỡ cơ thể quá cao, quá trình bài tiết hormone và chuyển hóa insulin sẽ bị ảnh hưởng, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái viêm nhiễm kéo dài. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, xu hướng lạm dụng thức ăn đường phố và lười vận động khiến không ít phụ nữ dù còn rất trẻ đã mắc chứng gan nhiễm mỡ hoặc có tỷ lệ mỡ nội tạng cao. Đây là những tín hiệu cảnh báo tuyệt đối không được chủ quan.

Triệu chứng giai đoạn đầu của ung thư buồng trứng rất dễ bị bỏ qua

Khó khăn lớn nhất trong việc phát hiện ung thư buồng trứng là các dấu hiệu khởi phát thường không điển hình. Phần lớn người bệnh thời gian đầu chỉ có cảm giác "hệ tiêu hóa dạo này bất ổn".

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện các triệu chứng như đầy bụng, nhanh no khi ăn, đau tức vùng chậu, tiểu rắt, tiểu nhiều lần hoặc chu kỳ kinh nguyệt bất thường kéo dài liên tục từ vài tuần trở lên, chị em nên đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, những trường hợp có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc bản thân có bệnh lý lạc nội mạc tử cung cần phải nâng cao cảnh giác.

Thay vì hoang mang, hãy chủ động tầm soát định kỳ

Thay vì rơi vào trạng thái lo âu cực đoan rằng "liệu mình có bị ung thư hay không", điều quan trọng hơn cả là thiết lập một lối sống lành mạnh và duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ. Việc kiểm soát tốt cân nặng, tập thể dục đều đặn, xây dựng chế độ ăn uống cân bằng và hạn chế thức khuya sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái đề kháng tốt nhất.

Các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyên: Khi cơ thể có những thay đổi bất thường, người dân không nên tự ý tìm kiếm triệu chứng trên mạng để rồi tự diễn dịch, gây hoang mang cho bản thân. Việc đến các cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời luôn là chìa khóa quan trọng nhất.

