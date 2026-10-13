Trao đổi với Tuổi trẻ vào ngày 13-10, TS.BS Nguyễn Lương Kỷ (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một cô gái bị ngộ độc nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 23-9, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân C.T.B.C. (19 tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau khi tự uống 20 viên Panadol Extra, mỗi viên chứa 500mg paracetamol và 65mg caffeine, cùng 100ml nước rửa chén.

Khi nhập viên, bệnh nhân C. lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp và suy đa cơ quan, trong đó gan và tim bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân đồng thời bị tổn thương cơ tim nặng.

Nữ bệnh nhân 19 tuổi đang được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo dõi, chăm sóc y tế. (Ảnh: Xuân Ngọc/Vietnamnet)

Các bác sĩ tiến hành hồi sức chuyên sâu với nhiều biện pháp như thở máy, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục và sử dụng acetylcysteine để chống độc, truyền chế phẩm máu với số lượng lớn.

Theo Vietnamnet, với ca bệnh hy hữu này, bệnh viện đã thiết lập hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chuyên gia đã thống nhất thực hiện kỹ thuật VA ECMO khẩn cấp, như một giải pháp hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp tạm thời, tạo điều kiện cho cơ tim và các cơ quan tổn thương có thời gian hồi phục.

Sau 4 ngày chạy ECMO, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng gan và tim trở lại gần như bình thường, thể hiện hiệu quả của các phương pháp cấp cứu hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản cải thiện, đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc y tế.

TS.BS Nguyễn Lương Kỷ cho biết, việc cứu sống bệnh nhân là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự hợp tác, hỗ trợ chuyên môn sâu giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai và làm chủ kỹ thuật ECMO để đảm bảo công tác hồi sức cấp cứu, đặc biệt tại một tỉnh có nhiều khách quốc tế và các hội nghị, hội thảo lớn.